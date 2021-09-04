Глава группы компаний «Арника» Людмила Текутьева: «Мы планируем занять до 10% мирового рынка»

В макрорегионе строятся высокотехнологичные предприятия, чья продукция будет продаваться не только внутри страны, но и за ее пределами. О том, как идет процесс инвестиций и почему бизнес вкладывается не только в производство, но и науку, в студии «Комсомольской правды» на Восточном экономическом форуме рассказала Людмила Текутьева, генеральный директор научно-производственной группы компаний «Арника».

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ – ДО 30 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

- Ваша компания планирует создавать Агробиоэкономический кластер. Что это такое?

- Агробиоэкономический кластер мы уже создаем - это наша масштабная инвестиционная программа, которую мы приняли несколько лет назад. Ее реализовывают несколько компаний нашей группы в виде различных инвестиционных проектов. На площадке ТОР «Надеждинская» завершено создание двух первых высокотехнологичных производств ООО «Арника». Инвестиционные вложения составили 4,5 млрд руб. 2 сентября состоялся торжественный официальный запуск предприятия «Кормбиосинтез». Оно выпускает кормовые витамины и защищенные аминокислоты как для крупного рогатого скота, так и для других сельскохозяйственных животных В июле сдано в эксплуатацию и готовится к запуску высокотехнологичное производство «Фармасинтез», которое будет выпускать кормовые пробиотики (синбиотики) и ветеринарные препараты для лечения животных.

- Какие следующие проекты инвестиционной программы?

- В 2018 году начата реализация крупного инвестиционного проекта ООО «Арника-Холдинг», тоже в ТОР «Надеждинская» на отдельной территории, где будет построен еще ряд высокотехнологичных предприятий полного цикла, начиная с элеваторных комплексов мощностью порядка 360 тысяч тонн - первую очередь мы уже начали строить в 2021 году. Следующие циклы - высокотехнологичные производства получения крахмала, белка кукурузного, глюкозы, декстрозы и далее предприятия микробиологического синтеза. Всего в инвестиционной программе группы компаний «Арника» 10 высокотехнологичных производств.

Реализованный НПГК «АРНИКА» инвестиционный проект по производству ценных кормовых компонентов, не имеющий аналогов в России. (2021 г)

- Какой общий объем инвестиций предполагается? И в течение какого периода?

- Общий объем инвестиций оценивается порядка 30 млрд рублей. Это большая программа. Мы начали реализовывать ее с 2017 года. И по нашим планам ее завершение планируется в 2026-2027 гг.

- Кто будут основные покупатели и на какой рынок больше рассчитываете – на внутренний или на внешний?

- Вся продукция востребована как на внутреннем, так и на внешних рынках. Мы используем современные технологии и собственные ноу-хау, которые внедряем на производствах и в собственном R&D-центре «Агробиоэкономика» (в переводе на русский – Центр исследований и разработок – Прим. Ред.), который открыт на первой площадке. Привлекаем ученых из России и других стран. У нас ведется комплексная работа, начиная от научной лаборатории и разработки и заканчивая пилотированием, масштабированием и выводом на серийное производство. Весь этот проект мы выстраиваем в кооперации с различными инвестиционными компаниями. В данном случае - с банками. Главным нашим инвестором и партнером является АО «Росагролизинг». Министерство сельского хозяйства даёт нам возможность получать инвестиционные льготные кредиты. Мы выпускаем те кормовые компоненты, которые практически не производятся на российском рынке, а полностью импортируются. То есть эта программа - в чистом виде импортозамещение. Причем наши предприятия рассчитаны на обеспечение всей потребности Российской Федерации, а также имеют запасные производственные мощности для экспорта в страны АТР. Среди российских покупателей нашими главными были и остаются крупные агрохолдинги, комбикормовые и премиксные заводы.

ВЭФ 2021. Подписание трехстороннего соглашения между ООО "Арника", ОАО "Росагролизинг" и "ВЭБ.РФ" о финансировании новых инвестиционных проектов программы "Агробиоэкономический кластер"

- Один из наших коллег был на вашем производстве и удивился масштабам. Какие все-таки экспортные планы?

- Мы рассчитываем занять в перспективе в этой ассортиментной группе от 7 до 10 процентов мирового рынка.

- Амбициозно. А сколько рабочих мест будет создано?

- В рамках кластера будет создано более 300 рабочих мест. Высокотехнологичные предприятия не требуют большого число рабочих. Это больше работа сотрудников научного, технического, инженерного состава. В уже реализованном проекте по созданию высокотехнологичных производств «Кормбиосинтез» и «Фармасинтез» работают 110 сотрудников. В ближайшее время доведем численность до 150 человек. Там, где мы начали строительство элеваторов, в перспективе наберем еще 200 - 250 человек поэтапно, по мере реализации программы.

