Мини-Третьяковка во Владивостоке

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Ленты социальных сетей жителей Владивостока пестрят необычными фотографами: то человек-гигант заглядывает в зал, увешанный картинами, то в зеркале позади себя вдруг начинаешь видеть Льва Толстого, а то и вовсе появляются десятки твоих клонов… Звучит таинственно, но на самом деле все просто: 30 августа в столице Дальнего Востока открылся временный павильон Третьяковской галереи, где можно найти много действительно крутых и любопытных площадок. Называется спецпроект «Третьяковка в движении», он представляет из себя интерактивную экспозицию о музее, и найти его можно на верхней площадке амфитеатра на набережной Спортивной гавани, там, где уже расположились «Семь сопок».

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Павильон официально открыли 2 сентября, в день, когда стартовал шестой Восточный экономический форум.

- Этот уникальный музейный проект уже стал неотъемлемой частью культурной жизни столицы Приморья и одним из любимейших мест посещения достопримечательностей Владивостока. Кроме того, открытие временного павильона - первый шаг к знакомству с будущим большим культурно-образовательным комплексом, строительство которого уже начато во Владивостоке, - считает заместитель председателя правительства - министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Радовать глаз, просвещать и наполнять столичным духом культуры мини-Третьяковка будет до 26 сентября. За это время все желающие смогут посетить мультимедийную экспозицию, размещенную в восьми залах павильона. Гости познакомятся с Павлом Третьяковым и коллекциями галереи, узнают о шедеврах и смогут вообразить, что гуляют по московскому музею.

Ждет визитеров и цикл лекций, который посвящен краткой истории русского искусства: от Средневековья до наших дней. Спикеры расскажут об особенностях каждой из эпох и, конечно, отметят их роли в формировании своеобразия русского искусства.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Запланированы в павильоне Третьяковки и специальные кинопоказы, которые расскажут о наследии русских художников. Будет уделено внимание и Приморью.

Для семей с детьми организуют две мастерских, в которых в игровой форме можно будет исследовать художественные материалы и провести эксперименты.

Как рассказала генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, для музея крайне важно уже сейчас вести диалог с горожанами и сейчас создавать выставочные и образовательные программы.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Мы надеемся, что наш общий интерес к пространственному и культурному развитию города позволит реализовать яркие и важные выставочные и образовательные программы, - сказала Трегулова.

Полную программу можно посмотреть на сайте onthemove.tretyakov.ru или в Инстаграме tretyakovgallery.vvo. Павильон работает с 12.00 до 21.00, посещение бесплатное.