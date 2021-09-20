Иди, друг, мы подождем: путешественник с Камчатки с миром отпустил дикого мишку

Бурые медведи - частые гости проселочных дорог Камчатки Фото: Павел КЛОКОВ

В социальных сетях обсуждают видеозапись путешественника Камчатской области, рассекающего проселочные дороги на своем Jimny. На кадрах водитель встречает на вездеходе бурого камчатского медведя – вместо того, чтобы пугаться и удивляться, автор демонстрирует, как не навредить дикому зверью.

Вездеход медленно тормозит вплоть до заглушки мотора – чтобы дать медведю время одуматься и убежать с трассы на поселок Радыгина обратно в лес:

- Иди, друг, мы подождем, - говорит за кадром автор видео.

В комментариях камчатского «джипера» похвалили, добавив, что не машина определяет человека, а его кругозор и воспитание.

«Комсомолка» напоминает: по рекомендациям Охотнадзора, при встрече с диким медведем сохраняйте спокойствие и постарайтесь уйти незамеченным. Так вы не навредите ни себе, ни дикому животному.

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