Жилкомплекс «с парусами» за 3,2 миллиарда появится во Владивостоке

Фото: Правительство Приморского края.

Во Владивостоке появится жилой комплекс с «парусами». Под это отдан огромный участок на Змеинке. Сейчас там склады, гаражи, авторазборки и другие хозяйственные помещения. АО «Корпорация развития жилищного строительства» предлагает возвести там три жилых высотки с большим двором и еще одним сквером. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Права на распоряжение участком в 25 тысяч квадратных метров АО «КРЖС» получила еще в июне 2021 года, согласовав с правительством Приморского края. Вместе с участком 25:28:030005:184 на 2-й Поселковой, 1а, что рядом с многострадальным ЖК «Одиссей», передано еще несколько, но планы по их застройке пока не известны.

На сегодняшний день корпорация ищет застройщика – ведутся конкурсные торги. Начальная цена лота составляет 3,255 млрд рублей. Итоги торгов должны подвести 23 сентября, если, конечно, на них выйдут участники. Конечные сроки в проекте договора не указаны. А вот эскиз корпорация уже предоставила. Его разработала еще в прошлом году компания из Владивостока.

Расположение участка. Фото: map.vl.ru

Эскиз предполагает строительство трёх многоквартирных домов точечного типа. Дочитав до этого момента, многие закатят глаза со словами «Опять точечная застройка». Однако авторы проекта объясняют, что дома будут стоять отдельно друг от друга и не будут иметь общего основания. Согласно документам, варианты будущих зданий разные – от 21 до 25 этажей. Конечный результат определит проектирование. Из 650 квартир 325 будут однокомнатными, 195 – двухкомнатными, 130 – трёхкомнатными.

Из плюшек – подземная и полуподземная парковка на 560 машин. Бонусом еще 33 гостевых машиноместа.

Не забыли и про пожарный проезд – он будет выполнен «в виде пешеходных бульваров с твердым покрытием».

Объединять группу зданий будет общий двор без машин и возможности им туда пробраться. У жильцов будет даже свой собственный сквер. Погулять там смогут и жители микрорайона «Змеинка». Если, конечно, владельцы квартир в жилкомплексе не обнесут скверик забором, на что у них будет полное право.

И вот она, вишенка на торте, - декоративный элемент в виде парусов. Это будет что-то похожее на ЖК «Алые паруса» и недостроенный комплекс «Магнум».

На «Дальневосточный квартал» этот комплекс, конечно, не похож. Однако предполагается, что при таком подходе к строительству цена квадратного метра может быть ниже рыночной.

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