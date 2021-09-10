Центр обработки данных будет построен на территории опережающего развития в Приморье

В Приморье планируется построить центр обработки данных. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Единый институт развития - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн), и ООО «Кей Поинт» (бренд Key Point) заключили соглашение о сотрудничестве в реализации в Приморском крае инвестиционного проекта «Строительство Центра обработки данных (ЦОД)» на территории опережающего развития «Надеждинская».

Соглашение в ходе VI Восточного Экономического форума подписали управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергей Скалий, генеральный директор ООО «Кей Поинт» Евгений Вирцер и директор корпоративного бизнеса Восточного региона ПАО «ВымпелКом» Олег Бирюков.

В рамках соглашения резидент ТОР «Надеждинская» ООО «Кей Поинт», являясь партнером-исполнителем, построит первый на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири центр обработки данных уровня Tier III по классификации Uptime Institute. ПАО «ВымпелКом» выступает партнером-заказчиком проекта. Компания под брендом Билайн планирует разместить в ЦОД оборудование мощностью до 700 кВт не позднее IV квартала 2022 года с возможностью двукратного расширения своих ресурсов к IV кварталу 2028 года. Корпорация Развития Дальнего Востока и Арктики будет оказывать ООО «Кей Поинт» комплексную поддержку в режиме «одного окна» по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного проекта.

- Проект по строительству центра обработки данных пользуется одними из самых востребованных мер поддержки, доступных инвесторам, работающим на ТОР. Компания-резидент уже обеспечена земельным участком, к границам которого будут подведены сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Инженерная инфраструктура позволит предприятию реализовать проект с меньшими затратами и в намеченные сроки. Успешной реализации проекта будут также содействовать налоговые льготы: нулевые налоги на прибыль и имущество первые пять лет, на землю - первые шесть лет. 10 лет будет действовать льготная ставка по страховым взносам - 7,6%, - отметил управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергей Скалий.

Реализация проекта соответствует приоритетам социально-экономического развития Приморского края, а также будет способствовать развитию инновационной деятельности и увеличению занятости населения.

- Центр обработки данных в Приморье в перспективе может стать первым ЦОД для Билайн за Уралом и поможет поддерживать качественный клиентский сервис в условиях постоянного роста трафика, увеличит надежность сети, позволит запускать дополнительные и развивать созданные клиентские сервисы как для B2C, так и для B2B клиентов. В том числе, потенциально ЦОД может стать надежным фундаментом и драйвером для цифровизации Приморского региона, развития территории, в целом, и повышения качества жизни его жителей, в частности, - сказал Олег Бирюков, директор корпоративного бизнеса Восточного региона ПАО «Вымпелком».

- То, что первым крупным заказчиком услуг строящегося дата-центра становится именно «ВымпелКом» - очень важный и показательный момент, - считает генеральный директор «Кей Поинт» Евгений Вирцер. - С одной стороны, этот оператор связи хорошо ориентируется в специфике требований к технологической площадке, необходимой для развития современных цифровых сервисов для бизнеса и населения. Следовательно, он может по достоинству оценить возможности, заложенные в проект Key Point. С другой стороны, ЦОД получают точку присутствия федерального оператора связи с развитой телекоммуникационной инфраструктурой, что является ключевым условием для наших потенциальных клиентов из числа как региональных, так и транснациональных компаний.