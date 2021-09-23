Лесные приключения: приморцы на отдыхе встретили лисят-драчунов и воришку енота

Лисята наведались в палаточный городок. Фото: instagram.com/svetlana__4747

Приморские леса полны разного зверья, и встреча с ними лишь вопрос времени. Семья из Уссурийска отправилась в долгое путешествие по краю. И лесные жители решили устроить паломничество к их палаточному городку. Светлана рассказала «КП – Владивосток» кого они повстречали, а еще поведала историю, как их обокрал енот.

– В этом году наше путешествие началось с посещения очень красивого и любимого нами места, это Чугуевский район река Извилинка. И уже тут начались сказочные встречи. К нашему лагерю прилетела ворона-каркуша, ходила кругами в ожидании вкусняшек. Что-то съедала, что-то закапывала неподалеку. Следующая остановка была возле села Мельничное, Красноармейский район. Дорога была длинная, был вечер, места для ночевки особо искать было некогда, поэтому лагерь мы поставили на реке Иман, рядом с селом. Почти сразу стемнело. Сели к костру, и тут сын заметил, что возле машины мелькнула тень животного. Тень не заставила себя долго ждать, уже минут через десять лиса бродила у нас под столом, подходила к костру и спокойно лежала рядом с палаткой. Через какое-то время появился второй лисенок. Он был более осторожен, близко к нам не подходил и постоянно рычал на первого, в воспитательных целях. Потом появился третий. Он тоже не подходил к нам, и был еще более осторожен, чем второй. Так просидели они с нами до двенадцати ночи, пока мы не ушли спать, а на утро их уже не было, – рассказывает Светлана.

Один зверек был самоуверенным, а вот двое других подходить к людям не рискнули. Фото: instagram.com/svetlana__4747

Вот такая лисья мордашка наблюдала, как отдыхают приморцы. Фото: instagram.com/svetlana__4747

Семья успела снять лисят на видео, когда рыжие хулиганы что-то не поделили и устроили спор… с зубами.

На этом приключения с животными не закончились. Следующей ночью приморцы устроили привал на той же реке, но в этот раз к лагерю пришел воришка – енотовидная собака, или уссурийский енот.

А енотовидная собака решила выкрасть несколько рогаликов. Фото: instagram.com/svetlana__4747

–Он тоже был очень осторожным, ближе, чем на три метра к нам не подходил. Сначала енот утаскивал огурцы, но когда разведал, что есть рогалики, овощи его уже не интересовали. Утром его уже не было, как и рогаликов, – добавила Светлана.

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