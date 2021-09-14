ВЭФ 2019 vs 2021: как изменились цифровые привычки гостей и участников форума

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сервис «Билайн.Аналитика» посмотрел, как изменилось потребление мобильного интернета во время проведения ВЭФ в 2019 году и в 2021, а также проанализировал, кто больше говорил по телефону во время форума - мужчины или женщины.

Согласно данным аналитического сервиса, трафик мобильного интернета на ВЭФ в этом году вырос более чем в 2 раза в сравнении с 2019-м годом. Больше всего трафика в обоих случаях пришлось на мужчин – в этот раз они потратили на 25 процентов больше гигабайт, чем женщины, тогда как в 2019-м году эта разница составляла почти 40 процентов.

Самыми активными потребителями мобильного интернета на ВЭФ в 2019 году стали пользователи в возрасте от 25 до 45 лет (47 процентов). На втором месте оказались клиенты из категории 45-65 лет (25 процентов), на третьей строчке – те, кому за 65 (25 процентов), а люди младше 25 - на 4 позиции с 3 процентами. В 2021 году ситуация немного изменилась: активнее всего по-прежнему пользователи в возрасте от 25 до 45 лет (39 процентов), а вот на втором месте - категория 65+ (37 процентов). На третьем месте расположились клиенты в возрасте от 45 до 65 лет (22 процента), а четвертое место так и осталось за теми, кому еще нет 25 лет (2 процента).

Что касается голосовых вызовов, то в среднем в этом году на форуме звонить стали на 10 процентов меньше, чем в 2019-м. Мужчины, как и два года назад, разговаривали по телефону на 20 процентов больше женщин. Больше всех пользовались голосовой связью люди в возрасте от 25 до 45 лет, а меньше всех использовали этот формат общения те, кому меньше 25.