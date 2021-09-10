Мэр Владивостока Константин Шестаков: «Честно скажу, не все скелеты в шкафах администрации мы нашли»

Константин Шестаков в студии радио «Комсомольская правда» Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сразу после VI Восточного экономического форума, который завершился во Владивостоке в минувшие выходные, глава города Константин Шестаков посетил студию радио «Комсомольская правда», где подвел итоги ВЭФ и первых своих 100 дней в должности мэра.

- Константин Владимирович, добрый день! Кстати, а как правильно, «глава администрации» или «мэр»?

- Без разницы, как называть, главное, чтобы работал. Чтобы команда работала на благо города и были видны конкретные результаты работы. А мэр или глава администрации – не так важно.

«Мы готовились»

- Как вам форум?

- Очень насыщенно. Теперь у меня две ипостаси. Если раньше говорили только о мероприятиях деловой программы, инвестиционных контрактах, то сейчас ситуация другая. Подготовка города, какие-то аварийные ситуации в рамках полномочий - задач теперь много. Мы постарались сделать так, чтобы все аварии прошли незаметно, а жители и гости города могли отдохнуть, насладиться теми мероприятиями, которые мы приурочили к датам экономического форума.

Это были действительно насыщенные и интересные дни, много позитивных результатов для города. Мы смогли плодотворно поработать с партнерами на ВЭФ, заключили соглашения по разным направлениям. Юрий Трутнев озвучил, что были заключены инвестиционные соглашения на сумму 3,6 триллиона рублей. На мой взгляд, неплохо.

Администрация Владивостока подписала несколько соглашений на ВЭФ. Фото: Андрей Михайлов

- С какими эмоциями лично вы пережили этот форум?

- Для меня это была серьезная напряженная работа. Но я испытал приятные чувства на двух мероприятиях: открытие «подарка» Сбербанка нашему городу – фонтана на центральной площади, и открытие видовой на сопке Бурачка. На само открытие не получалось пойти, а вот вечером я туда приехал и просто погулял с семьей. Здорово! Очень красивый вид. Это еще одна точка на территории Владивостока. И сам факт – мы ее открыли в Первомайске, это тоже очень позитивный тренд.

- У нас сразу предложение. Можно ли сделать то же самое на Крестовой сопке на Эгершельде? Там еще красивее вид, но очень опасно.

- Мы обратились к ВГУЭС, чтобы эту территорию передали нам для формирования надежной, безопасной видовой. Вид там ошеломительный. Хотелось бы, чтобы он был достоянием всех, а мы бы приложили максимум усилий, чтобы там было чисто и безопасно.

- Вернемся к ВЭФу. Очень громко прозвучала ваша идея провести здесь Олимпийские Игры. Как такая идея вообще возникла?

- У молодой и амбициозной команды должны быть амбициозные цели. И если бы мы говорили об Олимпиаде по русскому языку в Первомайке, это никого бы не впечатлило. Но у нас стоят, на мой взгляд, высокие цели и мы к ним идем понятными шагами. Первое – подали заявку на участие в международных соревнованиях «Дети Азии», это ближайшее спортивное мероприятие. Второе – готовим заявку на Универсиаду. Посмотрим, в каком году мы ее сможем провести.

Мы же понимаем, что Владивосток умеет принимать международные мероприятия, в том числе и президентского внимания. Другое дело, мы еще не принимали крупные спортивные мероприятия. Несколько раз принимали мир, но таких мероприятий, как Олимпиада, понятно, что не было. Хотелось бы «степ бай степ» посмотреть, способны ли мы на это с той спортивной инфраструктурой, которая есть, или, может, нам нужна какая-то дополнительная.

И мы точно подадим заявку на Олимпиаду.

- То есть это был не экспромт, а заготовка?

- Мы готовились, мы действительно готовились.

- Владимир Путин тоже высказался. Вы его слова как восприняли, как поддержку?

- Я буду трактовать это в нашу сторону. В моем понимании, он поддержал. Светлана Хоркина, Вячеслав Фетисов тоже. И это очень приятно. Мы считаем, что Дальний Восток достоин проводить международные мероприятия мирового масштаба. А для нас всех условное наследие Олимпиады, которая могла бы пройти, - это развитие спорта, как массового, так и спорта высоких достижений, железобетонно.

Новый фонтан в центре Владивостока

Мэром Спутника будет замечательный человек

- Вторая громкая тема – город Спутник. Вы действительно думаете, что это реально?

