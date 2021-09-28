Надежда Телелюева: Я обычная девочка, у меня нет за спиной каких-то кланов

Депутат Заксобрания Приморского края Надежда Телелюева Фото: Сергей БАЛАНОВ

Новый состав приморского парламента сформирован, в нем почти половина новичков, гораздо больше депутатов от КПРФ. Причем сразу четверо из них перешли из думы Владивостока. Одной из самых ярких городских депутатов по праву можно назвать «королеву» Эгершельда Надежду Телелюеву. Теперь она в Заксобрании края, а зачем – об этом она сама рассказала в эфире радио «Комсомольская правда Владивосток».

- Для начала поздравляю вас с более чем убедительной победой!

- Спасибо! Добавлю, у меня самый большой результат во Владивостоке.

- Как отмечали победу?

- Собрала команду, пошла в ресторан. Мы там съели мясо за все, что мы не съели и не выпили в течение избирательной кампании, потому что я везде говорю: что я реально похудела на 5 кг за все этой время. И это было столько нервов, сил и всего-всего остального, что просто минус 5 кг. Я влезаю во все платья, в которые я не влезала 5 лет.

- После выборов вы пошли на повышение - из Думы города в краевой парламент. А чем отличается депутат городской от краевого? Появились какие- то новые полномочия, новые преференции?

- Так, конечно, плохо говорить, но в принципе, так и есть: я сама еще толком не разобралась. Если формально походить, то Дума города Владивостока принимает муниципальные правовые акты, а Заксобрание принимает краевые законы. И у Заксобрания территория действия – это все-таки весь край. Но в целом мне только предстоит во всем разобраться.

- Вы уже получили удостоверение депутата? Что-то к нему прилагается материальное? Портфель, кабинет, секретный телефон?

- Нет. Заседание моей территориально-избирательной комиссии Фрунзенского района будет в этот четверг, и я его получу. Насколько я знаю, Заксобрание отплачивает тебе приемную, ты получаешь удостоверение, что ты депутат, избранный по шестому одномандатному округу. Да вроде как и все.

- На первом заседании будут распределять комитеты, у вас есть амбиции возглавить какой-то комитет или стать спикером Заксобрания?

- Мы же понимаем, что тут вступает в действие математика. Никто «красного» депутата на главу какого-то комитета и на спикера никогда не поставит.

- ЛДПРовец возглавлял комитет.

- Хорошо, ЛДПРовец какого цвета? Красный цвет никогда не станет во главе спикера Заксобрания или во главе комитета. Даже учитывая, что нас сейчас много. Просто давайте подходить, как взрослые люди, и просто это признавать.

- Есть еще должности заместителей глав комитетов.

- Заместителями еще может стать, но это все равно результат какой-то работы, то есть ты поработал, как-то себя показал, возможно у тебя уже есть какой-то бэкграунд. То есть я, честно говоря, особо ничего не жду такого для себя.

- То есть будете сначала осматриваться?

- Я посмотрю, что происходит. Мне пока не очень понятно. Все говорят: ну вот, Надежда, давайте там работать. Я говорю: давайте я зайду, посмотрю, как это все происходит, и мы с вами все это грамотно выстроим. Тоже самое было в Думе города. Я зашла и не понимала, как что работает. И первый, наверное, год, но сейчас, конечно, это вливание будет быстрее, потому я уже кое-что понимаю. Но первый год я выстраивала для себя, находила эффективную схему работы. У меня были задачи сделать так, чтобы на округе чинились дороги, закрывались люки. Ну вот эта вся моя вечная тема. Я искала оптимальные пути, как эти задачи решать. