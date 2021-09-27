Владимир Малюшицкий: «Вывести «Примтеплоэнерго» из кризиса можно к 2024 году»

Владимир Малюшицкий. Фото: предоставлено пресс-службой «Примтеплоэнерго»

Новый руководитель «Примтеплоэнерго», ранее возглавлявший Агентство по тарифам Приморского края, теперь несет ответственность за тепло в домах приморцев. О своем назначении, предстоящей работе и планах предприятия Владимир Алексеевич рассказал в интервью «Комсомольская правда – Владивосток».

- Владимир Алексеевич, вас совсем недавно назначили на новую должность, в связи с чем произошла смена руководства?

- «Примтеплоэнерго - стратегически важное и крупнейшее предприятие в Приморском крае, оказывающее качественные услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения, но долгие годы остающееся убыточным. По этой причине руководством края было принято решение немного обновить команду и пересмотреть некоторые приоритеты в управлении организацией. Во время работы в Агентстве по тарифам мы смогли урегулировать вопросы задолженности краевого бюджета перед такими организациями, как «РЖД» (1,5 миллиарда рублей), «ДРСК» (2 миллиарда рублей) и «ДГК» (порядка 5 миллиарда рублей), а также изменить работу ряда предприятий в сторону значительного увеличения уровня заработной платы сотрудников и размеров инвестиций энергосетевого комплекса. Теперь все эти подходы должны быть применены и в «Примтеплоэнерго». Здесь также будем перестраивать некоторые процессы, производить оптимизацию производства и организационной структуры, в том числе с целью сдерживания роста тарифов.

- Лично вы что планируете здесь сделать?

- Планирую внедрить на предприятии новые технологии, в том числе цифровые. Мы уже приступили к цифровизации сбытовой деятельности, переходим на электронные квитанции, прорабатываем идею, чтобы гражданам для удобства направлялись квитанции на «Вотсап» или СМС. Если абоненты нас поддержат, сразу перейдем на это нововведение, благодаря которому сможем уйти от бумажных квитанций и сократить расходы на их печать и доставку до потребителей.

На производстве будем развивать современные технологии, выстраивать систему диспетчеризации, когда оператору не нужно находиться на объекте, все данные будут отображены на центральном пульте с дистанционным управлением всех параметров. Конечно, это небыстрая история. Новые объекты будем строить с учетом этих задач.

Предприятие строит в крае новые котельные. Фото: предоставлено пресс-службой «Примтеплоэнерго»

- Как вы оцениваете долговую нагрузку «Примтеплоэнерго»?

- У «Примтеплоэнерго» кредиторская задолженность составляет порядка 5 млрд. рублей, что критично для предприятия. Поэтому Губернатором Приморского края, Председателем Правительства принято решение о выделении 4 млрд. рублей на финансовое оздоровление «Примтеплоэнерго». Денежные средства будут выделены на погашение долговых обязательств таких поставщиков как «Роснефть», «СУЭК», «Приморскуголь», «Газпром нефть», «ДЭК» и ряда других. Депутаты Законодательного Собрания так же данное решение поддержали. После всех выплат у нас останется порядка 1,2 млрд. рублей долга. Надеюсь, сможем закрыть её собственными силами. Моя задача – сделать «Примтеплоэнерго» самодостаточной организацией и не просить помощи из краевого бюджета.

- В каких муниципалитетах сегодня удается добиться наибольших успехов?

- Все территории в той или иной мере проблемные: это и изношенные котельные, и тепловые сети, которые нужно приводить в порядок, и вся система водоканалов – тоже большая проблема. Со следующего года в ряде муниципалитетов начнем модернизацию водоканалов в рамках федеральной программы «Чистая вода». Мы не выделяем какие-то участки, везде вкладываем деньги и обновляем инфраструктуру. Хотим, чтобы партнеры понимали наши планы на перспективу, но для начала нужно рассчитаться с долгами.

- Как приживается опыт концессий в Приморье?

- Концессии как механизм – успешный. Его хорошо использовать, чтобы привлечь на территорию финансовые инструменты и технологии. Сейчас мы говорим больше про финансовые вложения, но концессионер должен привлекать и новые технологии на территорию, так как у бизнеса больше возможностей, в том числе, чтобы максимально эффективно использовать имущество.

На данный момент основной инструмент концессии – это денежные средства, и, если они дорогие, концессия становится менее привлекательной. Представьте, если концессионер берет у банка 1 миллиард рублей, через 10 лет, с учетом наших процентных ставок, это будет более 2 миллиардов рублей. И потребители будут переплачивать вдвое. Мое мнение, что в такое тяжелое время заставлять потребителя переплачивать в два раза нельзя.

