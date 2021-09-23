Бюджет и другое: какие законы приняли депутаты ЗСПК на последнем заседании

Фото: пресс-служба ЗС ПК.

В уходящем созыве краевого парламента состоялось последнее, внеочередное заседание. Здесь народные избранники рассмотрели более 30 вопросов, ключевые из которых - поправки в бюджет и предоставление права на бесплатную газификацию.

- Внесение изменений в краевой бюджет связано с увеличением безвозмездных поступлений в край федеральных средств, а также ростом собственных налоговых и неналоговых доходов. Корректировка позволит выделить дополнительное финансирование на развитие здравоохранения и образования, подготовку к отопительному сезону, строительство и реконструкцию дорог и мостов, а также многие другие социально значимые статьи расходов краевого бюджета, - обозначил ключевые темы спикер краевого парламента Александр Ролик.

Фото: пресс-служба ЗС ПК.

Вопрос о поправках в бюджет шел первым в повестке работы. Депутатам требовалось перераспределить поступившие в казну региона средства. Дело в том, что благодаря росту собственных доходов, а также субсидиям из федерального центра, бюджет вырос.

После восьмых за год поправок параметры главного финансового документа выглядят следующим образом: доходы - 157,9 млрд руб., расходы - 166,3 млрд руб. Первая часть увеличилась на 4,8 млрд рублей, вторая, соответственно, на 5,3 млрд рублей.

Большая часть поступивших средств распределяется между министерством здравоохранения и министерством образования.

Общим решением депутаты распределили более 1 млрд рублей на капитальный ремонт и благоустройство территорий больниц и поликлиник, обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, социальную поддержку медработников краевых государственных учреждений здравоохранения, лечение больных, в том числе от новой коронавирусной инфекции, и другие нужды.

Министерство образования получит чуть меньше - 647 млн. Эти деньги пойдут на финансирование различных программ в сфере образования. В планах увеличить расходы на дошкольное, общее и дополнительное образование, организацию оздоровления и отдыха детей, капитальный ремонт краевых учреждений среднего профессионального образования и другие статьи.

Однако в числе выгодоприобретателей окажется и дорожный комплекс края. На эти расходы в бюджете заложено 740 млн рублей.

- Бюджетные ассигнования пойдут на поддержку дорожного хозяйства муниципальных образований, строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Кроме того, будут добавлены средства на субсидирование пассажирских железнодорожных перевозок в пригородном сообщении, - отметил председатель профильного комитета Галуст Ахоян.

Фото: пресс-служба ЗС ПК.

Кроме корректировки бюджета парламентарии рассмотрели и закон, предусматривающий введение социальной выплаты для приморцев, которые займутся газификацией своих домохозяйств. При расчете выплаты будет учитываться вся проведенная работа и все оплаченные услуги: от разработки проектной документации до приобретения внутридомового газового оборудования.

- Право на получение выплаты теперь имеют собственники индивидуальных жилых домов, зарегистрированные в них по месту жительства и включенные в реестр лиц, имеющих право на меры поддержки, то есть льготники. Для данных категорий домовладельцев газификация будет оплачена в размере 100%, но не более 155 тысяч рублей, - отметила председатель комитета по социальной политике Татьяна Косьяненко.

Фото: пресс-служба ЗС ПК.

Размер выплаты зависит от статуса заявителя. На компенсацию в размере 80% от стоимости выполненных работ, но не более 124 тысяч рублей, смогут рассчитывать многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход не более двукратной величины прожиточного минимума. Семьи, имеющие среднедушевой доход выше величины прожиточного минимума, но не более двукратной величины прожиточного минимума, имеют право на возмещение 50 процентов расходов на подключение к газовым сетям, но не более 77,5 тысячи рублей.

В первую очередь поддержку получат 2307 семей, проживающих в индивидуальных жилых домах на территориях Владивостокского, Уссурийского городских округов и городского округа Большой Камень, определенных в рамках догазификации.