Если очень нужно, то можно

Президент в своем выступлении на пленарном заседании Восточного экономического форума сообщил об отмене трех федеральных налогов для бизнеса на Курильских островах: на прибыль, имущество и землю. Решение абсолютно логичное: жители Дальнего Востока заслужили определенные преференции, к тому же зафиксированный на десять лет вперед набор налоговых льгот призван спровоцировать приток бизнеса на Курилы.

В этой связи интересен тот факт, что Андрейченко, представляющий в Государственной Думе интересы жителей Приморского края и Сахалина, сильно заранее внес законопроект об отмене в Приморье восьми федеральных налогов.

– Мои оппоненты заявляли, что здесь пахнет популизмом, что такое решение не обосновано экономически, однако я утверждал и продолжаю утверждать: все просчитано! Если сохранить отчисления в местные бюджеты и убрать только федеральную составляющую, это поможет «вздохнуть» людям, привлечет инвестиции, даст новые рабочие места. То есть, в конечном итоге, будет способствовать прекращению оттока населения, который сейчас является одной из главных проблем Дальнего Востока, – говорит Андрейченко.

Пока остается открытым вопрос, достойны приморцы, по мнению главы государства, того же особого статуса, что и жители Курил: если да, то их очередь следующая. И активная работа Андрейченко в федеральном парламенте не пройдет впустую – законопроект теперь просто обречен на принятие.

Помимо еще ряда интересных моментов, прозвучавших на ВЭФ (таких как строительство города-спутника Владивостока и заодно объездной дороги к нему), было отмечено событие, напрямую с программой форума не связанное. А именно внезапное падение цен на бензин.

– Я уже много лет не устаю повторять, что перманентный рост цен на бензин – это чистейшей воды произвол нефтяных магнатов. Стоимость литра топлива постоянно увеличивается вне зависимости от того, падает или растет цена барреля нефти. Нам рассказывают сказки о том, что в том и другом случае это экономически обосновано. Но это чистейшей воды безумие, и обоснование ему лишь одно: существует две разных экономики. Одна для нас, кто переплачивает, чтобы иметь возможность ездить на машине, вторая – для тех, кто фактически за наш счет летает на персональных самолетах. Вот сейчас мы просто получили подтверждение тому, о чем я говорил: цены на бензин можно и нужно замораживать. Это в интересах жителей, – уверен депутат.

Также в числе проблем, которые Андрейченко настойчиво пытается решить, возврат дальневосточникам положенных льгот и пенсионных надбавок. Они существовали еще во времена СССР и сохранялись в лихие девяностые. Приморцев лишили дополнительных выплат в тучные нулевые. Какие были к тому основания – понять уже невозможно, но несправедливость должна быть устранена, считает парламентарий.

На рассмотрении в Государственной думе находятся три законопроекта, разработанных и внесенных Андрейченко. Они направлены на качественное улучшение жизни пенсионеров Приморья и всего Дальнего Востока.

Первый, за номером 963014-7, «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О страховых пенсиях», должен обеспечить жителям досрочное (на пять лет раньше) право на заслуженный отдых.

– Те, кто вынужден постоянно переплачивать за коммунальные платежи, продукты и лекарства из-за отдаленности своего региона, должны выходить на пенсию раньше! – настаивает парламентарий. – Если пенсионный возраст для приморцев будет снижен на пять лет, как было до реформы, это уравновесит их благосостояние с теми, кто живет в «дешевых» регионах с более благоприятными климатическими условиями.

Полное название еще одного проекта закона (№ 595399-7): «О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона «О страховых пенсиях» (о применении районных коэффициентов при определении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, проживающим в районах Дальнего Востока)». В переводе с официального на русский это означает возврат районного коэффициента (ни много ни мало, а плюс 30 процентов) для увеличения пенсии дальневосточников. Андрейченко объясняет его актуальность тем, что не все наши пенсионеры живут в районах Крайнего Севера и приравненных местностях, но от этого не меньше нуждаются в дальневосточных надбавках, отмененных абсолютно несправедливо.

Третий проект закона – о досрочном назначении пенсии бюджетникам Дальнего Востока – уже поддержали 10 из 11 дальневосточных регионов. Номер документа – 1097360-7, полное название: «О внесении изменений в статьи 10 и 13 Федерального закона «О страховых пенсиях» и в статью 7 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (о предоставлении права на досрочное пенсионное обеспечение лицам, проживающим и работающим в государственных и муниципальных учреждениях на территории Дальневосточного федерального округа)».

Это новая схема подсчета трудового стажа для сотрудников государственных и муниципальных учреждений Дальнего Востока. Суть ее в том, что каждой женщине, проработавшей в бюджетной сфере 15 лет, и каждому мужчине, трудившемуся там же не менее 12,5 лет, каждый отработанный календарный год должен быть зачислен в трудовой стаж как два. Это позволит сотрудникам сфер образования, здравоохранения и культуры, живущим и работающим в регионах ДВФО, выходить на пенсию до достижения общего для жителей страны пенсионного возраста.

– Дополнительная поддержка учителей и работников детсадов, библиотекарей, медиков – это необходимость. Их непростой труд в принципе оплачивается незаслуженно низко. И разовые стимулирующие выплаты тут проблемы не решают. Свидетельство тому – тотальная нехватка специалистов бюджетной сферы в регионах Дальнего Востока. По недавним подсчетам число вакансий превышает 25 000 человек! Чтобы наши школы, больницы, дома культуры не лишались квалифицированных кадров, людей необходимо обеспечить достойными зарплатами и пенсиями, – заявляет Андрейченко.

В Приморье, Амурской и Магаданской областях, Хабаровском крае, Якутии, Еврейском автономном округе, в Бурятии и Забайкалье, на Камчатке, Сахалине и Чукотке уже был организован сбор подписей в поддержку этих трех актуальных законопроектов. Мы намеренно привели их номера и полные названия: все они доступны на официальном сайте http://duma.gov.ru.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Владивостокскому одномандатному избирательному округу № 62 – Андрейченко Андрея Валерьевича.