«Красота стремится на берег»: инопланетного морского жителя вновь запечатлели в Приморье

Фото: @mayachnik_konstantin

В Приморском крае близ Шкотово вновь засняли ропилему – это статная голубая медуза, внешним видом она напоминает многим инопланетное существо. Ропилемы посещают акватории Приморья нечасто – лишь в теплое время года. Снимки гостя высоко оценили приморцы в социальных сетях.

Фото: @mayachnik_konstantin

«Комсомолка» связалась с фотографом Константином, он рассказал о «живом» наблюдении за гостем:

- Говорят, что безвкусное желе [Ропилема – китайский деликатес, прим. Ред]. «Моя» же по ощущениям твёрдая, прямо такая плотная. Погладили ее. Со Шкотово мы выезжали к мысу Обрывистый: смотреть древний буддисткий храм чжурженей (XII-XIII вв.). Пока шли, увидели в заливе эту огромную медузу. Там мелководье, тишь и гладь на воде. Прямо какое-то космическое существо. Решили, что когда пойдём обратно, вытолкаем её в море подальше. Но, вернувшись минут через 20, медузу не нашли. Видимо, сама уплыла, - рассказал Константин, добавив, что ропилема живая и активная.

В популярном местном паблике снимками ропилемы поражены комментаторы, однако многие соболезнуют:

- Красота стремится на берег, но грустно, жалко ее, - пишут приморцы.