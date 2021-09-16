Более пяти тысяч гектаров земли во Владивостоке стали гражданской зоной

Город увеличил территорию на пять тысяч гектаров Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке значительно изменили границы специальных зон вокруг воинских частей. Площадь запретных территорий снизилась на более чем пять тысяч гектаров, теперь это гражданская зона, которую можно ввести в хозяйственный оборот.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, собственники уже имеющихся здесь объектов, арендаторы и пользователи земельных участков могут теперь оформить землю в собственность. Речь идет о территориях, в том числе и застроенных, в районе бухты Промежуточной, больших жилых микрорайонов бухты Тихая, улицы Нейбута и других.

Для города это важный исторический момент. Границы запретных районов для войск Минобороны и Погрануправления установили в 2005 году постановлением губернатора Сергея Дарькина. По всей видимости, границы рисовали просто: ставили циркуль на карте на воинскую часть и рисовали круг радиусом в 3 километра, что попало то пропало. Огромный массив городских территорий оказался в спецзоне. Вплоть до того, что теперь собственники многоквартирного дома просто не могли оформить на себя свою придомовую территорию.

Оставшиеся границы запретной зоны сейчас совпадают с границами военного лесничества. Хотя это разные понятия - военное лесничество и запретные зоны военных объектов. Но границы совпали. В результате площадь запретной земли вокруг одной воинской части сократилась в три раза - с 3126 до 1037 гектаров, а вокруг второй - в 4,5 раза: было 3991 гектра, стало 862 гектара.

Теперь под военные ограничения попадают только те участки, которые обозначены на этой карте синим цветом Фото: Администрация Владивостока

- Теперь на этих территориях можно оформлять в собственность земельные участки, планировать реконструкцию объектов, новое строительство, в том числе, социальных объектов, продавать объекты вместе с землей, что позитивно скажется на развитии района, - сказал замглавы администрации города, Алексей Ляйфер.

Инициативу предложили в феврале этого года, корректировка стала возможной в июне. Теперь граждане могут обратиться с заявлением о предоставлении земельного участка.

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