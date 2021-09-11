Путешественник Евгений Коновалов: «Я благодарен в какой-то степени пандемии – она позволила мне открыть Россию»

Фото: instagram.com/konovalovevgeny

7 сентября отмечался необычный праздник - День рассказывания историй о летних путешествиях. Как гласит народная мудрость, самая быстрая возможность получения знаний – это путешествия. Своими впечатлениями о том, как прошло его лето, поделился со слушателями радио «Комсомольская правда Владивосток» Евгений Коновалов, редактор журнала «Чудеса Приморья», блогер, путешественник, член Русского географического общества. Человек, который, по собственному признанию, коллекционирует города и страны.

Мачу Пикчу, Патагония, пустыня Атакама: для меня все эти слова были совершенно магические

- Есть место, куда долго мечтал и собирался, готовился к визиту в этот город или страну и все-таки осуществил этот проект?

- Южная Америка. Для меня это был магический край. Почему я и называю это путешествие мечты. Я еще в детстве зачитывался книгой Жюля Верна «Дети капитана Гранта», где они путешествовали по Патагонии… Мачу Пикчу, Патагония, пустыня Атакама… Для меня все слова эти были совершенно магические. И вот два года назад я эту мечту реализовал. Побывал во всех этих местах.

А самое главное, побывал на Галапагосских островах. Это совершенно другая планета. Это трудно передать словами! Если есть на свете фантастическое место, то это Галапагосские острова. Это другой мир! Мир, где главные не люди, а животные. Это фантастическая природа, которой нет больше нигде. Ты идешь словно по другой планете: деревья причудливые, которые больше нигде не растут, ползают морские котики, морские львы, пеликаны ходят, игуаны по пляжу бегают. Это – национальный парк, жемчужина планеты. Охраняется максимально строго, там все нельзя, но люди как раз и едут туда для того, чтобы увидеть этот уголок нетронутой природы.

- Знаем, что в этом году ты посетил Венесуэлу. С завистью следили за поездкой по твоим соцсетям Что было самым неожиданным?

- Если мы говорим о летних путешествиях, то у меня лето началось в мае. Мы ездили в Венесуэлу, открыли эту замечательную страну. Кстати, можно уже не завидовать. В скором времени будет запущена чартерная программа в Венесуэлу на остров Маргарита. Венесуэла – это еще одна реализованная мечта. И то, что я проходил на уроках географии, я осуществил. Побывал на самом высоком водопаде мира – водопаде Анхель. Это еще один космос, который переворачивает твое сознание и меняет тебя абсолютно. Туда очень тяжело добраться, но многие люди, добравшись, плачут от увиденного. Это очень грандиозное чудо природы и сложно предать словами свои ощущения. Я просто стоял минут пять в диком изумлении, открыв рот.

Фото: instagram.com/konovalovevgeny

- Как в Венесуэле с безопасностью?

- Да, существует стереотип и мнение, что Венесуэла – самая криминальная страна мира. Так ее подают, и действительно много ужасов показывают, но я, проехав всю Южную Америку, могу сказать, что везде есть преступность, и в России есть преступность, просто нужно знать, когда ходить и куда ходить.

В той же Колумбии мы спокойно гуляли днем. Днем там туристическая полиция несет охрану, поддерживает безопасность. В Венесуэле то же самое. Есть безопасные районы. Водопад Анхель – один из таких. Национальный парк Канайма – это место проживания индейцев, это джунгли и там абсолютно безопасно. И есть остров Маргарита – это туристическое место, где тоже власти заинтересованы в том, чтобы туристы были в безопасности. Там благополучно.

Столица Венесуэлы Каракас считается самым криминальным городом мира: днем там все прекрасно, люди гуляют спокойно, туристы гуляют. Но ночью рекомендуют на улицы не выходить. В центре гулять можно. Не надо заходить в какие-то трущобы и не стоит носить дорогие часы, украшения, телефоны.

Фото: instagram.com/konovalovevgeny

- Ты пробуешь в путешествиях блюда национальных кухонь? Расскажи про самый удачный и самый неудачный гастрономический эксперимент, который был в твоих путешествиях.

