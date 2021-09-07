От новых городов до Олимпиады

Владивосток ВЭФ-2021. Фото: Андрей Михайлов

После двухгодичного перерыва Русский остров вновь принимал политиков, бизнесменов, журналистов и других гостей со всего мира на Восточном экономическом форуме. И хотя форум проходил в несколько усеченном формате из-за пандемии, и гостей было заявлено вполовину меньше привычного, около 4000, это не помешало провести около 70 деловых мероприятий, итогами которых стали соглашения на сотни миллионов инвестиций.

Но форум запомнится не только «скучными» на взгляд обывателя деловыми встречами, но и весьма громкими новостями. Давайте вспомним самые важные из них.

Старейшему парку - вторую жизнь

Иногда серьезные разговоры об инвестициях касались и тем, очень близких обычным горожанам, например, спасение парка. Излюбленное место отдыха многих жителей - Минный городок, построенный в 1985 году, помогут благоустроить по концессии. Администрация города заключила четырехстороннее соглашение с государственной корпорацией «ВЭБ», министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики и «ИнфраВЭБ». По предварительным расчетам, на реализацию проекта реконструкции потребуется больше двух миллиардов рублей.

Участникам соглашения предстоит просчитать коммерческую окупаемость проекта, встретиться с потенциальными концессионерами, а также разработать стратегию привлечения инвесторов и арендаторов.

- Уже в этом году мы реализуем силами команды правительства Приморского края и администрации Владивостока еще один полноценный проект в рамках реконструкции парка Минного городка - это велотрек. И вскоре все жители города смогут его посетить. Это то, что касается наших максимально близких тактических шагов. А на зимние праздники мы бы хотели ввести добрую традицию праздновать, в том числе Новый год, на этой территории, - отметил в разговоре с журналистами Константин Шестаков.

Троллейбусы и трубы

Два самых важных соглашения для дальневосточной столицы касались двух самых наболевших тем - коммунальных сетей и развития транспорта. Уровень износа сетей во Владивостоке сегодня составляет 80%. В рамках Восточного экономического форума также было заключено трехстороннее соглашение по модернизации и повышению надежности и эффективности системы теплоснабжения Владивостока. Будет рассмотрена передача муниципальных тепловых сетей в концессию Дальневосточной генерирующей компании.

А вот с развитием общественного транспорта должна помочь государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Предмет соглашения - подготовка к реализации проектов развития систем общественного транспорта во Владивостоке. А именно реконструкция и строительство инфраструктуры общественного транспорта, обновление автобусного парка и подвижного состава электротранспорта, создание единого оператора и интеллектуальной транспортной системы, развитие безналичных способов оплаты проезда.

По словам мэра Владивостока Константина Шестакова, выделено три основных блока работы. Первый - развитие электротранспорта. Второй - автобусы и электробусы, обновление и дополнение автобусного парка. Третий - троллейбус. Мэр даже не исключил, что уничтоженный ранее маршрут центр - Океанская можно восстановить.

Площадки для соревнований

Еще одна позитивная новость: в микрорайоне Снеговая Падь центр боевых искусств. На ВЭФ договорились, что Газпромбанк вложит в проект 2,3 миллиарда рублей, срок реализации - 2021-2023 годы.

«В перспективе комплекс может стать базой для проведения соревнований международного уровня во Владивостоке, а также местом для подготовки спортсменов со всей России к предстоящим соревнованиям на территории Азиатско-Тихоокеанского региона», - отметил Константин Шестаков.

Также администрация Владивостока презентовала на ВЭФ заявку на проведение летних международных спортивных игр «Дети Азии-2022». Эти соревнования проводятся каждые четыре года с 1996 года под патронажем Международного олимпийского комитета. Планируется, что во Владивосток на летние игры «Дети Азии» приедут 2,5 тысячи участников из 45 стран и регионов Азии.

«У нас есть хороший опыт проведения международных мероприятий на высоком уровне. Администрация Владивостока готова оказать содействие в организации и проведении международных спортивных игр «Дети Азии», - подчеркнул Константин Шестаков. Кстати, он также обратился к президенту Международного комитета игр «Дети Азии» Владимиру Максимову с просьбой дополнить спортивные игры «Дети Азии» дисциплинами го, кудо и киокушин, в которых Владивосток достаточно силен.

Пять колец

Но самая громкая новость форума - это, конечно, заявка на Олимпийские игры. 2 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме, глава Владивостока Константин Шестаков сообщил, что хочет отправить заявку на проведение в столице Приморья Экспо и Универсиады, а также… летней Олимпиады-2036.

Казалось бы, фантастика. Но вскоре глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин говорит: «Думаю, все необходимые условия есть». А потом и Президент России Владимир Путин прямо во время ВЭФ заявил: «Владивосток - как раз одна из перспективных площадок для проведения Игр в 2036 году».

Так что для Владивостока ВЭФ прошел максимально продуктивно.

Сказано

Глава Владивостока Константин Шестаков об итогах ВЭФ:

«Инвестиционных соглашений, подписанных в этом году в рамках Восточного экономического форума, достаточно много. И все они имеют крепкое основание для их реализации. Мы должны ставить перед собой амбициозные цели и последовательно к ним идти».