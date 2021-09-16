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Общество16 сентября 2021 8:48

Более пяти тысяч гектаров земли во Владивостоке стали гражданской зоной

Теперь эти участки можно оформить в собственность и строить на них капитальные объекты
Руслан НОВИКОВ
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Город увеличил территорию на пять тысяч гектаров

Город увеличил территорию на пять тысяч гектаров

Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке значительно изменили границы специальных зон вокруг воинских частей. Площадь запретных территорий снизилась на более чем пять тысяч гектаров, теперь это гражданская зона, которую можно ввести в хозяйственный оборот.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, собственники уже имеющихся здесь объектов, арендаторы и пользователи земельных участков могут теперь оформить землю в собственность. Речь идет о территориях, в том числе и застроенных, в районе бухты Промежуточной, больших жилых микрорайонов бухты Тихая, улицы Нейбута и других.

Для города это важный исторический момент. Границы запретных районов для войск Минобороны и Погрануправления установили в 2005 году постановлением губернатора Сергея Дарькина. По всей видимости, границы рисовали просто: ставили циркуль на карте на воинскую часть и рисовали круг радиусом в 3 километра, что попало то пропало. Огромный массив городских территорий оказался в спецзоне. Вплоть до того, что теперь собственники многоквартирного дома просто не могли оформить на себя свою придомовую территорию.

Оставшиеся границы запретной зоны сейчас совпадают с границами военного лесничества. Хотя это разные понятия - военное лесничество и запретные зоны военных объектов. Но границы совпали. В результате площадь запретной земли вокруг одной воинской части сократилась в три раза - с 3126 до 1037 гектаров, а вокруг второй - в 4,5 раза: было 3991 гектра, стало 862 гектара.

Теперь под военные ограничения попадают только те участки, которые обозначены на этой карте синим цветом

Теперь под военные ограничения попадают только те участки, которые обозначены на этой карте синим цветом

Фото: Администрация Владивостока

- Теперь на этих территориях можно оформлять в собственность земельные участки, планировать реконструкцию объектов, новое строительство, в том числе, социальных объектов, продавать объекты вместе с землей, что позитивно скажется на развитии района, - сказал замглавы администрации города, Алексей Ляйфер.

Инициативу предложили в феврале этого года, корректировка стала возможной в июне. Теперь граждане могут обратиться с заявлением о предоставлении земельного участка.

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