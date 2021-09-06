Новые люди планируют увеличить финансирование Владивостока

Алексей Нечаев. Фото: партия «Новые люди».

Новые люди считают, что у жителей страны должно быть больше возможностей для реализации своих прав на управление государством. Так, чиновники должны принимать решения по всем ключевым вопросам, основываясь на результатах мини-референдумов. Кроме того, общественным организациям нужно предоставить возможность участвовать в выборах наравне с политическими партиями.

Программа Новых людей нацелена на кардинальные изменения во многих сферах жизни. Например, серьезному пересмотру подлежит весь экономический курс страны. Регионы должны получить больше финансовой свободы, а налоги необходимо сократить. Точнее, заменить налог на прибыль, НДС и страховые отчисления единым налогом с оборота. В первый год ставка такого налога может составлять 7%, в дальнейшем она сократится до 5%.

Фото: партия «Новые люди».

Реформированию подлежит и система правосудия. Как пояснил председатель комитета партии «Новые люди» по правоохранительной реформе Руслан Калимуллин, основных новшеств четыре. Во-первых, судей, прокуроров и глав региональных подразделений МВД предлагается выбирать. Во-вторых, отменить «палочную» систему и изменить критерии оценки работы сотрудников правоохранительных органов.

- Третье, что мы предлагаем, - общественный контроль за расследованием коррупционных дел в отношении чиновников и высокопоставленных правоохранителей. В этих расследованиях нельзя будет ссылаться на такое понятие, как тайна следствия. И четвертое - гуманизация правосудия. Мы предлагаем расширить категорию дел с участием судов присяжных, тем самым повысить вероятность вынесения судами оправдательных приговоров. Все это сделает систему прозрачной и повысит доверие людей к силовикам, - убежден Руслан Калимуллин.

Напомним, партия «Новые люди» зарегистрирована в марте 2020 года. За год Новые люди открыли отделения в 73 регионах. Партия успешно выступила в 2020 году на выборах в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этих регионах списки партии набрали в среднем по 8% голосов избирателей, а на выборах в Томскую городскую думу - 15%. В этом году Новые люди участвуют в выборах депутатов Госдумы РФ и Законодательных собраний ряда регионов страны.