«Кормбиосинтез» - производство кормовых витаминов, защищенных аминокислот и продуктов на их основе

«КАДРОВЫЙ ВОПРОС РЕШАЕМ ВМЕСТЕ С ВУЗАМИ»

- Как ищете специалистов? На Дальнем Востоке очень сложно найти кадры, особенно если работа связана с новыми технологиями…

- Я занимаюсь не только бизнесом, но также наукой и образованием. Нашему бизнесу 28 лет. Из них 20 я занимаюсь наукой и образованием. Раньше мы были одним из крупнейших российских импортеров высокотехнологичных компонентов как для животноводства, так и для пищевой промышленности. Естественно, у нас сформирована достаточно серьезная кооперация и с образовательными учреждениями. Мы готовим для своих специфических компетенций специалистов в партнерстве с вузами. Больше всего сотрудничаем с ДВФУ. Я заведую базовой кафедрой «Биоэкономика и продовольственная безопасность». У нас есть целевой набор как на бакалавриат, так и на магистерские программы. Есть программы аспирантуры и докторантуры. Сегодня на предприятии уже работают более 20 молодых специалистов – это сотрудники научного центра, технологи производства. Мы их вырастили вместе с университетом. У нас есть люди с уникальной компетенцией, которых мы обучили по партнерской программе вместе с Японским национальным университетом Ниигаты, чтобы они защитили докторские диссертации в узкоспециализированных биотехнологических направлениях. Четверо докторов наук с международной степенью вернулись и работают в нашем научном центре. Еще три находятся на обучении.

Научные лаборатории R&D Центра компании

- Давайте продолжим тему науки. Вы будете одним из первых резидентов ИНТЦ «Русский». Здесь какие планы по развитию?

- Наш R&D–центр глубоко связан с деятельностью научных организаций и университета в том числе. Он располагается в ТОР «Надеждинская». Это большие лабораторные мощности как по экспертизе, так и по науке. Они выполняют функцию по контролю сырья, готовой продукции - полный цикл, а также функцию разработок, которые необходимы для предприятия. Все наукоемкие продукты нуждаются в постоянных инновациях в технологии. Поэтому это непрерывный процесс.

R&D Центр компании

- Как часто говорят: если ты сегодня не вкладываешь в науку, то завтра тебя обгонят конкуренты…

- Нельзя взять технологию, освоить ее или где-то купить, и больше этим никогда не заниматься. Это процесс непрерывный. Он встроен в деятельность компании уже много лет. С представлением такого масштабного, глобального проекта, как ИНТЦ «Русский», мы приняли решение выносить деятельность R&D-центра и станем одним из первых резидентов. В рамках ВЭФ подписано соглашение о намерениях. Далее мы планируем создавать небольшие пилотные проектные производства в рамках ИНТЦ по новой продукции, которая еще не вынесена в ТОР. Та продукция, которая еще нуждается не только в разработках, но и в опытно-промышленном апробировании и пилотировании. Она будет сначала выпускаться нами в ИНТЦ, а далее уже будут строиться крупные масштабные предприятия в рамках ТОР.

R&D Центр. Высокотехнологичные исследования по секвенированию генома бактерий и растений.

- Получится некая тренировочная база?

- Да, такая цель проекта. Я одновременно являюсь заместителем директора по науке ИНТЦ «Русский». В этой плотной кооперации мы много лет работаем с ДВФУ. А сейчас эта работа продолжается теперь уже в рамках нового проекта ИНТЦ. Плюс мы организовываем в том числе связь с другими предприятиями региона, которые заинтересованы и нуждаются в такой деятельности и в такой кооперации в рамках ИНТЦ.

«ПАКЕТ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДОСТОЙНЫЙ»

- Кстати, о мерах поддержки государства. Вы уже говорили о льготных инвестиционных кредитах. Насколько меры поддержки, к которым у нас часто скептически относятся, повлияли на реализацию тех проектов, о которых мы говорим?