- Да абсолютно. Мне кажется, ни у одного жителя Владивостока нет ощущения, что это невозможно, несвоевременно, или нецелесообразно. У нас должна появиться территория, которая бы вот сейчас развивалась настолько качественно и современно, чтобы мы могли реализовать все свои мечты, которые накопились на протяжении десятилетий. Адекватные пешеходные связи, велосипедные дорожки, хорошая инфраструктура - от инженерной до рекреационного отдыха. Все то, что можно вложить в те смыслы, которые носит в себе город Спутник.

Согласен с Юрием Трутневым, который проговорил, что для создания любого города нужны экономические перспективы, экономические смыслы. Уверен, что во Владивостоке, на юге Приморья, все эти смыслы либо уже формированы, либо мы уже на пороге формирования.

- А кто там будет жить? Это 300 тысяч человек.

- Давайте от обратного. Мне казалось, мы все плюс минус понимаем это одинаково. Это новые предприятия. Далеко не будем ходить, вспомните все соглашения, которые были подписаны на ВЭФ. Например, ВМТП с иностранными инвесторами договорились о развитии портовой инфраструктуры во Владивостоке – это повлечет трудоустройство дополнительной тысячи человек. И таких соглашений за 2-3 года, которые уже реализовываются, много. В этом году открылась Арника, Газпром гелий, Русский минтай. Таких проектов колоссальное множество. Да от Спутника и до «Звезды» не так далеко.

Кто там будет жить и какая там будет инфраструктура – давайте посмотрим. Моя личная мечта, уверен, ее разделят многие родители, мне бы хотелось, чтобы в смыслы города Спутник бы заложен непрерывный учебный процесс в формате «Сириуса». Когда приезжают не только приморцы, но весь Дальний Восток и Сибирь, чтобы дети учились на заоблачном уровне в интересных условиях.

- А вы будете одновременно и мэром Спутника?

- Думаю, что это вопрос пока обсуждать рано. Поэтому пока мы говорим исключительно об экономических смыслах, об инфраструктуре, возможных логистических связях. Кто же этот замечательный человек, пока вопрос. Я уверен, ему очень повезет, потому что очень амбициозные задачи.

Константин Шестаков на ВЭФ. Фото: Андрей Михайлов

«Ржавые гвозди» и ручное управление

- За сто дней вашей работы Владивосток получил 1,6 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджета. На что их потратили и как вы считаете, эффективно ли?

- Мы в процессе, подведем итоги в конце года, в 20-х числах декабря. Проектов достаточно. Из долгожданных – начало асфальтирования дороги на Русском острове. Вчера разыграли конкурс, до конца октября – первой декады ноября завершим первые 1,2 километра в районе Ворошиловской батареи. Жители острова долгие годы это просили.

На том же Русском острове, чуть севернее – бухта Ахлестышева. Продолжаем благоустройство самого пляжа, которое начала Дирекция в прошлом году. Плюс Юрий Петрович Трутнев поддержал идею по строительству велодорожек. Первый километр с небольшим у нас появится в этом году прямо из бухты.

Сделали небольшую парковку на 250 мест возле Океанариума. Я туда приезжал неоднократно с детьми: припарковаться адекватно в выходные дни на этой территории просто невозможно. А теперь 250 автолюбителей смогут там припарковаться спокойно и бесплатно.

Более того, территория бухты Ахлестышева будет развиваться и дальше. В рамках ВЭФ мы рассматривали концессионное соглашение по строительству большого детского лагеря на этой территории. Посмотрим, как это будет.

Дальше передвигаемся на Канал. Там мы расширяем проект, который Олег Николаевич Кожемяко начал в прошлом году – беговая лыжня. Она станет шире, благоустроеннее, будут новые объекты сопутствующие – новые раздевалки, расширится территория под прокат, дорожка станет больше. Мы установим систему оснежения.

Дальше - благоустроим Покровский парк, начнем первую часть проекта Минный городок. Продолжаем благоустройство исторического центра - приводим в порядок дороги в центре города, условно пешеходной части от Светланской до Семеновской, от Набережной до Алеутской. Ведем ремонт пирсов, пусть косметический, но точно было невозможно видеть в городе в самом центре на набережной такой «ржавый гвоздь» в виде старых пирсов, на которые нельзя было выйти. Пирсы мы привели в порядок и дали доступ жителям. Они были закрыты несколько лет, и это не дело. Люди гуляли по набережной, и не было возможности подойти к морю.

А сколько фасадов было отремонтировано за этот промежуток времени? Масса. А еще подготовка к зиме. Приобретение техники и для уборки пляжей, и для уборки снега, для работы с несанкционированными свалками, к сожалению, есть такая проблема во Владивостоке.

И таких проектов много, всего не перечесть. Но мы активно идем по пути исполнения, в конце года сможем подвести черту.

