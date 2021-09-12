В Приморье шестеро гималайских медвежат-сирот отправились «во взрослую жизнь»

Фото: МРОО «Центр тигр».

Центра спасения животных «Тигр» выпустил в дикую природу шестерых медвежат. Когда-то они оказались здесь, потому что их бросила мама-медведица. Весили маленькие комочки всего лишь пару килограммов. Сегодня это упитанные молодые медведи по 20 килограмм. О том, как сотрудники Центра прощались со своими подопечными, - в материале «Комсомолки».

Фото: МРОО «Центр тигр».

Для работников центра спасения все животные – это как родные дети. А потому и расставаться с ними – момент волнительный и трогательный. Чуть больше суток назад шестеро медвежат покинули свой временный дом. Их выпустили в дикую природу. Почему именно сейчас? В центре «Тигр» отвечают, что этому предшествовала долгая и кропотливая работа.

- Прежде чем вернуться домой , животные проходят курс реабилитации. Медвежата находятся в Центре до возраста, когда будут способны жить самостоятельно, если им требуется ветеринарная помощь- лечим, - рассказали сотрудники Центра.

В Центре, кстати, создаются условия, максимально приближенные к естественным. Вольеры здесь просторные, пищу зверью приходится добывать самостоятельно, но перед этим сотрудники Центра буквально раскидывают ее в самых неожиданных местах – под корягами, в дуплах и так далее. К 7-9 месяцам медвежата взрослеют, становятся упитанными, могу сами найти себе пропитание, ночлег, а также научились избегать опасности. Еще один, пожалуй, самый важный момент – животные не должны дружить с людьми, а наоборот – стараться избегать и остерегаться.

Фото: МРОО «Центр тигр».

- Перед выпуском в обязательном порядке все звери проходят ветеринарныи осмотр. Специалисты допускают к выпуску в дикую природу животных, которые полностью здоровы и их поведение соответствует нормальному поведению их диких сородичей, - уточнили в Центре «Тигр».

Выпускают их то не «куда попало». Место тщательно подбирают специалисты, да так, чтобы территория, куда выпустили хищников, была очень далека от людей, но в то же время находилась под охраной. Естественно, на своей странице в «Инстаграм» Центр геолокацию не указывает. А вот трогательное видео сотрудники, конечно, разместили.

- Из 2-х килограммовых комочков выросли упитанные молодые медведи. Каждый весит примерно по 20 килограмм. У них ещё достаточно времени до зимних холодов привыкнуть к самостоятельной жизни- жёлуди, кедровые орехи, рябина, плоды лиан, дикие яблоки, личинки муравьёв и различные виды растений станут их основными кормами. А ещё они будут искать себе надежные убежища на зиму - гималайские медведи очень любят укладываться в дуплах, - гласит подпись под публикацией.

МРОО «Центр тигр» осуществляет свою деятельность при поддержке Фонда президентских грантов (Фонд - оператор президентских грантов по развитию гражданского общества), Центра «Амурский тигр», WWF России и на пожертвования частных лиц и организаций.

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