Лепс, Ани Лорак, Галустян и Кудрявцева зажгли на юбилее мясного магната из Приморья

Звезды российской эстрады приехали во Владивосток поздравить бизнесмена с днем рождения Фото: Сергей БАЛАНОВ

Мясной магнат из Уссурийска и, теперь уже явно, любитель шикарных вечеринок, Алексей Пешеходько с размахом отметил полувековой юбилей на набережной ДВФУ во Владивостоке. Гостей вечеринки развлекали Григорий Лепс, Ани Лорак, Михаил Галустян и Лера Кудрявцева.

Юбиляр является мясным магнатом и соучредителем известной сети супермаркетов с миллиардной выручкой в год. Во сколько обошлось ему праздничное застолье такого размаха остается только догадываться.

Кадр с праздника. Фото: instagram.com/gvleps

Кстати, в июле 2016 года Пешеходько уже успел застолбить за собой репутацию любителя шика, когда выдавал дочку замуж. Организованная так же на набережной ДВФУ «Пионовая свадьба» (именно это цветок стал главным элементом оформления торжества) тогда собрала целую россыпь звезд российского шоу-бизнеса – на ней зажигали все те же Лепс, Галустян и Кудрявцева, а также любимец дочки - датский певец Tomas N'evergreen. На гонорары звезд, по некоторым данным, тогда было потрачено порядка 9,5 миллиона рублей.

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