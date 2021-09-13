Занырнут во Владивостоке, вынырнут в Калининграде: спортсмены-экстремалы проплывут между двумя городами

Эстафета полна символизма и параллелей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уникальный челлендж под названием «Обними Россию» от X-WATERS объединит Владивосток и Калининград по воде и воздуху. 18 сентября участники начнут свой заплыв на острове Русский, в дальневосточной столице, в 6 часов утра. Они переплывут через пролив Босфор Восточный, а это 4 700 метров. Сразу после финиша всех пловцов повезут в аэропорт, откуда они на одном подходящем рейсе полетят в Калининград (с пересадкой в Москве).

Приземлится самолет в самой западной точки России в 17:35, оттуда запланирован трансфер на старт – на Куршскую косу. Здесь пловцам нужно будет проплыть 2 600, до Зеленоградска.

В эстафете полно символики, которую и отметили организаторы. Города одновременно похожи и непохожи друг на друга. Один – врата на Восток, другой – врата на Запад. Один – база Тихоокеанского флота, другой – Балтийского. Один встречает рассвет над страной, другой – провожает закат. Начав заплыв на востоке, а закончив на западе, участники смогут «обнять Россию» за один день.

Кстати, если у кого-то нет возможности прилететь в Приморье, или же улететь в Калининградскую область, то можно собрать команду из двух пловцов: один должен проплыть первый этап во Владивостоке, а другой человек – в Калининграде. Организаторы отметили, что время будет суммировано, а результат зачтен так же, как на обычных эстафетах.

Но надо сказать, что на этом параллели не заканчиваются. Между этими двумя городами по прямой – 7 300 километров, которые участники и пролетают по воздуху. А общая дистанция заплыва составляет 7 300 метров. Будоражит, неправда ли?

– 18-го сентября я намереваюсь проплыть и во Владивостоке, и в Калининграде в один день, – пишет одна из участниц «Обними Россию» Мария Митрофанова. – Почему я это делаю? Потому что даже когда я пишу этот пост, когда думаю об этом, сквозь меня как будто проходят тысячи маленьких электрических разрядов, а сердце начинает биться сильнее.

Перед тем как регистрироваться в эстафете, нужно убедиться, что есть билеты на самолет.