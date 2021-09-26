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Происшествия26 сентября 2021 4:35

Пепел на высоту почти в три километра выбросил вулкан Карымский на Камчатке

Спасатели сообщают, что на пути распространения шлейфа два населенных пункта
София МИХАЙЛОВА
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Вулкан Кaрымский. Фото: Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Вулкан Кaрымский. Фото: Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

На Кaмчатке вулкан Кaрымский выбрoсил стoлб пeплa. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю. По данным специалистов, высота пеплового столба составляет около трех тысяч метров. Подробнее – в материале «Комсомольской правды».

Утром воскресенья, 26 сентября, специалисты камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также Камчатского филиала геофизической службы РАН зафиксировали пепловый выброс, высота которого достигла почти 3000 метров. И это при том, что высота самого исполина – 1469 метров.

Шлейф пепла распространился в западную часть Камчатки, сейчас на пути у него два населенных пункта: село Пущино и село Шаромы, Мильковский муниципальный район. Специалисты не исключают выпадение там в ближайшее время пепла. На данный момент такого явления не зафиксировано.

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