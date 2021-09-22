Тренер ФК «Динамо-Владивосток» Сергей Бойко: «У меня на столе лежат три предложения от лидирующих команд ФНЛ по нашим игрокам»

Тренер ФК «Динамо-Владивосток» Сергей Бойко Фото: Вадим ПОПОВ

Приморские болельщики больше года прожили без большого футбола из-за пандемии и фактически ликвидации команды «Луч». Но в июне пришла радостная новость о возрождении футбольного клуба «Динамо-Владивосток», который теперь представляет наш город во Втором дивизионе ФНЛ. Да еще и сезон для команды начался отлично – с серии побед, в том числе над лидером. И вот уже болельщики заполняют трибуны, хоть и в желто-синих лучовских шарфах, но все же стадиона «Динамо» на домашних матчах. Большой футбол полноценно вернулся.

Своим взглядом на настоящее и будущее команды в эфире радио «Комсомольская правда Владивосток» поделился главный тренер клуба Сергей Бойко.

Футбол не театр

- Футбольный клуб вернулся, а что насчет болельщиков? Трибуны не пустуют?

- Мне есть с чем сравнить. В апреле мы в составе тбилисского «Динамо» проводили матч против «Батуми». Там построили новый стадион на 13 тысяч зрителей, и была такая футбольная обстановка, что я думал, что больше такого не увижу. Но то, что было в первую домашнюю игру «Динамо-Владивосток» против Саратова - это просто фантастика. Сколько человек было, не скажу, у нас ведь режим ограничений, но было побольше, чем можно. Болельщики нам очень помогли, особенно во втором тайме, когда мы начали проигрывать, но все-таки вырвали победу.

- Приморские болельщики отличается от других?

- Я опять же могу только сравнивать. Например, омский «Иртыш». Приходит две-три тысячи болельщиков и сидят, как в театре: хлопают, когда гол, свистят, когда пропустили. Здесь же все 90 минут кричат, свистят. Мне приморские болельщики очень нравятся.

- Растет ли уверенность у игроков благодаря такой поддержке?

- Подбор игроков такой, что им лишнего говорить не надо. Я приятно удивлен отношением ребят к игре, к тренировкам, к тому, что происходит потом, то есть к быту. Они отлично понимают, что надо выкладываться на 100%.

- Проскальзывают ли еще в кричалках отсылки к «Лучу»?

- Во время игр я такого не замечал. Но нам часто присылают фото, где на трибунах где-то да видно старый флаг или желто-голубой шарф.

Домашний матч «Динамо-Владивосток». Фото: instagram.com/dinamo25prim

Во Владивосток неРЕАЛьно

- Трансферное окно уже закрыто. Насколько укомплектован сейчас состав команды?

- Тренер всегда недоволен футболистами, которые есть. В хорошем смысле. Но на сегодняшний день под те задачи, которые стоят перед клубом, у нас абсолютно боеспособный коллектив, причем во всех линиях. Будем играть этим составом, всех достаточно.

- Заявлялось, что вы будете делать ставку на приморцев в составе.

- Да, изначально было высказано такое пожелание. Это не не такая прям «зеленая дорога», чтобы по ней следовать. Но мы изначально трансферную политику начали с приморских ребят, потому что, во-первых, это правильно, когда играют местные ребята. Во-вторых, чтобы здесь играли приезжие, они должны быть сильнее, чем местные. А дальше.. Да, мы придерживаемся этого принципа, но! Вот Гусевского подписали - у него прописка не на первом месте. На первом месте профессиональные качества. И если он соответствует, а еще и приморская прописка, конечно, милости просим. И игровое время получит.

- Кажется, что не хватает крупногабаритных ребят в составе.

- Были. У нас и Садов сломался, и Журавлев, который метр девяносто. То есть мы комплектовали и по такому принципу, да, это очень важно, и хорошо, что вы об этом спрашиваете. На сегодняшний день у нас средние антропометрические данные у ребят. Есть высокие, но, к сожалению, травмированы.

- Возможно ли в будущем составить команду только из местных игроков?

- Во-первых, надо понимать, зачем это надо. Во-вторых, у нас в России есть пример: господин Галицкий, который каждый год в свою детско-юношескую академию «Краснодар» вкладывает по 10 миллионов евро. Чтобы вы понимали, это равнозначно бюджету детской школы мадридского «Реала». И посмотрите, кого выпускает Краснодар, и кого выпускает «Реал». Поэтому если у них не получается с их средствами и возможностями, то, мне кажется, во Владивостоке, как и в другом городе России, это нереально.

- Как прошла первая половина сезона, какой потенциал у команды?

- Клуб новый, есть проблемы роста. Есть проблемы с реализацией. В то же время у нас положительная динамика в спринтах. У нас акцент на атаку. Мы стараемся играть в современный быстрый футбол. Должны быть скоростные качества, причем, скоростные качества при работе с мячом. У нас есть такая фраза: все, что можно посчитать, можно улучшить. Поставленная перед нами сейчас задача - быть в шестерке лучших. Если остаться выше этого места, то есть 7-11 места, то можно вылететь из дивизиона.

Тренер ФК «Динамо-Владивосток» Сергей Бойко Фото: Вадим ПОПОВ

Лидеры ФНЛ приглядываются к нашим

- А какие задачи вы ставите перед собой, конкретно для себя?

- Обязательно должен быть профессиональный рост игроков. Если это не прослеживается, значит тренерский штаб не справляется со своими функциями.

- Есть ли перспективы у местных игроков «Динамо-Владивосток» стать звездами российского футбола?

- Могу сказать, да и сами ребята об этом знают, потому что у нас хороший диалог, что у меня сейчас на столе лежат три предложения от лидирующих команд ФНЛ по нашим игрокам, один из них как раз-таки из Владивостока.

- Есть ли у вас любимый тренер, которого вы ставите для себя в пример?

- Нет, такого нет. Все зависит от того, где ты работаешь и какие у тебя условия. От этого зависит и формат тренировок, и методическая база. Допустим, я был на стажировке в «Реал Мадриде» и больше туда никогда не поеду, потому что то, что там происходит, нереально воплотить в наших реалиях, это трата времени.

Сезон начался с побед на выездах. Фото: instagram.com/dinamo25prim

Справка КП:

Сергей Сергеевич Бойко - советский и российский футболист, тренер. Родился 14 сентября 1971 года в Киевской области. Выступал в чемпионате Белоруссии за «Торпедо» Минск и «Славию» Мозырь. Проходил стажировки в клубах «Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид». Имеет лицензию тренера UEFA «PRO».

Карьеру главного тренера начал в 2006 году в ФК «Нара-Десна». Работал главным тренером в клубах «Торпедо-РГ», «Химик», «Знамя Труда», «Зенит-Ижевск», «Вологда», «Иртыш», «Муром». Клуб армянской Премьер-Лиги «Арарат» из Еревана под руководством Бойко выдал самый успешный старт за свою историю.

В июне 2021 года возглавил тренерский штаб воссозданного «Динамо-Владивосток». На момент интервью клуб занимает третью строчку турнирной таблицы Второго дивизиона ФНЛ, имея в копилке шесть побед, две ничьих и одно поражение.