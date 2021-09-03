В «красной зоне» крупнейшего ковидного госпиталя Приморья появилась система распознавания лиц

Умные камеры от МТС Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке в КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4», больше известной как Дальзаводская, появилась система интеллектуального наблюдения. Умные камеры с возможностью распознавания лиц установила здесь компания МТС, которая считается одной из ведущих по предоставлению не только сотовой связи, но цифровых и медийных сервисов. Специалисты уверены, что благодаря современному оборудованию можно оптимизировать процесс обследования и госпитализации больных с коронавирусной инфекцией, чтобы не терять драгоценное время.

Интеллектуальная система видеонаблюдения МТС установлена на входе в «красную зону». IP-камеры с распознанием лиц фиксирует количество поступивших пациентов, позволяют идентифицировать людей и контролировать время первичного приема перед госпитализацией. Вся информация с камер попадает на специальный закрытый сервер, где установлен видеорегистратор МТС, который анализирует данные и формирует отчет по посещаемости с указанием времени осмотра по каждому больному. Благодаря данным можно скорректировать процесс обследования и отследить, где время было превышено.

– Технологии видеонаблюдения решают ряд важных задач – от благоустройства и развития общественных пространств до промышленности и медицины. Организация системы интеллектуального видеонаблюдения в Дальзаводской больнице стала уже вторым масштабным проектом за год, реализованным компанией МТС в Приморье. «Умные» камеры успешно работают в 9 новых скверах Владивостока – считают количество посетителей, распознают пол, возраст и эмоции человека, а также помогают в поиске людей. Пример использования видеонаблюдения для такой социально важной области как медицина демонстрирует, насколько универсальны и легко применимы цифровые технологии в любой сфере, – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

По словам главного врача Владивостокской клинической больницы, №4 Елены Новицкой, очень важно, чтобы процесс обследования и госпитализации пациентов занимал минимум времени и был идеально налажен. «Дальзаводская» больница стала крупнейшим ковидным госпиталем в крае, когда началась пандемия.

– Существуют нормативы времени обследования каждого пациента, чтобы, как можно быстрее, сделать необходимые исследования, поставить диагноз, незамедлительно назначить лечение и начать работу со следующими пациентами. Современные информационные технологии в этом, действительно, могут помочь. Надеюсь, что «умное» видеонаблюдение сделает процесс оказания медицинской помощи максимально удобным, – отметила Елена Новицкая.