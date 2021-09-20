В 8 из 11 округов Владивостока побеждают коммунисты

Приморцы голосовали сразу за депутатов Госдумы и Заксобрания
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Кандидаты от КПРФ побеждают в 8 из 11 относящихся к Владивостоку одномандатных округов на выборах в Законодательное собрание Приморья. В подавляющем большинстве остальных округов края предварительно лидируют кандидаты от «Единой России». На выборах по единому округу лидирует партия власти, вторыми идут коммунисты.
По предварительным итогам голосования, на 11 утра 20 сентября единороссы лидируют в 21 округе, представители КПРФ – в 9 округах.
Лидеры по округам:
Округ № 1 – Евгений Ляшенко, КПРФ - 4463
Округ № 2 – Геннадий Шульга, КПРФ - 3404
Округ № 3 – Тахир Ибашев, КПРФ - 3901
Округ № 4 – Наталья Кочугова, КПРФ - 4860
Округ № 5 – Александр Сустов, КПРФ - 3425
Округ № 6 – Надежда Телелюева, КПРФ - 5084
Округ № 7 – Леонид Васюкевич, КПРФ - 4088
Округ № 8 – Любовь Терендина, КПРФ - 3614
Округ № 9 – Игорь Чемерис, ЕР - 2023
Округ № 10 – Александр Ролик, ЕР - 4353
Округ № 11 – Игорь Шауфлер, ЕР - 5745
Округ № 12 – Геннадий Лазарев, ЕР - 2827
Округ № 13 – Джамбулат Текиев, ЕР - 2220
Округ № 14 – Сергей Ищенко, ЕР - 865
Округ № 15 – Александр Кирилюк, ЕР - 1690
Округ № 16 – Джони Авдои, ЕР - 5261
Округ № 17 – Сергей Кузьменко, ЕР - 9591
Округ № 18 – Эдуард Цой, ЕР - 10737
Округ № 19 – Татьяна Косьяненко, ЕР - 6403
Округ № 20 – Александр Бехтер, ЕР - 11290
Округ № 21 – Дмитрий Назарец, ЕР - 13024
Округ № 22 – Игорь Ткаченко, ЕР - 4020
Округ № 23 – Людмила Талабаева, ЕР - 6387
Округ № 24 – Сергей Слепченко, ЕР - 4966
Округ № 25 – Всеволод Романов, ЕР - 7034
Округ № 26 – Галуст Ахоян, ЕР - 3933
Округ № 27 – Николай Алёшин, ЕР - 5442
Округ № 28 – Павел Маноконов, ЕР - 2848
Округ № 29 – Иван Полуэктов, ЕР - 977
Округ №30 – Владимир Беспалов, КПРФ - 1440
На выборах по единому округу на данный момент впереди «Единая Россия» с 39,79 % голосов, то есть еще минимум 4 места в парламенте. Следом идет КПРФ с 28,12%. За третью строчку бьются ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду» - 9,8% и 9,6% голосов соответственно. Замыкает четверку Партия пенсионеров с 6,2% голосов.
Отметим, что это не окончательные итоги голосования, процесс подсчета голосов продолжается.