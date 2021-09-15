В Приморском океанариуме у белухи родился «баклажанчик» по имени Калина

Малышка и ее мама находятся в отдельном аквариуме, на «ясельном» карантине Фото: принтскрин видео.

Крепкий и энергичный белушонок родился в дельфинарии Приморского океанариума. Это уникальный случай не только для Приморья, но и для всей России. Сотрудники учреждения рассказали, как себя чувствуют мама и малыш.

1 августа 14-летняя белуха Джессика впервые стала мамой. Помощь ей не понадобилась – она родила самостоятельно, рассказывает руководитель дельфинария Приморского океанариума Игорь Костычев.

– Белушонка назвали Калиной, как ягоду. Но все в океанариуме зовут ее ласково Малая, – рассказали «КП – Владивосток» в пресс-службе учреждения.

Смотреть видеосюжет Белушонок Калинка и мама Джессика в Приморском океанариуме

Кроха появилась на свет ночью, в 1:20. И сразу же потянулась к маме, за молочком. Кстати говоря, белушата не всегда в первый же день после рождения начинают питаться сами. Джессика же оказалась заботливой матерью, и сначала она кормила Калинку несколько раз в час, сейчас это происходит реже. И хотя малышка еще полтора-два года будет зависеть от материнского молока, уже через пару месяцев она сможет разнообразить свой рацион и попробовать рыбу.

Родилась малышка иссиня-коричневой, как и все белушата. За окрас малышей называют «баклажанами», потом они становятся серыми, а по мере взросления — белеют. Сейчас, спустя полтора месяца, девочка из Приморья проходит свою первую линьку и постепенно приобретает серый цвет. Этот естественный процесс говорит о том, что маленький кит развивается нормально.

Вес и длина Малой пока неизвестны, так как к семейству люди не приближаются, не хотят лишний раз тревожить. Тренеры и ветеринары лишь наблюдают, но они готовы в любой момент прийти на помощь, так как зачастую первые недели новорожденных сопряжены с высоким риском для здоровья и благополучия.

Маленькому семейству помогает и папа – белуха по имени Лер. Вообще он участвует в выступлениях в дельфинарии, но иногда его запускают к Джессике и Калинке. Когда это происходит, заботливый папаша почти не отплывает от дочки. В первые дни он помогал Малой, когда та училась плавать, – родители подталкивали малышку к поверхности и поддерживали ее на воде. Но с каждым днем у белушонка получалось все лучше и лучше, поэтому всего через неделю она научилась надолго задерживать дыхание.

В океанариуме уточняют, что после завершения строгого «ясельного» карантина за первым детенышем белухи, рожденным в российском океанариуме, смогут наблюдать не только тренеры и ветеринары, но и ученые. Джессика и ее первенец уже стали объектами пристального внимания морских биологов и гидроакустиков. Посетители океанариума увидят Калинку еще не скоро.

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