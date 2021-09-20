Первые итоги выборов в Приморье: лидируют Николаева, Новиков и Щербаков

Итоги выбров в Приморье

Приморский крайизбирком опубликовал предварительные результаты выборов в Государственную думу по трем округам в Приморском крае. Во всех трех, судя по цифрам, манданты получат депутаты-единороссы.

Во Владивостокском округе №62, согласно этим данным, единоросс Александр Щербаков набрал 21795 голосов, его ближайший соперник Артем Самсонов из КПРФ – 16120, третий – действующий депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко – 7302.

Среди партий по этому округу лидирует «Единая Россия» - 35041 (34,13%). У КПРФ – 20780 (29,07%). ЛДПР – 7916 (7,71%). СР – 6400 (6,23%). И еще одна партия преодолела пятипроцентный барьер, «Новые люди» - 6174 (6,01%).

В Артемовском округе №63 лидирует действующий депутат-единоросс, бывший мэр Артема Владимир Новиков – 30361 голоса, коммунист Андрей Акимов набрал 17264, Алексей Козицкий из СР – лишь 4960.

Среди партий у ЕР – 46572 (41,04%), КПРФ – 30484 (26,86%), ЛДПР – 8251 (7,27%), СР – 6969 (6,14%), а вот «Новы люди» тут всего 5404 (4,76%).

Наконец, в Арсеньевском округе №64 тоже без интриги, лидирует действующий депутат от ЕР Виктория Николаева, сестра бывшего мэра Владивостока – 36384, коммунист Анатолий Елишов второй – 25139, третья Евгения Заварзина от СР – 7704.

В этом округе у ЕР 40430 голосов (37,96%), КПРФ – 28592 (26,85%), ЛДПР – 9558 (8,97%), СР – 6649 (6,24%), «Новые люди» - 5745 (5,39%), «Новые люди» - 5350 (5,02%).

Данные будут обновляться.