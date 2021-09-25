Главный экстремал Приморья Денис Горбунов: «Через год экстрим-фестиваль «Мосты» точно будет международным»

Экстрим-фестиваль «Мосты» Фото: Сергей БАЛАНОВ

Если ваш ребенок заглядывается на скейт, трюковой самокат или велосипед BMX, а вы пока не разделяете его увлечения, то сходите вместе на экстрим-фестиваль «Мосты», который проходит с 25 по 27 сентября во Владивостоке. Все три дня в скейтпарке на Батарейной набережной свой профессионализм демонстрируют адепты экстремальных видов спорта на Дальнем Востоке. О перспективах фестиваля, об уровне подготовки спортсменов экстремальных видов в Приморье в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток рассказали организаторы экстрим-фестиваля «Мосты» Евгений Кочергин и Денис Горбунов, руководитель федерации экстремальных видов спорта Приморского края.

На вопрос, в чем плюсы занятий экстремальными видами спорта, очень лаконично ответил Евгений Кочергин:

- Плюс экстремальных видов спорта – большой возрастной разброс. Можно начинать заниматься с 7-8 лет, как только сформировался мышечный корсет и до того момента, пока пенсия вас не загнет. Кстати, любой желающий может принять участие в соревнованиях фестиваля. Для таких есть категория «любитель». Как минимум, можно получить хорошие фотографии.

Экстрим-фестиваль «Мосты» Фото: Сергей БАЛАНОВ

Экстремальные виды спорта активно развиваются, в том числе и у нас в Приморье, а такие как BMX и скейтбординг вошли в олимпийскую программу. Гость экстрим-фестиваля «Мосты» Константин Андреев – участник летних игр Олимпиады-2020 в дебютировавшей на ней дисциплине BMX-фристайл. Начиная с 2013 года, Андреев попадал в тройку призеров во всех российских соревнованиях, в которых участвовал, в большинстве из них – поднимался на первое место. Вместе с Иреком Ризаевым (чемпионом России по BMX-фристайлу 2016 и 2017, участником Олимпиады-2020 в Токио) Константин неоднократно принимал участие в фестивале «Мосты». В этом году Ирек Ризаев не смог прилететь во Владивосток, но, как рассказал Денис Горбунов, гостей будет много:

- В этом году мы побьем два рекорда: и по количеству участников, и по количеству привезенных гостей. Никогда так много гостей мы не привозили. В этом году уже цифры превзошли все предыдущие годы, и нас это очень радует. Фестиваль пройдет в течение трех дней, и это будет сюрпризом для всех. К нам приедет райдер Тимур Маматов. Впервые в категории кикскутер (трюковой самокат – прим. ред.) к нам на фестиваль приезжает известный спортсмен. И поэтому мы проведем еще отдельно соревнования в категории кикскутер в понедельник. Это будет такой дополнительные небольшой «фестик» с показательными выступлениями. Кикскутер сейчас получил массовое развитие. И я думаю, что примерно через год-два он тоже будет включен в программу олимпийских игр. Едет на фестиваль еще такой известный райдер Паша Терентьев, он же Моисей. Он будет и кататься, и судить, и помогать мне комментировать соревнования. Он умеет устраивать крутое шоу. Помимо того, что он крутой спортсмен, он еще и классный шоумен.

Экстрим-фестиваль «Мосты» Фото: Сергей БАЛАНОВ

О формате фестиваля и дисциплинах соревнований

- В прошлом году был пятый фестиваль, но из-за пандемии не все участники смогли приехать, поэтому фестиваль получил название «Мосты-демо». В этом году как пройдут «Мосты»?

Денис Горбунов:

- Это будет уже шестой год, как мы проводим мероприятие. Поэтому, как и всегда, будет 4 дисциплины, если включать еще и граффити: это BMX и скейтбординг – олимпийские виды спорта, трюковой самокат – кикскутер и, собственно, граффити. На протяжении экстрим-фестиваля «Мосты» последние три года мы расписываем одну из стен города, которая входит в историю города и украшает его в дальнейшем как арт-объект. В этом году это будет стена на Дальзаводе, мы уже согласовали очень красивый эскиз. И совсем скоро подарим городу еще одну красивую работу. Это та стена, на которой раньше были портреты поэтов. Сейчас мы отталкивались от конкретного места – Дальзавода. Так что будет все, что связано с Владивостоком и Дальзаводом. Всем желающим можно в рамках фестиваля прийти к стене и вместе с художниками внести свою лепту в это городское граффити.

