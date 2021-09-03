«Цифровой двойник регионов»: на полях ВЭФ презентовали аналитическую платформу

Презентация платформы Фото: Милана СОКОЛ

Во время VI Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября, компания МТС презентовала цифровую платформу, которая позволяет пользователям самостоятельно получать и обновлять обезличенные данные Big Data МТС по заданным параметрам. По оценкам специалистов, программа, разработанная совместно с учеными ДВФУ, поможет органам государственной власти принимать эффективные управленческие решения на основе актуальной информации о численности, составе населения регионов и туристических потоках.

Так, благодаря систематизированной полученной информации регион может узнать о миграции, туристических потоках, любимых местах отдыха или загруженности транспортных артерий и это далеко не полный список возможностей платформы. Сервис позволяет также оценить развитость инфраструктуры, включая школы, больницы, поликлиники, общественные пространства и прочее, проверить нагрузку на общественный транспорт. При этом разработчики намерены и дальше расширять функционал, основываясь на запросах клиентов.

Директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева Фото: Милана СОКОЛ

– Планирование развития регионов на основе «Больших данных», создание цифровых моделей городов – один из ключевых глобальных трендов в области урбанистики. Сейчас, когда буквально во всех городах России проходит быстрое развитие агломераций и транспортной системы, очень важно создать и предоставить качественные цифровые аналитические инструменты. Это позволит реализовать государственные инициативы с максимальной эффективностью. Создание платформы «МТС.Регион» это также хороший пример сотрудничества бизнеса и научного сообщества. Мы разработали этот продукт совместно с молодыми учеными из Дальневосточного федерального университета. Объединение экспертизы сотрудников компании и университета в области анализа данных и искусственного интеллекта позволило создать решение, которое поможет развитию не только Дальнего Востока, но и других регионов нашей страны, – рассказал президент МТС Вячеслав Николаев.

Президент ПАО МТС Вячеслав Николаев и и.о. ректора ДВФУ Алексей Кошель Фото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что мониторинг ведется таким образом, что данные обезличены. Важно также упомянуть, что платформа позволяет клиенту получать регулярно обновляющуюся информацию по заданным параметрам, а не разовое исследование.