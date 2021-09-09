«Горит склад, вытаскивают баллоны»: крупный пожар случился вблизи ТЭЦ-2 на Камчатке

Пожар в районе ТЭЦ-2 на Камчатке. Фото: instagram.com/kamchatka_online.

9 сентября рядом с ТЭЦ-2 в Петропавловске-Камчатском случился пожар. По сообщениям очевидцев, загорелся один из складов, расположенный на улице Степной в Петропавловске-Камчатском. На место ЧП оперативно прибыли представители экстренных служб.

Здание осмотрели с помощью дрона. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Горит склад ГСМ, вытаскивают баллоны, пожарные работают», «Ужас, а я то думаю, что случилось. Куча аварийных, скорая, пожарка, ППС мимо промчались. Дай бог, чтобы никто не пострадал» – делятся в сети местные жители.

Стоит отметить, что ТЭЦ-2 расположена в черте города на берегу Халактырского озера. Рядом также находится завод по переработке рыбы. Кстати, в здании рыбзавода тоже был пожар в сентябре 2018 года.

– Пожарные ведут работы по тушению ангара, расположенного рядом с территорией теплоэлектроцентрали № 2 (ТЭЦ-2). Информация о возгорании ангара размерами 40х18 метров поступила 9 сентября, в 14:17 по камчатскому времени. К месту происшествия выдвинулись сотрудники трех пожарно-спасательных частей Петропавловска-Камчатского (№№ 1,2,3) и специализированной пожарно-спасательной части. В настоящее время ведутся работы по тушению пожара. Всего на месте работают более 40 человек, 10 единиц техники, – прокомментировали в краевом главке МЧС.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Сейчас продолжается тушение.

На месте работаю несколько подразделений пожарной охраны. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Загорелся один из складов рядом с ТЭЦ-2.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

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