Экстрим-фестиваль «Мосты» Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Годы растут, фестиваль растет, а рампа не растет…

Денис Горбунов:

- Собственно, ради этого все и делается. Команда делает очень много, так что каждому хочется выдать костюм супергероя. На набережной около спорткомплекса «Олимпиец» находится один из самых больших скейт-парков на Дальнем Востоке, который располагается на берегу моря. На протяжении 6 лет там проходят соревнования, и более 100 человек там каждый день катается бесплатно. Наша команда это создала, содержит, поддерживает в надлежащем состоянии и дает возможность ребятам развиваться и заниматься. И это безусловно нас радует. Но одна из наших целей – это создание таких площадок по краю и всему Дальнему Востоку. Уже была на эту тему встреча с президентом, и мы надеемся, что мы доведем эту историю до конца, и у нас появится большой комплекс, отвечающий международным стандартам. В Артеме активными жителями после голосования в рамках проекта «Народный бюджет» был создан очень хороший парк, на мой взгляд, один из самых больших в регионе, который сейчас дает хорошие результаты и огромное количество новых райдеров, которые там занимаются. Для спортсменов, которые к нам приезжают, нужны площадки более высокого уровня. Да и наши райдеры уже давно переросли свою площадку. В этом году наши ребята ездили в Хабаровск тренироваться с олимпийской сборной перед Олимпиадой. Для тренировок был привезен специальный парк, который мы планировали привезти на экстрим-фестиваль «Мосты», но это достаточно накладно выходило, и мы решили не распыляться, не тратить силы. Но на следующий год, я верю, что мы уже будем кататься на новой площадке. У нас есть, как минимум, две идеи. Одна – это создание в городе новой полноценной площадки и вторая – это сборно-разборный парк, который сейчас уже проектируется. Его в дальнейшем мы и будем использовать под соревнования.

Экстрим-фестиваль «Мосты» Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Как бы вы вообще оценили уровень подготовки приморских спортсменов?

Денис Горбунов:

- Уровень и потенциал у наших ребят очень высокий. Сейчас, чтобы выигрывать, необходимо только создать площадки иного уровня. Как только мы их создадим, мы увидим колоссально новый результат. Уровень площадки экстрим-парка «Урам», который создали в Казани, соответствует мировому, и это один из самых больших парков в Европе. Как только Владивосток или Приморский край получит подобную площадку, мы увидим просто невероятнейшие результаты и победы наших райдеров не только на России, но и за рубежом. Пока мы это не создадим, пока мы это не сделаем, конечно, высокий результат, нам будет увидеть достаточно сложно, чтобы выступать на таких соревнованиях, надо тренироваться в подобных парках. Когда наши райдеры катаются у нас на небольших фигурах и приезжают туда, а там фигуры в 2-3 раза больше, то понятно, что им не хватает опыта. Но при этом трюки наших ребят очень сильные. Просто не хватает того опыта, который нужно применить на те фигуры.

Евгений Кочергин:

- Когда приезжала наша олимпийская сборная на акклиматизацию перед Токио, Ирек Ризаев был у нас в гостях. И он отметил, что уровень наших спортсменов в категории BMX очень высокий и что прогресс у ребят останавливает только наша рампа. Ребята давно ее переросли, их надо отправлять на соревнования, они могут показывать отличные результаты.

Стать международными «Мосты» готовы были еще год назад

- Когда мы выйдем на международный уровень, когда Тони Хоук приедет и скажет: «Ребята, вот здесь уровень!»?

Денис Горбунов:

- Тони Хоук – известный профессиональный скейтбордист, один из лучших скейтеров мира. Я хочу сказать, что на международный уровень фестиваль должен был выйти уже в этом году. Даниель Дерс, один из самых успешных райдеров в истории BMX, выигравший серебро на олимпийских играх в Токио, должен был приехать к нам на фестиваль. Он уже подтвердил свое участие еще два года назад, но в прошлом году из-за пандемии его приезд был отменен. А сейчас у него невероятно дикая популярность в своей стране. Он, когда выиграл Олимпиаду, стал просто легендой, большой звездой в Венесуэле. У него постоянно все расписано. И в связи с тем, что так случилось, его жизнь сильно изменилась.

Экстрим-фестиваль «Мосты» Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Можем уже говорить про следующий год?

Денис Горбунов:

- Я уже в этом году хотел это сделать. Если бы Даниель Дерс не выиграл Олимпиаду, он бы приехал. И уже имел бы большое значение этот опыт. Но я надеюсь, что в следующем году он приедет. Хочется верить, что в следующем году экстрим-фестиваль «Мосты» будет уже международным. Это точно! И для этого нам 100 процентов нужна новая площадка

- Есть понимание городских и краевых властей, что это необходимо?

Денис Горбунов:

- Диалог идет. 16 сентября состоялась еще одна встреча после ВЭФ, где был поднят этот вопрос. Надеюсь, что мы найдем решение и будут создаваться новые площадки. Более того, сейчас с Москвой, с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики мы ведем совместную работу по созданию площадок в нескольких районах города, чтобы ребята не ездили из отдаленных районов только на набережную, а имели возможность тренироваться в своем районе. И ведется работа по созданию площадок по всему Приморью. Надеюсь, что все получится.