Андрей Андрейченко: Умные решения – на поверхности

Как обеспечить Приморью новый импульс к развитию? Что нужно жителям в первую очередь и на перспективу? Эти и другие вопросы мы задали депутату Государственной Думы от Приморского края Андрею Андрейченко.

– Андрей Валерьевич, вы – один из немногих парламентариев, не изменяющих своим принципам и системно добивающихся результата. Скажите, вам приятно было на Восточном экономическом форуме услышать, что Президент РФ объявил об отмене части налогов в одном из дальневосточных регионов – вы так долго этого добивались?

– Если это начало большого пути – то да, я приветствую такое решение. Речь о десятилетнем моратории на три федеральных налога для бизнеса на Курильских островах – на прибыль, имущество и землю. Совершенно очевидно, что такие меры помогут развитию территории и привлечению инвестиций. Однако остается открытым вопрос: а как же другие регионы? Приморцы имеют такие же права, как и жители Курил, и я мною уже давно внесен законопроект об отмене в три раза большего числа налогов для Дальнего Востока. В их числе: налог на доходы физических лиц, НДС, акцизы. Говоря о помощи бизнесу, мы не должны забывать о людях – по факту именно жители ведь являются потребителями товаров и услуг, которые этот бизнес предоставляет. Льготы и преференции для населения поднимут и покупательную способность, и уровень жизни в целом.

– В числе льгот вы в первую очередь отстаивали пенсионные надбавки и снижение пенсионного возраста. На какой стадии сейчас эта работа?

– Непосредственно сейчас на рассмотрении в Государственной Думе три моих законопроекта: о досрочном выходе на заслуженный отдых для приморцев, о возврате районного коэффициента в +30 процентов к пенсионным выплатам и о приоритетном праве на пенсионное обеспечение для бюджетников: педагогов, медиков, работников культуры. Много положительных отзывов от руководства регионов Дальневосточного федерального округа: 9 из 11. К тому же мы своевременно организовали там сбор подписей и получили народную поддержку. Очень рассчитываю, что, с учетом данных обстоятельств, законы буду приняты новым созывом Государственной Думы.

– Вы полагаете, этих мер достаточно, чтобы прекратить или хотя бы минимизировать отток населения с Дальнего Востока?

– Недостаточно, конечно, но мы и не намерены этим ограничиваться. На самом деле все проблемы лежат на поверхности и умные и логичные их решения – тоже. Велосипед изобретать совершенно не требуется. Взять, к примеру, обеспечение жильем. Какой эффект дала так называемая дальневосточная ипотека? Правильно – тотальное удорожание жилья. Низкие процентные ставки разогнали спрос до небес, цены подскочили, предложение не успевает. Причем это касается не только рынка новостроек, на вторичку также отмечен рост до 30 процентов, банальные «гостинки» поднялись в цене до пяти миллионов и выше. А ипотечный процент тем временем поднялся. Кому от этого хорошо? Жителям? Это вряд ли, скорее, банкам. Но они и так не бедствуют.

Я уверен, что нам надо уходить от порочной ипотечной системы в сторону ссуд и рассрочек на приобретение и строительство жилья – именно таким образом государство привлекало переселенцев во времена царской России. Никогда у нас не относились так пренебрежительно к нуждам жителей отдаленных территорий, как с начала 21 века. Это я вам как историк говорю. И до революции, и в советские времена здесь были свои особенные права и льготы, даже в голодные 90-е они сохранялись. А потом только придумывали новые ограничения…

– Например, на ввоз подержанных праворульных автомобилей?

– В том числе. Если задуматься – для чего это было сделано? В поддержку российского автопрома. Ну, допустим, для Центральной России это актуально: там есть автосервисы профильные, легко купить запасные части и так далее. А у нас здесь что? Весь Дальний Восток, огромная часть Сибири ездит на японских, корейских авто – они гораздо ближе и доступнее. Но теперь люди покупают машины раза в три дороже: благодаря этим пошлинам, а еще утилизационному сбору, который совершенно непонятно, куда идет. Вот буквально на днях на встрече с автовладельцами было принято решение – направить запрос в контролирующие органы: куда расходуются средства утилизационных сборов (это 313.000 рублей с юридических лиц и 5200 рублей – с граждан). С 2012 года деньги собирают, а в итоге даже шины практически негде утилизировать. Чтобы хоть как-то компенсировать эти издержки, я выступил с законодательной инициативой: предоставлять жителям ДВФО имущественный налоговый вычет на приобретение, ввоз и таможенное оформление бывших в употреблении автомобилей для личного пользования раз в 5 лет.

– Андрей Валерьевич, а вот эту прекрасную историю с бензином как прокомментируете? Когда он «стремительным домкратом» упал сразу на 30 копеек к началу форума и приезду главы государства?

– Тут и комментировать нечего – как обычно, решение на поверхности. Необходимо замораживать, а потом снижать цены на топливо. Я не устаю повторять, что у нас странным образом действует две экономики: одна – для нефтяных магнатов, другая – для нас с вами, кто покупает бензин в розницу. Они выбивают для себя преференции по любому поводу, независимо от того, дорожает или дешевеет нефть. А мы, соответственно, переплачиваем, покрывая их расходы на личные самолеты и золотые икорницы. Отчисления со всех этих мегаприбылей должны поступать в доход государства, а оно уже – рационально субсидировать стоимость того же бензина для граждан.

– Тема хороших дорог для приморцев – из той же серии?

– В вопросе качества дорог очень значительна коррупционная составляющая. Поэтому я неоднократно заявлял, и обращался с этим предложением в самые высшие инстанции: чиновников, ответственных за строительство и состояние дорог, необходимо тестировать на детекторе лжи. Знаете, я сам прошел недавно такую проверку – предложили сделать телепередачу, согласился. Так вот: для человека, которому нечего скрывать, проблемы нет никакой.

– Андрей Валерьевич, давайте напоследок вернемся снова к теме жилья. Вы известны своей активной позицией в отношении точечной застройки. Многим жителям помогли. Сейчас продолжаете этим заниматься?

– Это тема непрекращающаяся. Есть адреса, по которым люди годами «держат осаду». Конечно, я им в этом помогаю. Потому что уверен: застройка должна быть системной, продуманной. Недопустимо «втыкать» многоэтажки на любом относительно свободном пятачке, лишать горожан последних зеленых насаждений. А такое происходит сплошь и рядом – если бы я начал приводить список адресов, места во всей газете не хватило бы.

Мне задавали вопрос о городе-спутнике Владивостока, как я к этому отношусь. Положительно – при условии, что застройка будет продуманной, что государство возьмет на себя обеспечение всей инфраструктуры, начиная от коммунальных сетей и заканчивая транспортной инфраструктурой, социальными объектами.

Государство – это главный социальный институт. И забота о гражданах – его главная задача. А задача чиновников и депутатов – сделать так, чтобы она была решена.