При изменении этих условий, в будущем, мы также планируем использовать концессии для обновления своей инфраструктуры. Механизм важен тем, что при вложении бизнесом крупных инвестиций в систему ЖКХ, имущество не уйдет в частные руки, а останется у государства, что очень важно.

- Как газификация меняет энергетику Приморья?

- Газовые котельные строятся. К примеру, В Большом камне «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» построила современную газовую котельную, которую эксплуатировать будет «Примтеплоэнерго». Вся проблема газификации сегодня - это наличие газа и прохождение газопроводов по территории, потому что в регионе очень много земли, находящейся в частной собственности, и в ведении Минобороны. Если эти две проблемы решить, мы сможем очень быстро перейти на газ, реализовать грандиозные планы по газификации Находки, Спасска-Дальнего и ряда других территорий. Уйдем от мазута, где это возможно. Чем быстрее будет развиваться инфраструктура для газификации, тем быстрее мы будем переходить на газ.

- Это как-то отразится на тарифах?

- Расходы на производство тепловой энергии при газификации объектов действительно могли бы снизиться. Но, если смотреть реальности в глаза, с учетом ежегодной инфляции и необходимости индексировать заработную плату сотрудником, мы можем говорить только о сдерживании роста тарифов, а не его снижении. Проблема с уровнем заработной платы в коммунальном комплексе стоит очень остро. На предприятии среднемесячная зарплата составляет 32 тысячи рублей, есть сотрудники с зарплатой в 25 тысяч рублей. Необходимо ее поднять хотя бы до среднекраевого уровня в 44 тысячи рублей.

Модернизация системы теплоснабжения Партизанска. Фото: предоставлено пресс-службой «Примтеплоэнерго»

- В августе «Примтеплоэнерго» отметило свое 20-летие. Но все эти годы словно идет какая-то борьба за выживание. Что мешало за эти годы привести предприятие в порядок?

- Здесь комплекс проблем. Первая – это отсутствие долгосрочных договорных отношений с муниципалитетами. На многие объекты «Примтеплоэнерго» приходило как «спасатель», вкладывало значительные финансовые ресурсы в изношенные котельные, надеясь вернуть их в перспективе, однако муниципалитеты разрывали договорные отношения с предприятием и передавали отремонтированные котельные другим операторам. Поэтому одна из первоочередных задач – это выстраивание долгосрочных взаимоотношений с муниципалитетами, не менее 10 лет, для того, чтобы вкладывая денежные средства, предприятие получало эффект в перспективе.

Вторая причина – изношенная материальная база, из-за которой предприятию приходится работать в режиме устранения аварий. При этом нужно в сжатые сроки обеспечить тепло, свет и воду. И тут часто бывает, что приходится тратить значительно больше средств, чем при работе в штатном режиме, но эти средства не предусмотрены в тарифе.

Третья причина – частая сменяемость руководства. Практически каждые три года. Что такое три года для предприятия? Новые идеи – это хорошо, но чтобы получить эффект, необходимо доделывать начатое.

- А действительно ли реально сделать предприятие безубыточным?

- Да, конечно, по моим расчётам, это будет 2024 год или, если возникнут какие-то форс-мажорные обстоятельства, 2025 год. Нам нужны долгосрочные отношения с муниципалитетами, понимание по техническим мероприятиям, оптимизация процессов и состава предприятия. В остальном решения будут приниматься исходя из каждого конкретного случая.

- Сколько сегодня население должно предприятию, и какая работа проводится, чтобы снизить дебиторскую задолженность?

- Дебиторская задолженность абонентов перед пред предприятием более 2 миллиардов рублей. Из которых 1,8 млрд. рублей – долги населения. Это большая сумма, на которую можно построить три современные котельные, поэтому с должниками мы активно работаем – проводим различные акции, стараемся сделать так, чтобы люди оплачивали образовавшуюся задолженность и не накапливали новую. С некоторыми абонентами приходится работать через приставов.

- Отопительный сезон уже не за горами, насколько край готов к зиме?

- К отопительному сезону мы готовы. Благодаря договоренностям с «СУЭК», уголь поставляется на котельные своевременно, мазут также закуплен и отгружается по плану. Все необходимые запасы созданы, котельные и тепловые сети приведены в нормативное состояние. Подготовились и к аварийным ситуациям – есть резервные дизельные электростанции, которые при авариях на электросетях будут оперативно подключены. Так что отопительный сезон начнется вовремя в штатном режиме.

Перезагрузкой предприятия займется новый руководитель Фото: Анастасия ПОЛЕТАЕВА

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