О создании государства КНДР

Ким Ир Сен прилагал все свои усилия для предотвращения раскола нации Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Восхищение Жданова

Незадолго перед освобождением Кореи, 15 августа 1945 года, член Политбюро, секретарь ЦК КПСС Андрей Жданов начал переговоры с командующим корейской партизанской армией Ким Ир Сеном. По поручению Сталина Жданов дал высокую оценку подвигам и деятельности Ким Ир Сена, с оружием в руках защитившего Советский Союз, и посоветовался с ним о вопросах проведения совместных боевых операций против Японии и о строительстве новой Кореи после освобождения страны.

На переговорах советский государственный деятель обратился к нему с вопросом: сколько лет уйдет на строительство независимого государства после освобождения страны? Ким Ир Сен ответил, что максимум два-три года. И добавил: в ходе долголетней антияпонской вооруженной национально-освободительной борьбы корейский народ стал сознательным, закаленным в политическом отношении, и в этом процессе у него подготовлены надежное руководящее ядро и широкие патриотические силы, способные сами вести государственное строительство, накоплен богатый боевой опыт, имеются неиссякаемые творческие силы и высокая организованность.

Внимательно выслушав собеседника, Жданов спросил, в какой форме помощи нуждается корейский народ в борьбе за государственное строительство после освобождения.

«Советский Союз четыре года воевал с Германией и впереди будет вести еще большую войну с Японией. Где вы найдете силы, чтобы помочь нам? — спросил Ким Ир Сен. — Если нам окажут помощь, спасибо за нее, но мы хотим по возможности собственными силами построить свое государство. Это, конечно, будет трудно, но я все же считаю, что такой подход правильный и для перспективы. У нас в стране, в ее истории существовало низкопоклонство, что служило причиной гибели страны. В строительстве обновленной Родины ему не место. Мы ни в коем случае не хотим, чтобы был нанесен ущерб от него — такова наша решимость».

Жданова впечатлили слова Ким Ир Сена, в которых были ясно выражены его решимость и воля построить новое общество при опоре на собственные силы.

Путь вперед для освобожденной Кореи

По какому пути пойдет освобожденная Корея? В то время мировой тенденцией было идти по пути демократии советского типа или «демократии» американского образца. И в Корее каждая из политических сил разной направленности выступила со своими утверждениями.

Но у Ким Ир Сена были другие взгляды. Долгие годы корейский народ, изнывавший в условиях феодальной системы и японской военной оккупации (1905 — 1945 гг.), подвергался жестоким угнетениям и эксплуатации, не имея никаких свобод и прав. Нельзя следовать политической моде в отрыве от интересов и требований народа. На данном этапе корейская революция по своему характеру антиимпериалистическая и антифеодальная демократическая. Поэтому Корея должна идти не по пути демократии советского типа или «демократии» американского образца, а по пути прогрессивной демократии, соответствующей реальной действительности Кореи. Корейская революция на данном этапе признавала правильным именно путь прогрессивной демократии, продвижение вперед по которому сможет принести корейскому народу подлинные свободы и счастье, позволит тесно сплачивать широкие патриотические демократические силы и добиться полного суверенитета и независимости страны. Таковы были выводы, к которым пришел он в мыслях.

Так была намечена линия государственного строительства в Корее. Правильный путь к построению нового общества, указанный Ким Ир Сеном в сложной ситуации после освобождения страны, позволил корейскому народу с самого начала строительства государства идти по широкой дороге к национальному суверенитету и процветанию страны.

По какому пути пойдет освобожденная Корея? Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Образование единого правительства

Однако путь строительства государства в Корее отнюдь не был гладким. Ибо США под предлогом «разоружения» японских войск, потерпевших крах вместе с окончанием второй мировой войны, оккупировали Южную Корею. Они насильственно распустили в ней народные комитеты, созданные по творческой воле народа, и ввели режим военной администрации.

Ким Ир Сен прилагал все свои усилия для предотвращения раскола нации и сплочения всех патриотических сил Севера и Юга под знаменем национальной самостоятельности. По его инициативе, благодаря его усилиям в апреле 1948 года в Пхеньяне открылось Совместное совещание представителей политических партий и общественных организаций Северной и Южной Кореи, которое содействовало сплочению патриотических демократических сил Севера и Юга, что послужило социально-политическим фундаментом для создания единого центрального правительства.

В мае 1948 г. США с злоупотреблением вывеской ООН затеяли в Южной Корее «сепаративные выборы». Это еще более углубило критическую ситуацию с расколом корейской нации.

В июне того года Ким Ир Сен созвал консультативное совещание руководителей политических партий и общественных организаций Северной и Южной Кореи, на котором он наметил курс: провести всеобщие выборы на Севере и Юге и немедленно образовать общекорейское правительство. Согласно этому в августе того года в Северной и Южной Корее были проведены всеобщие выборы. Перед выборами прошло всенародное обсуждение проекта Конституции с участием широких народных масс Севера и Юга. На выборах депутатов Верховного Народного Собрания были избраны депутатами кандидаты, выдвинутые на Севере и Юге. Итак, в сентябре в Пхеньяне прошла I сессия ВНС.

И, наконец, 9 сентября 1948 г. создано на Востоке первое государство народной демократии — Корейская Народно-Демократическая Республика.

Текст предоставлен генконсульством КНДР