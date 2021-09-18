Явка в Приморье в первый день составила 12%: за Госдуму голосуют активнее, чем за Заксобрание

На некоторых участках можно было увидеть настоящие очереди. Фото: телеграм-канал Провинциальное телевидение

В первый день выборов, 17 сентября 2021 года, в Приморье проголосовало 12% избирателей. Такие данные озвучил избирком. Правда, сюда относятся и результаты с отдаленных участков и морских судов, где голосование уже прошло, но там число голосующих в целом незначительное. Всего же в Приморье живет около полутора миллионов избирателей, и у них осталось два дня, чтобы отдать свой голос.

Напомним, в Приморье одновременно голосуют за будущих депутатов и Госдумы, и Законодательного собрания края. Поскольку и там и там смешанная система, то есть голосуют отдельно и за партии, и за кандидатов по одномандатным округам, на избирательных участках каждый приморец получает минимум четыре бюллетеня. А где проходят еще и местные выборы – и того больше.

Хоть выборы в Госдуму и Заксобрание происходят на одних и тех же участках, результат явки получился разным. Выборы в Госдуму популярнее: 12,56% (181 274 проголосовавших). Выборы в ЗС ПК слегка отстают: 12% ровно (171 338). Данные на 20:00 пятницы, 17 сентября.

На выборах в Госдуму Приморье разделено на три округа, примерно по 500 тысяч избирателей. Самая высокая явка в Артемовском округе №63 (состоит из Первореченского и Советского районов Владивостока, Артема, Большого Камня, Спасска-Дальнего, ЗАТО Фокино, Михайловского, Спасского, Хорольского, Черниговского и Шкотовского районов) – 13,23% избирателей уже сходили на участки в первый, будний день.

Затем идут севера - Арсеньевский округ №64 (включает Находку, Партизанск, Партизанский, Лазовский, Анучинский, Ольгинский, Кавалеровский, Чугуевский, Кировский, Яковлевский, Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский, Тернейский районы), здесь в первый день проголосовало 12,77%.

Традиционно, самая низкая явка во Владивостокском округе №62 (Ленинский, Первомайский и Фрунзенский районы Владивостока, Уссурийск, Надеждинский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский и Хасанский муниципальные районы) – явка 11,75%. Хотя именно здесь самая высокая конкуренция среди кандидатов и главная интрига, поскольку действующий депутат от округа Сергей Сопчук не стал выдвигаться на новый срок.

На выборах в Законодательное собрание Приморье в этом году впервые разделили на 30 округов (раньше было 20). Остальные 10 депутатов избираются по партийным спискам.

Явка на округах отличается очень сильно. Рекордсмен округ №17 (часть Уссурийска и Пограничного, Октябрьский район) - тут проголосовало 10 928 человек, или 21,11%.

Второе место – округ №20 (Яковлевский, часть Спасского района) – 9324 человек, 20,89%.

Бронза у округа №18 (Ханкайский, Хорольский, часть Пограничного) – 8709 проголосовавших, 20,61%.

Самый неактивный - округ №4 (часть Ленинского и Первореченского районов Владивостока). Тут до участков дошли только 2708 избирателей, это всего 5,26%.

Выборы проходят 17-19 сентября с 8:00 до 20:00 каждый день.

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