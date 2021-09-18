Инцидент с наблюдателем во Владивостоке закончился примирением

Впервые выборы в стране длятся три дня Фото: Диана БЕЛАЯ

Сегодня в Приморье второй день выбирают будущих депутатов Госдумы и Законодательного собрания края. Трехдневное голосование – беспрецедентный случай для России. Его дальнейшее влияние на политическое будущее страны будет исследовать не одно поколение политологов.

На многих участках присутствуют наблюдатели от различных партий. Они внимательно следят за прозрачностью процесса и стараются сразу же пресечь нарушения. Во время первого дня голосования на избирательном участке № 507 наблюдатель от партии Справедливая Россия – Патриоты – За правду доложил о нарушении. Представители партии выдвинулись на место происшествия с целью разобраться в этом инциденте. В итоге, оказалось, что виной всему банальное недопонимание между наблюдателем и членами комиссии. Секретарь Президиума Центрального совета партии по информационной политике Марина Ким, которая была в составе команды проверяющих, уверена, что важнее всего наладить диалог между всеми участниками процесса:

- Партия Справедливая Россия – Партиоты – За правду подготовила целую армию наблюдателей – 120 тысяч человек по всей стране, которые могут пользоваться специальным мобильным приложением, помощью координаторов и целого штаба юристов, который работает круглосуточно. Наши наблюдатели в этом году имеют такой важный ресурс как мобильное приложение «Справедливый наблюдатель». Что мы сегодня видим? Молодежь активно интересуется политикой, следит за ходом голосования и старается пресекать любые попытки нарушений. Для нас важен диалог между членами избирательной комиссии, партийцами и наблюдателями. За первый день выборов мы выявили около 1000 нарушений по всей стране, большая часть из которых была устранена на месте. Жалоб, в итоге, подано только 200, потому что наша цель – не популизм, а честные выборы.

В первый день голосования уже были выявлены нарушения, но они были незначительными Фото: Диана БЕЛАЯ

Нарушения, выявленные в первый день голосования, не были значительными: на некоторых избирательных участках просто отсутствовали плакаты и информационные стенды, на которых перечислены кандидаты с фото и биографией. Это произошло из-за ошибки в расчетах. Не обошлось и без возможного преступления: возле школы № 25 мужчина предлагал деньги за то, чтобы люди голосовали за определенного кандидата. Полиция уже начала проверку данного инцидента, хотя мужчине удалось сбежать.

Председатель Совета регионального отделения партии Справедливая Россия Алексей Козицкий объяснил, что для каждого региона предпочтительны свои меры реагирования на нарушения:

- В рамках этого проекта всю карту России мы окрасили в три цвета, каждый из которых соответствует определенному уровню опасности. Желтый – благополучные районы, где наблюдатель справится при помощи мобильного приложения, оранжевый – когда есть вопросы, и наши выездные бригады в лице кандидатов в Госдуму и Законодательного собрания края готовы выезжать на участки, красный – когда необходимо привлечение более серьезных сил, вплоть до обращения в ЦИК для разбора ситуаций. Пока красных ситуаций не было, но мы готовы.

Глава профсоюза крупнейшего вуза на Дальнем Востоке, доцент кафедры гражданского права и процесса Юридической школы ДВФУ, Максим Белобородов рассказал, как действовать в том случае, если особо рьяный работодатель пытается принудить подчиненного голосовать за определенного кандидата:

- Я часто слышал такие вопросы от избирателей. Безусловно, если вас заставляют проголосовать за определенного кандидата и даже скинуть селфи с бюллетенем, вы можете это сделать. А после поставить еще одну-две галочки и опустить бюллетень в урну. Пусть он будет испорченным, но зато вы отстоите свою гражданскую позицию.

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