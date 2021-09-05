«Лестница-чудесница» появилась во Владивостоке

Первопроходцы нового объекта во Владивостоке. Фото: пресс-служба администрации города.

На улице Тунгусская во Владивостоке теперь появилась новая локация, которая, несомненно, совсем скоро станет любимым местом отдыха всех местных жителей. Несколько видовых площадок, освещение, скамейки – все это ждет гостей «лестницы-чудесницы», открытие которой сегодня ознаменовалось вертикальным забегом. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Лестница на улице Тунгусская появилась в результате голосования среди жителей Владивостока за объекты реконструкции. Одно из основных предназначений объекта – подъем и проход между домами, которые расположены на разных уровнях. Однако в конечном результате создателям лестницы удалось получить целую достопримечательность, которая совсем скоро обретет популярность среди жителей и гостей дальневосточной столицы.

Лестница состоит из целых 203 ступеней. Это, кстати, еще один фактор того, что на пути появились лавочки. Согласитесь, преодолеть такое расстояние ни разу не отдохнув будет сложно. Помимо лавочек есть и освещение, перила, чтобы было удобнее передвигаться, а также вишенка на торте – несколько видовых, которые всегда привлекают горожан.

Один из участников. Фото: пресс-служба администрации города.

В воскресный полдень, 5 сентября, здесь собрались спортсмены и не только, чтобы побороться за крутые призы – электросамокат, велосипед и простой самокат. Чтобы забрать трофеи, нужно было на скорость преодолеть эти 203 ступени. К слову, по данным администрации Владивостока, сначала на соревнования зарегистрировались 35 человек. Чуть позже к ним добавились еще несколько участников.

Забег по лестнице получился веселым, зрители встречали каждого спортсмена аплодисментами. Победителем стал Николай Бортников, который преодолел дистанцию за 25,44 секунды. Грамоту получил и самый взрослый участник забега - 63-летний Святослав Башмаков.

Преодоление лестницы в 203 ступени. Фото: пресс-служба администрации города.

- Сегодня красивое и долгожданное событие – нам наконец-то сделали нашу лестницу-чудесницу, по которой ходит очень много людей и которая действительно очень нужна. Объект получился красивым, видовая площадка – просто замечательная. Район наш небогат объектами инфраструктуры, а такая лестница здорово облагородила этот уголок города, - рассказал одна из жительниц дома по улице Тунгусская, 69.

Теперь местные опасаются за чистоту и порядок на объекте и обращаются ко всем гостям «лестницы-чудесницы» с просьбой поддерживать порядок и беречь все, что создано руками строителей.

Смотреть видеосюжет Лестница - чудесница :новый объект на улице Тунгусской во Владивостоке открылся вертикальным забегом. Видео: пресс-служба администрации Владивостока

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