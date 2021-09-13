Олимпийской чемпионке из Приморья президент подарил BMW X5

Лилия заявила, что будет заботиться о новом друге. Фото: @liliakhaimova

Уроженка Владивостока, ставшая чемпионкой Олимпиады 2020 по гимнастике, получила от президента роскошный подарок – новенький BMW 5X. Президент РФ Владимир Путин лично передал ключи 11 сентября во время встречи со спортсменкой в Кремле. Гимнастка написала о благодарности в Инстаграм.

- Я буду тебя очень сильно любить, я так долго тебя ждала, - подписала публикацию Лилия. На фото спортсменка прыгает на фоне новой машины.

В комментариях на личной страничке Ахаимовой фанаты со всем регионов страны осыпают комплиментами приморскую гимнастку. Приморцы единогласно заявляют, что награда – заслуженная. Помимо новенького люкс-кара олимпийская чемпионка получила от орден Дружбы – это почетная государственная награда.

В Олимпийских играх в Токио спортивные гимнастки впервые взяли золото в командном многоборье, получив 169,528 балла. Русские спортсменки оставили позади США и Великобританию. В составе сборной выступила Ахаимова, которая 10 лет занималась во владивостокской ДЮСШ «Гармония».

Лилия в соцсети называет себя простой девушкой: с подписчиками она поделилась, что не любит книги и кофе, но в восторге от живых историй, собак и конфет «Рафаэлло». Гимнастикой Лилия занимается с пяти лет – на этот вопрос она не устает отвечать в комментариях.

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