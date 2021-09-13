Большинство школ Приморья проведут ближайшую пятницу по-особенному из-за выборов

Роман Охотников Фото: Анастасия ПОЛЕТАЕВА

Большинство школ Приморья проведут ближайшую пятницу по-особенному в связи с выборами. Напомним, в этом году они проходят в три дня – с 17 по 19 сентября, захватывая и один учебный день. В тех школах, где находятся избирательные участки, занятия в классах отменяют. Но и полноценный выходной для школьников при этом не планируется, рассказал «КП-Владивосток» зампредседателя избиркома региона Роман Охотников.

- Мы понимаем, что у нас совпадают по времени два процесса. Но заранее были предприняты меры совместно с Минобразования Приморского края. Мы подписали заранее соглашение еще в июне, понимая, что нам предстоит как-то разграничивать. В большинстве образовательных учреждений этот день делается особым для учеников. Планируются либо внеклассные мероприятия, либо день здоровья – очень популярное мероприятие в Приморье, особенно в хорошую погоду. Для того чтобы спокойно шел процесс голосования, чтобы наши ученики не остались неохваченными, могли спокойно провести этот день на воздухе и получить какие-то знания дополнительно, - рассказал Роман Охотников.

Напомним, уже в ближайшие выходные приморцы выбирают одновременно депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Приморского края. На избирательных участках каждый житель края получит как минимум четыре бюллетеня, два из них – со списком партий, два – с кандидатами по одномандатным округам. Всего предстоит выбрать от края три депутата-одномандатника в Госдуму, а также 40 депутатов в краевой парламент, 30 из которых пройдут по округам, остальные – по партийным спискам.

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