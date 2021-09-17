Жители Камчатки начали голосовать одними из первых в России

За ходом выборов следят местные и международные наблюдатели Фото: Правительство Камчатского края

По всей России проходят выборы разного уровня, но самые главные – это выборы депутатов в Государственную думу Совета Федерации РФ. Одним из первых регионов страны, в котором стартовало голосование, стал Камчатский край. Там, помимо упомянутых выборов, избирают депутатов в региональный парламент и также проходят 35 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

НАБЛЮДАТЕЛИ МЕСТНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ

В Камчатской краевой избирательной комиссии сообщили, что на участках работают более 800 наблюдателей, среди них есть и иностранные граждане.

– Наблюдателей на избирательные участки назначают политические партии, кандидаты, которые баллотируются и принимают участие в избирательной кампании. Есть особая группа наблюдателей, которые являются субъектами общественного наблюдения, их назначает Общественная палата, – сказала председатель краевого избиркома Инга Иринина.

За ходом выборов следят и международные наблюдатели.

– Мы будем здесь в течение трех дней, чтобы наблюдать за выборами, изучать ваш опыт. Иногда в процессе находишь новшества, которые можно рекомендовать своей стране. Я из Азербайджана, 20 лет был депутатом местного парламента, поэтому мне интересно посмотреть, набраться опыта и в дальнейшем его использовать, – поделился Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев.

За соблюдением избирательных прав граждан в ходе голосования и при подсчете голосов будут следить 358 наблюдателей, назначенных субъектами общественного контроля, еще 457 человек делегированы политическими партиями, избирательными объединениями и зарегистрированными кандидатами, уточнили в краевом избиркоме.

НЕШТАТНАЯ СИТУАЦИЯ

Общественный наблюдатель от КПРФ Оксана Подольская и наблюдатель от Общественной палаты Камчатки Виталий Жоронкин подтверждают, что выборы проходят спокойно, нарушений не обнаружено. Процесс голосования идет организованно, в соответствии со всеми требованиями законодательства.

Нештатная ситуация возникла с одним из жителей Петропавловска, который обнаружил себя исключенным из списков избирателей.

– Была допущена техническая ошибка оператора, который подавал нам списки на исключение. Сейчас мы все выяснили и включили человека в дополнительный список. Мы признали право этого избирателя проголосовать на нашем участке. Ситуацию разрешили, сейчас все в порядке, – рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 61 Екатерина Карнаухова.

НАПОМНИМ

Выборы проходят в три дня: 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.