В Приморье борются за жизнь маленького ежика, попавшего под газонокосилку

Колючий зверек. Фото: instagram.com/siberiantiger_center.

В Центр спасения животных «Тигр» ведется операция по спасению ежика. Туда зверек попал после встречи с газонокосилкой. Сейчас специалисты даже не берутся давать прогнозы о состоянии животного. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Фото: instagram.com/siberiantiger_center.

Грустная история Колючки – так окрестили ежика в социальных сетях – началась с попадания под газонокосилку. Хозяйка приусадебного участка, когда обнаружила израненное животное, сразу же отвезла его в ветеринарную клинику. Там специалисты оказали ежику необходимую ветеринарную помощь, и, когда ему стало лучше, отпустили дикого зверька на волю.

Фото: instagram.com/siberiantiger_center.

Через некоторое время колючий комочек вновь вышел к людям. Был он в ужасном состоянии: загноившиеся уши, тельце в опарышах. Уже после этого ежик попал в МРОО «Центр тигр».

- Пока не берёмся говорить о его шансах выжить: состояние у малыша очень тяжёлое. Сейчас ёжик получает медикаментозное лечение. Что очень радует- с аппетитом у него все в порядке. Будем надеяться на лучшее! – рассказали в центре.

Фото: instagram.com/siberiantiger_center.

В социальных сетях душещипательная история получила массовый отклик. Приморцы присылают деньги на лечение ежику, пишут слова благодарности сотрудникам центра и вовсю болеют за здоровье Колючего – так его уже успели окрестить в «Инстаграме».

- Борись колючка! Ты в добрых руках! – поддерживают хищника в соцсетях.

Фото: instagram.com/siberiantiger_center.

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