- Вы рассказали про парковку у Океанариума. А часто приходится вот так решать проблемы в ручном режиме?

- Пока да. И уверен, что в течении будущего года пока это будет в рамках ручного управления, к сожалению. Потому что не все привыкли к тому видению, которое есть у команды. Не все готовы реагировать на ляпы самостоятельно, даже на уровне среднего персонала администрации. Хочется их к этому подвигнуть. Криво прибили, небольшая яма, какие-то вещи, на которые нужно среагировать самостоятельно – чтобы они не ждали подзатыльника от меня или команды, а принимали решение самостоятельно. Пока нужно в рабочем режиме подсказать им, как нужно работать.

Любить нужно город. А эту любовь, видимо, придется прививать.

«Вынужденное минимальное зло»

- Сумели ли вы проанализировать за 100 дней, эффективно ли работает администрация? Вы сами рассказывали, как в первые дни приходили в какой-нибудь МУП, а там даже не могут объяснить, по какому графику они дороги моют. Что сегодня? Сформирована ли команда?

- Я честный, поэтому не могу сказать, что на сегодня мы все проблемы, все скелеты в шкафах раскрыли. Уверен, что нет. Направления, которые важны здесь и сейчас, мы смогли расшить. Но проблемных направлений достаточно много.

Например, тепловые сети. Это головная боль. Понимаю, что жителям Владивостока мы доставили море неудобств летом в рамках гидравлических испытаний. Но вы просто не представляете, в каком состоянии находятся эти сети.

- 80 процентов изношенность…

- Просто не все могут это почувствовать. Мы старались сейчас, чтобы зима принесла нам как можно меньше сюрпризов. К сожалению, из-за этого многие дома отключали от горячей воды, такое вынужденное минимальное зло, по-другому сказать не могу. К сожалению, это накопленная проблема за долгий срок.

- Сегодня отключили холодное водоснабжение.

- Да, на день. Я тоже мылся из ковшика. Такая история.

- Вы сказали на ВЭФ, что рассматриваете передачу сетей в частные руки на условия концессии.

- В том числе. Мы пока не выбрали на сегодняшний день направление, по которому пойдем. Ведем расчет всех позиций. Мы не можем поставить в невыгодные условия город, точно такого не будет. Смысл концессии в том, что сети никогда не уйдут из ведения администрации Владивостока, даже если мы пойдем по этому пути. Это всегда будет наша собственность. А по какому пути идти, сейчас выберем. Это абсолютно расчетные вещи. Уверен, что в ближайшее время сможем уже это проговорить.

Но неизменно одно: либо по концессии, либо по пути собственной программы, но от 300 до 400 миллионов в год нам нужно направлять обязательно на реновацию сетей – это факт. Какой путь выберем, время покажет. Это счетные вещи, мы не имеем права Владивосток поставить в невыгодные условия. Никому ни пяди земли русской не отдадим, это всегда будет во Владивостоке.

- Какие еще управления требуют внимания?

- Образование. Много вопросов всегда по управлению дорог и благоустройства. Всегда. Общественный транспорт. В рамках ВЭФ мы заключили соглашение с ВЭБ.РФ о том, что они нам помогут разработать концессионную инициативу на развитии общественного транспорта. В том числе электрического. Для меня эти два направления были очень важны. Это реновация трамвая, трамвайных путей, приобретение подвижного состава. И троллейбусы.

- Больше года в городе работает Дирекция общественных пространств, результаты мы видим в виде скверов и видовых. И продолжает существовать управление благоустройства. Не пора и реформировать?

- Да, действительно, сейчас идет реформирование. И уверен, что благоустройство должно быть в одних руках. Иначе будет так: ты отвечаешь, условно, за дорожки, ты - за скверы, и никто не отвечает за санитарное содержание. Ну, это бред. Мы решили по-другому. Дирекция делает действительно интересные проекты, которые в урбанистических кругах заметны, и даже более.

Но благоустройство – это некий комплекс. Еще совсем недавно, недели три назад, у нас не было структуры, у которой были бы средства на санитарное содержание этих скверов, которые были созданы за последние полтора года. Не было! Были какие-то эпизодические вещи, кто-то приезжал, убирал, или не убирал. Ни у кого этого не было в полномочиях. Ни у кого не было на это средств. При этом ребята делают интересные проекты – Бурачка, Тунгусская, все здорово. А кто будет поддерживать чистоту?

Сейчас мы определили объем средств до конца года, чтобы поддерживать эти территории в надлежащем санитарном состоянии, провели по бюджетной комиссии, вышли на заседание городской думы. И вот такой комплекс – от соучастного проектирования с жителями до строительства и санитарного содержания - должен находиться если не в одних руках, то в рамках одного сутевого блока в администрации.

