Бах и Паганини прозвучали в кратере вулкана на Камчатке

«Музыкальная экспедиция» два дня радовала жителей Камчатки Фото: Правительство Камчатского края

Бесплатные и уникальные концерты целых два дня шли на Камчатке. Исполнители с мировым именем сыграли как шедевры классики, так и этническую музыку. Мероприятия проходили в рамках фестиваля «Музыкальная экспедиция», рассказали в пресс-службе правительства Камчатского края.

В первый день, 11 сентября, Борис Андрианов, Дмитрий Илларионов и Сергей Малов выступили в Петропавловске-Камчатском на Никольской сопке и у стелы «Город воинской славы». 12 сентября они сыграли в кальдере вулкана Горелый.

Музыканты сыграли композиции Баха, Пьяццоллы, Генделя, Паганини, а еще они порадовали камчатцев этнической музыкой в авторской версии.

– Совершенно незабываемое впечатление оставил концерт у гостей мероприятия. Необычно, когда музыканты высочайшего уровня с мировыми именами выступают на открытых площадках и дают концерты абсолютно бесплатно, – поделилась директор КГБУ «Камчатское концертно-филармоническое объединение» Дарья Кадачигова.

Заместитель председателя правительства Виктория Сивак отметила, что целью проекта является объединение культурной и туристической составляющей региона.

В планах камчатских властей – сделать фестиваль ежегодным, чтобы музыканты мирового уровня могли приезжать в их край регулярно и дарить свое искусство всем любителям и ценителям классической музыки. Они уже начали переговоры о проведении мероприятия в следующем году, но уже на других площадках. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил министру культуры Оксане Прокопенко продумать варианты проведения гастролей в 2022 году.

Отметим, что международному фестивалю «Музыкальная экспедиция» уже восемь лет, он проходит в разных уголках России с 2014 года, но на Камчатке прошел впервые.

СПРАВКА «КП»

Кальдера – это обширная циркообразная котловина вулканического происхождения, часто с крутыми стенками и более или менее ровным дном. Такое понижение рельефа образуется на вулкане после обрушения стенок кратера или в результате его катастрофического извержения.