- Да, пробую везде. Потому что через кухню ты можешь понять какие-то традиции, национальный колорит. Кухни – это неотъемлемая часть любой страны и любого народа. Но, если честно, я не такой гурман, хотя пробую в любой стране какие-то местные национальные продукты. Наверное, самым экзотическим был рынок в Камбодже, в столице Пномпене, где идешь, а там насекомые разные, личинки, тараканы, жуки – и все это жарится, готовится. Ради эксперимента пробовал это все – гадость редкостная. К счастью, больше вкусных вещей доводилось пробовать. Но то, что хотелось бы есть и есть – это суши в Японии. Это действительно вкусно. Суши в Японии – это еще один космос.

Фото: instagram.com/konovalovevgeny

Отдых в России стал дешевле, а сервис растет

- Давай вернемся в Россию. Этим летом ты путешествовал по стране. В Каких городах побывал?

- У меня был повод – поездка на Чемпионат Европы по футболу 2020, который проходил в этом году. И мы ездили тремя поколениями: я, сын и мой папа. Мы поехали в Санкт-Петербург на Чемпионат и, пользуясь возможностью, попытались открыть еще новые места.

Впервые в жизни побывал в самом западном регионе России – Калининградской области. Очень давно хотел туда попасть. Туда очень много людей с Дальнего Востока переезжает, и мне было интересно, а что там такого необычного есть. Посмотрели Калининград и маленькие старые немецкие городки – Зеленоградский, Светлогорск. Я впервые в жизни купался в Балтийском море, это, конечно, шок. Это все-таки большое озеро, в нем нет ощущения моря. Оно холодное, желтого цвета и абсолютно пресное. Но в целом, там, конечно интересно. Сохранившийся немецкий колорит. Очень приятно гулять.

Фото: instagram.com/konovalovevgeny

- Нашей стране в плане сервиса и вообще до большого туризма далеко еще?

- Нет! У нас вполне хороший сервис. До недавнего времени я по России не путешествовал. Я не воспринимал Россию, потому что считал, это необоснованно дорого и есть несоответствие цены и качества предоставляемых услуг. Поэтому я всегда, да и сейчас, если будет выбор, я, естественно, выберу заграницу. Но, на самом деле, я благодарен в какой-то степени пандемии – она позволила мне открыть Россию. Этот год у меня очень насыщенный в плане поездок по нашей стране.

Я наконец-то побывал на Байкале, причем дважды. Я был на Камчатке, в Калининграде, Сочи. Поэтому могу сейчас сравнить действительно уровень. Надо сказать, что сейчас отдых в России стал дешевле, а сервис растет. И гостиницы есть хорошие, и экскурсии интересные. В России туризм развивается. И это самое главное. Меня в этом году поразил Сочи. Надо отдать должное, что такие вещи, как Саммит АТЭС во Владивостоке или Олимпиада в Сочи – это еще и про развитие инфраструктуры. Сочи сейчас однозначно столица курортной России.

- Для любителей путешествовать по Приморскому краю, куда посоветуешь отправиться этой осенью?

- Я думаю, что номер один – это Парк драконов. Осень в парке – золотая пора. Второе место – хребет Чандолаз, Партизанский район. Очень красивое и очень таинственное место. И номер три, пока в сентябре еще у нас четвертый месяц лета – Хасанский район. Там сейчас прекрасно, жары нет, море теплое по-прежнему.

- А свое следующее путешествие планируешь куда?

- Это будет точно Приморский край.

Парк Драконов в Лазовском районе

Справка КП:

Парк Драконов — уникальный природный парк в Приморском крае, расположенный на юго-восточном склоне Партизанского хребта. Территориально он находится в Лазовском районе. Удивительными скальными образованиями парк привлекает туристов даже с самых дальних уголков страны.

Гора Чандолаз расположена в южной части Приморского края, неподалеку от города Находки, является частью одноименного горного хребта, имеющего второе название Лозовый. Эта горная цепь была образована миллионы лет назад в результате смещения земной коры и поднятия из морских глубин цепи рифов. Хребет тянется на протяженности 7 километров, основной его особенностью является большое количество находящихся здесь пещер. Издавна считается магической, ее окружает множество древних мифов и легенд. Одна из легенд связана с произрастающими здесь дубами, огромные листья которых осенью приобретают необычный для этого дерева красный оттенок.

По ряду объективных причин этим летом не у всех получилось отправиться в путешествие мечты, но, мы уверены, оно еще впереди. Но, а если вам удалось открыть этим летом что-то очень интересное, обязательно поделитесь впечатлениями.

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