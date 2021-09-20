В 8 из 11 округов Владивостока побеждают коммунисты

Приморцы голосовали сразу за депутатов Госдумы и Заксобрания Фото: Сергей БАЛАНОВ

Кандидаты от КПРФ побеждают в 8 из 11 относящихся к Владивостоку одномандатных округов на выборах в Законодательное собрание Приморья. В подавляющем большинстве остальных округов края предварительно лидируют кандидаты от «Единой России». На выборах по единому округу лидирует партия власти, вторыми идут коммунисты.

По предварительным итогам голосования, на 11 утра 20 сентября единороссы лидируют в 21 округе, представители КПРФ – в 9 округах.

Лидеры по округам:

Округ № 1 – Евгений Ляшенко, КПРФ - 4463

Округ № 2 – Геннадий Шульга, КПРФ - 3404

Округ № 3 – Тахир Ибашев, КПРФ - 3901

Округ № 4 – Наталья Кочугова, КПРФ - 4860

Округ № 5 – Александр Сустов, КПРФ - 3425

Округ № 6 – Надежда Телелюева, КПРФ - 5084

Округ № 7 – Леонид Васюкевич, КПРФ - 4088

Округ № 8 – Любовь Терендина, КПРФ - 3614

Округ № 9 – Игорь Чемерис, ЕР - 2023

Округ № 10 – Александр Ролик, ЕР - 4353

Округ № 11 – Игорь Шауфлер, ЕР - 5745

Округ № 12 – Геннадий Лазарев, ЕР - 2827

Округ № 13 – Джамбулат Текиев, ЕР - 2220

Округ № 14 – Сергей Ищенко, ЕР - 865

Округ № 15 – Александр Кирилюк, ЕР - 1690

Округ № 16 – Джони Авдои, ЕР - 5261

Округ № 17 – Сергей Кузьменко, ЕР - 9591

Округ № 18 – Эдуард Цой, ЕР - 10737

Округ № 19 – Татьяна Косьяненко, ЕР - 6403

Округ № 20 – Александр Бехтер, ЕР - 11290

Округ № 21 – Дмитрий Назарец, ЕР - 13024

Округ № 22 – Игорь Ткаченко, ЕР - 4020

Округ № 23 – Людмила Талабаева, ЕР - 6387

Округ № 24 – Сергей Слепченко, ЕР - 4966

Округ № 25 – Всеволод Романов, ЕР - 7034

Округ № 26 – Галуст Ахоян, ЕР - 3933

Округ № 27 – Николай Алёшин, ЕР - 5442

Округ № 28 – Павел Маноконов, ЕР - 2848

Округ № 29 – Иван Полуэктов, ЕР - 977

Округ №30 – Владимир Беспалов, КПРФ - 1440

На выборах по единому округу на данный момент впереди «Единая Россия» с 39,79 % голосов, то есть еще минимум 4 места в парламенте. Следом идет КПРФ с 28,12%. За третью строчку бьются ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду» - 9,8% и 9,6% голосов соответственно. Замыкает четверку Партия пенсионеров с 6,2% голосов.

Отметим, что это не окончательные итоги голосования, процесс подсчета голосов продолжается.