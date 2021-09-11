Каролина из Южной Кореи рассказала всю правду о жителях Владивостока

Сегодня во Владивостоке корейских туристов очень на хватает Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каролина – такое имя выбрала себе в России 23-летняя девушка из Сеула – провела два месяца Владивостоке на стажировке, изучая русский язык. Все это время она пыталась разгадать загадочную русскую душу, знакомясь с городом и его жителями. Россию Каролина посетила впервые, Владивосток стал для нее тем самым городом, по которому она теперь судит о всей стране. О том, какой она увидела Россию, Каролина рассказала «КП» по возвращении в Южную Корею.

- Очень понравилось море, раньше я море не любила. В Корее на пляже слишком много людей. Море я полюбила во Владивостоке! – делится Каролина. - Порадовало и то, что в России люди не так зависимы от стереотипов красоты. Например, в Корее полный человек не раздевается на пляже, стесняется. Полный, значит, некрасивый, считают у нас. Корейская кухня острая, потому что, если есть острую пищу, то похудеешь, есть даже такое мнение.

По ее словам, в России люди более раскрепощенные.

- И это здорово. В Корее молодежь особенно зациклена на внешности, в моде пластическая хирургия. Операции по увеличению глаз, ринопластика, отбеливание кожи широко распространены и вполне могут стать подарком от родителей на день рождения, - говорит девушка.

Девушка отмечает, что взгляд на мужскую красоту в Корее совсем другой.

- Когда я ходила в спортклуб в России, видела много мускулистых мужчин и женщин. В Корее, например, красивыми считают мужчину тонкого, нежного, похожего на девушку. Есть особое определение для такого «мужчина-цветок», но даже такие мужчины у нас обязаны служить в армии два года. Вообще, люди Южной Кореи постоянно спешат, постоянно заняты. Если вы очутитесь в Сеуле, то увидите много деловых людей в костюмах и белых рубашках. Во Владивостоке такого нет. Кажется, люди здесь больше отдыхают. Люди гуляют, влюбляются. Отличаются и дети. Дети в России активные. Они умеет быть счастливыми, играют, смеются. Дети в Южной Корее постоянно учатся. Такие серьезные, как маленькие взрослые.

Больше всего в России ей понравился сам город Владивосток.

- Думала, он старый, но в городе много современного, интересного. В центре много музеев. Еще русская кухня - буду по ней скучать. И люди. Люди во Владивостоке выглядят очень суровыми на первый взгляд: не улыбаются, как в США, например, но когда ближе их узнаешь, понимаешь, владивостокцы щедрые и всегда готовы помочь. Надо знать эту особенность, ведь многие туристы из Южной Кореи считают, что русские слишком холодные, но это не так.

Отметила она и другие моменты.

- В южно-корейских СМИ пишут, что в России появилось много представителей ЛГБТ. Искала во Владивостоке таких, но ни одного не встретила. Еще в такси меня чуть не украли. Водитель спрашивал имя, телефон, настойчиво интересовался, есть ли у меня парень. А вообще, удивило меня то, как много было туристов в центре города. Я была как раз перед пандемией. Очень много корейцев, казалось, что я в Корее. Первая речка, Вторая речка – районы, где много людей из Таджикистана, Узбекистана. Это такие зеленые районы города, там много деревьев.

По ее словам, теперь ее мечта - поезд из Южной Кореи через Северную во Владивосток.

- Это было бы интересно и удобно, не правда ли?

Согласно информации специалистов визовой службы Генерального консульства Республики Корея в г. Владивостоке, на сегодняшний момент все туристические поездки запрещены. Отменен безвизовый режим. Любые поездки осуществляются по визам, которые выдает Консульство Южной Кореи, в исключительных случаях. Это студенческие визы, по согласованию с университетом, медицинские, по экстренным показаниям, семейные визы, визы этническим корейцам. Подача документов строго по записи. Кроме того, отъезжающие делают ПЦР-тест на коронавирус перед поездкой и проходят две недели карантина по прибытии в Южную Корею за свой счет, независимо от результата теста и наличия прививки, по прилету во Владивосток карантина нет.

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