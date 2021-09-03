«Будущее России в надежных руках»: Владимир Путин прокомментировал поступок поправившего его школьника

Никанор поправил президента и прославился Фото: СОЦСЕТИ

Во время пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке Владимир Путин прокомментировал эпизод с российским школьником, который поправил президента во время «Открытого урока» в ВДЦ «Океан». Глава государства отметил, что будущее России в надежных руках.

Напомним, 17-летний Никанор Толстых из Воркуты, школа № 35, за один день стал героем федеральных СМИ и соцсетей. Ученик 11 класса поправил Владимира Путина на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Президент сделал небольшую оговорку, рассказывая об истории. Школьник это заметил и, когда ему президент дал слово, заявил: «Не сочтите за мою как бы… В общем, это не Семилетняя, а Северная война».

Тогда президент улыбнулся и поблагодарил ученика за поправку. И забыл про это. Но на пленарном заседании ему снова напомнил про эпизод и мальчика, которого теперь обсуждает вся страна, а его судьба теперь из-за замечания главе государства едва ли не «висит на волоске».

«Не знаю об этом ничего. Бог с вами. Поскольку я занимался вопросами текущей работы, готовился к этому мероприятию, проводил другие. А почему меня это должно было задеть? Наоборот, меня это только может порадовать. Молодые ребята, хорошо знают историю отечества. Я только рад. Да, сейчас я понимаю, о чем вы говорите. Прекрасно, можно только порадоваться, что у нас в «Океане» собрались такие грамотные ребята, подготовленные, и что важно, которые свободно и тут же излагают свою позицию. Это должно на настроить нас на то, что будущее России в надежных руках», - заявил Владимир Путин.

VI Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября во Владивостоке на Русском острове. После двухлетнего перерыва в дальневосточной столице снова собрались бизнесмены, политики, эксперты и журналисты из разных стран, чтобы определить траектории сотрудничества и глобальную повестку развития региона.