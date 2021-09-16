Виктория Кочеткова: «В Приморской филармонии сильная команда»

Виктория Кочеткова. Фото: из личного архива

Уже год Приморскую краевую филармонию возглавляет Виктория Кочеткова. Она стала исполнять обязанности директора краевого учреждения культуры в непростой период - во время пандемии коронавируса. О жизни во время ограничений и сложностях работы в творческом коллективе Виктория рассказала в интервью «Комсомолке».

- Виктория Владимировна, давайте познакомим читателей с вами. Вы, в отличие от предшественников, не часто появляетесь в публичном пространстве.

- Надо начать с того, что я не творческий человек. У меня два образования: это финансы и кредит и государственное и муниципальное управление. Я начала свою карьеру госслужащего с департамента финансов, где отработала 11 лет. Потом работала в департаменте культуры, а в 2016 году пришла в филармонию на должность заместителя директора по финансовой работе. И хотя я финансист до мозга костей, работая в таком учреждении, я стала погружаться в творческий процесс. Это оказалось очень интересно.

- Директор - это в том числе и зарплаты, и новые инструменты, и постоянные счета. Проще ли вам управлять таким учреждением благодаря вашему бэкграунду?

- Сложности с управлением у меня не возникло. Структуру учреждения, саму работу, в том числе финансовую, - все это я знаю. Мне знакомо, как проходит финансовый процесс, кто у нас главный распорядитель, а кто получатель. Все, что касается организации работы учреждения, в том числе содержание здания, модернизация технического оборудования, сдача в аренду имущества, - мне известно. Здесь проблем не возникало.

Работа любого руководителя во многом зависит от команды. В филармонии она достаточно сильная. Художественный руководитель Татьяна Сергеева всегда подстрахует и поможет, замдиректора по концертной работе Татьяна Гатина тоже креативный и сильный творческий человек. Мы чувствуем должную поддержку (в том числе и финансовую) нашего учредителя - правительства Приморского края и министра культуры и архивного дела. Поэтому вся работа налажена.

- А сложно ли работать с творческими людьми?

- Что касается человеческого фактора, возможно, в первое время у меня возникали некоторые недопонимания в общении и организации работы. Но человек привыкает к команде, а она, в свою очередь, к стилю управления руководителя. Поэтому теперь проблем нет никаких. Но если возникают какие-то сложные вопросы с артистами, то у нас есть художественный руководитель, который занимается именно творческой частью учреждения.

- Что за этот год поменялось в филармонии?

- Я вступила в должность в непростой период - во время пандемии. Основной упор мне пришлось делать именно на финансовую составляющую, потому что учреждение было полгода закрыто, внебюджетной деятельности не было, а заработная плата сотрудников учреждения напрямую зависит от дохода от концертной деятельности. Мы подготовили большое количество финансовых документов и расчетов, чтобы получить помощь из краевого и федерального бюджетов. Без ложной скромности хочется отметить, что филармония - единственное учреждение культуры в регионе, которое воспользовалось беспроцентным кредитом для отраслей, наиболее пострадавших от ковида. Это была огромная и своевременная помощь, благодаря которой все работники получали полную заработную плату, никто не остался на «минималке». Несмотря на то, что весь артистический персонал перешел на дистанционную работу, никто не уволился, и мы сохранили весь штат.

После возобновления концертной деятельности для привлечения зрителей в филармонию (ни для кого не секрет, что возвращались к нам они неохотно и с опаской), мы стали внедрять новые формы работы: создавать новые концертные программы, рассчитанные на более молодую слушательскую аудиторию, ставить аншлаговые концерты два дня подряд (у нас наполняемость зала - 50 процентов), искать новые креативные решения, арт-коллаборации. Мы активизировали работу по рекламным кампаниям в соцсетях, увеличили процент расходов на уличную рекламу. Сегодня для полноценной деятельности учреждения самая главная задача - это продвигать и продавать наш культурный продукт, иначе при наполняемости в 50 процентов заработать внебюджет, который был раньше, очень сложно. Большое внимание мы уделяем безопасности наших зрителей, соблюдаем все требования Роспотребнадзора, мы блестяще прошли эпидпроверку, нарушений нет. Думаю, наши слушатели видят это и с удовольствием посещают концерты филармонии.

Одной из новых форм работы, направленной на привлечение зрителей - регулярные бесплатные open-air мероприятия. При поддержке министерства культуры и архивного дела Приморского края с 5 июня проходит проект «Музыкальный караоке-субботник с филармонией» в рамках краевого проекта «Бодрая суббота». Наши артисты выступают в Адмиральском сквере каждую субботу, зрители поют с ними, за что получают призы - бесплатное посещение филармонии. Стоит отметить, что зрителей с каждым разом все больше и больше, проект нравится жителям города. Всего будет 20 мероприятий, проект продлится до 16 октября.

- Во Владивостоке после перерыва возобновился Восточный экономический форум. Какое участие в ВЭФе приняла филармония?

- Филармония является постоянным участником культурной программы Восточного экономического форума. В самой филармонии прошло два концерта: 2 сентября состоялся спектакль «Анна Франк» Молодежного театра-студии «Добрые люди» города Биробиджана и наш гала-концерт Тихоокеанского симфонического оркестра «Шедевры мировой классики». В кампусе ДВФУ наши коллективы выступали возле павильона Приморского края, а на основной сцене была представлена шоу-программа Top of the pop. Также эстрадный оркестр принимал участие в церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока», артисты филармонии выступали в концерте на открытии сухого фонтана на Центральной площади.

- В филармонии есть три основных фестиваля, расскажите о них.

- Да, я начну с Международного джазового фестиваля. В прошлом году по понятным причинам он прошел в усеченном формате, так как из-за ограничительных мер по 50-процентной наполняемости зала у нас не было средств на гонорары и нам пришлось отказаться от части проектов. В этом году, благодаря финансовой поддержке министерства культуры и архивного дела Приморского края, фестиваль пройдет в полноценном формате с хедлайнерами. Мы пригласили всеми любимый квартет Олега Бутмана, Арсена Мукенди, который выступит эстрадным оркестром, Стивена Митчелла, французский коллектив Сами Тьебо при поддержке Альянс Франсез (выступят с Тихоокеанским симфоническим оркестром). Запланирован интересный проект «Два рояля JAZZ and rock-n-Roll» с участием легендарных пианистов Дениса Мажукова и Даниила Крамера, также на нашей сцене традиционно выступят приморские джазовые коллективы. Старт фестиваля запланирован на 5 ноября.

В рамках Фестиваля культур стран АТР, который пройдет в октябре, достигнута договоренность с корейской пианисткой мирового уровня Со Хэ Ген, она выступит с Тихоокеанским симфоническим оркестром, запланированы концерты оркестра с музыкантами из Хабаровска, а завершит фестиваль юбилейный концерт ансамбля «Кончертоне».

Фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна», который проходит с 1991 года, состоится традиционно в апреле 2022 года. В этом году концерты «Дальневосточной весны» вызвали большой интерес у зрителей: из 7 концертов - 5 прошло с аншлагами, надеемся, что следующий фестиваль будет таким же насыщенным и интересным.

Уже в октябре филармония принимает Фестиваль культур стран АТР. Предоставлено филармонией

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