- Я бы сказала так, если бы не было мер поддержки, возможно, наши проекты и не состоялись бы. Потому что инвестиции действительно большие. На сегодняшний день в наши первые два производства вместе с R&D-центром мы вложили более 4,5 млрд. рублей. Без льготных инвестиционных кредитов мы бы не смогли осуществить такой объем инвестиций самостоятельно, даже с привлечением зарубежных партнеров, которые присутствуют в проекте. Проект был бы как минимум меньше и не такой глобальный. У нас сегодня в рамках инвестиционного кредитования выстроились хорошие отношения не только с «Росагролизингом», но и наш Дальневосточный банк «Приморье» участвует в инвестициях. В строительстве элеваторов участвует МСП-банк. Кроме того, абсолютно все наши проекты сопровождает Корпорация МСП – это тоже рабочий инструмент, меры поддержки. Они обеспечивают гарантии, что немаловажно. Не у каждой компании достаточно возможностей, залогов, чтобы обеспечить такие большие кредиты. Корпорация МСП помогает в этом вопросе. Это реально работающая мера. А поскольку наши предприятия связаны с новыми технологиями, у нас выстроена кооперация с университетом, и мы работаем в рамках поддержки НИОКРов по линии Министерства образования и науки. То есть государство поддерживает. Минпромторг РФ тем компаниям, которые занимаются в области биотехнологий, также дают возможность поучаствовать в конкурсах. Мы дважды уже их выигрывали. Сегодня мы выполняем два научных проекта при поддержке этих министерств ( по постановлению правительства 218 и 1649). В целом считаю, что пакет мер поддержки существует достойный. И, если правильно пользоваться, это дает результаты. Пример этому - наши проекты и их реализация.

«Фармасинтез» — высокотехнологичное производство кормовых пробиотиков (синбиотиков), белков и ветеринарных препаратов.

- Неужели совсем нет недочетов?

- Наверное, единственный. Хотелось бы, чтобы те меры поддержки, которые реально работают и эффективны, были бы более наполняемы со стороны бюджета. Потому что, скажем честно, денег там не хватает. Проектов гораздо больше, в том числе и на Дальнем Востоке. Если бы они получали поддержку, был бы другой результат.

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ КОВИДА

- Я слышал, что вы в том числе разрабатываете, или уже даже выпускаете лекарство, которое позволяет восстанавливаться после ковида. Как так вышло, что вы стали этим заниматься?

- Я бы хотела уточнить. Мы – не фармацевтическая, а биотехнологическая компания. Но, поскольку сейчас продукты биотехнологий – это продукты разного рынка и назначения, начиная от кормовой, пищевой, далее косметологической и фармацевтической в конечном итоге промышленности, то у нас налажено сотрудничество с такими научными организациями, как Тихоокеанский институт биоорганической химии (ТИБОХ), который много лет известен своими биопрепаратами фармацевтического назначения. В партнерстве с ним, а также с другими научными организациями, у нас есть это направление. Мы его также будем реализовывать в рамках ИНТЦ. Это связано не только с лекарственными препаратами, а в первую очередь с функциональными продуктами и биологически активными веществами.

Научные лаборатории R&D центра компании

- Что именно за препараты это будут?

- Всем уже известно, поскольку многие болели, что для восстановления иммунной системы и энергоресурсов человека необходимо достаточно большое количество витамина D. Морские биоресурсы обладают потенциалом в этом смысле. Они в большом количестве содержат этот витамин и омега-жиры. Кроме того, дальневосточные биоресурсы богаты биофлавоноидами. А те обладают мощными антиоксидантным и антивирусным эффектом. Это доказанные вещи, такие, как например дисульфат лютеолина, он содержится в морской траве Зоостера. В США из него выпускаются лекарственные препараты. Наша задача – сейчас выйти на функциональные продукты питания, содержащие такого рода биофлавоноиды в своем составе, а также биологически активные вещества, которые будут помогать в восстановительной терапии. Это отдельное направление, которое мы реализуем совместно с ТИБОХ, с учеными из других научных учреждений, но и также достаточно большой интерес есть у наших партнерских компаний и организаций, тех, которые занимаются добычей ресурсов. Потому что лососевые и крабы очень богаты такими омега-кислотами. В непосредственно наших задачах стоит переработка зоостеры - с получением БАДов и функциональных продуктов, с содержанием дисульфата лютеолина и розмариновой кислоты, которая также там содержится и является антиоксидантом.

- Успехов в вашей работе!

- Спасибо!

НПГК Арника, ТОР Надеждинская

СПРАВКА «КП»

Научно-производственная группа компаний «Арника» - одна из крупнейших на Дальнем Востоке на рынке поставок кормового и пищевого сырья, добавок, оборудования, расходных материалов и ингредиентов для различных отраслей пищевой промышленности, действующая на рынке с 1993 года. Осуществляет регулярные прямые поставки из Китая, Южной Кореи и других стран Азии.

НПГК «Арника» занимает лидирующие позиции на рынке РФ по поставкам кормовых ингредиентов и сырья от ведущих мировых производителей и входит в тройку крупнейших в России поставщиков кормовых витаминов и концентрированных кормов. Также входит в десятку крупнейших поставщиков пищевых добавок - до 10% федерального рынка, что соответствует около 40% рынка ДФО, а также занимает около 20% регионального рынка по поставкам технологического оборудования.

Реализованный НПГК «АРНИКА» инвестиционный проект по производству ценных кормовых компонентов, не имеющий аналогов в России. (2021 г).