Один из первых скверов новой формации открыли в прошлом году в Первомайском районе Фото: Сергей БАЛАНОВ

В идеальном мире – пешеходные улицы

- Кстати, на счет благоустройства. А что означает белая разметка в виде сетки вокруг фонтана?

- Подсказали урбанисты, ничего более. Они говорили о том, что если вы оставите на центральной площади просто черный прямоугольник, он будет очень тяжелый и для съемки, и для восприятия, и для зонирования мероприятий, которые будут там происходить. А такой простой, ничего не значащий с точки зрения финансовых вложений шаг сделает ее более компактной, поможет ее сформировать.

В ближайшее время там появятся так называемые малые архитектурные формы. Это грустно, что родители скромно стоят вокруг фонтана, пока дети носятся по территории. Должны быть удобные места для того, чтобы родители могли спокойно провести время, книжку почитать. До конца года хотим представить хотя бы частично обновленную площадь. Проект очень большой, будем работать этапами.

- Исторически должности мэра Владивостока и губернатора Приморья противопоставляют. Есть ли сейчас какие-то недопонимания?

- Мы одна команда. Какие недопонимания? Сейчас сложилось так, что в городе и крае работает одна команда. У нас нет противостояния интересов какого-то министерства или управлений. По крайней мере, я прикладываю массу усилий, чтобы это пресечь и не допустить совсем.

У нас задачи одни – счастье в конкретном регионе и муниципалитете. Это невозможно сделать без министерств. Не знаю, кто и по каким причинам принимал иные решения в каких-то локальных войнах на эту тему. Но я понимаю, что без края невозможно претендовать на средства федерации.

- Буквально вчера Олег Кожемяко рассказал про идею перекрывать центральные улицы по выходным и пускать по ним пешеходов…

- Это стародавняя история, с которой я приходил к Олегу Николаевичу, еще будучи директором департамента по туризму. После обсуждали в рамках проекта «Сделано в Приморье». Это все о том же: об улице Адмирала Фокина, о начале Светланской. Океанский проспект или центральную часть Светланской для проведения какого-нибудь мероприятия перекрывать не планировали.

Если проводить событийные мероприятия, например, на площади Адмирала Фокина, где было разворотное троллейбусное кольцо, то чтобы это было безопасно и качественно, по-хорошему, нужно задействовать всю улицу, то есть перекрывать Адмирала Фокина от начала и до конца. Вот это о чем.

И вообще, в моем идеальном мире эта территория должна быть в принципе пешеходной улицей. И я буду прикладывать массу усилий, чтобы она впоследствии стала таковой.

Часть Адмирала Фокина уже стала пешеходной Фото: Сергей БАЛАНОВ

Не до посиделок у камина

- Какой самый частый вопрос задают жители города в соцсетях и на встречах?

- «Когда включите горячую воду?»

- А что за история с «комнатой отдыха» в администрации города, которую вы ликвидировали?

- Смешная история, может даже не стоит вашего внимания. Да, была комната отдыха. Для меня это очень странный формат. Камин, два кресла, диван. При моем ритме, что я должен делать в такой комнате, не представляю.

Теперь в эту комнату переехали помощники. Руководитель контрольного управления сидит рядом со мной, буквально каждую минуту я должен контактировать с ней. Ребята, которые занимаются моим сутевым делопроизводством. Письма в край и министерства - мне нужно это быстро. Как раз про ручной режим говорили: эта работа занимает ну очень много времени.

Команда, которая работает с моим графиком, тоже тут. Это важно, я работаю с этим в режиме пинг-понга. Если они где-то далеко, это усложняет мой очень насыщенный график. В среднем у меня рабочий день с 8 и до 22 железобетонно. И если я буду тратить время на камин – это вообще странная история.

- Коллеги обратили внимание на такую строчку в вашей биографии: вы учились в Школе имени Ли Куан Ю? Тот самый человек, который победил коррупцию в Сингапуре? Чему учились и какой сингапурский опыт можно транслировать на Владивосток?

- Ответ кроется в вашем вопросе. Он смог победить коррупцию в отдельно взятом государстве, и учили ровно этому – противодействие коррупции во всех ее возможных проявлениях.

На мой взгляд, любопытный качественный образовательный продукт. У нас было достаточно много ребят, кто прошел через это обучение. И в моей команде эти ребята есть. Уверен, когда формировалось предложение к нашей команде возглавить город, это был один из факторов, благодаря которому нам это предложили.

Мы не про деньги. Нам денег не надо, работу давай. Мы действительно бы очень хотели сделать Владивосток хорошим городом.

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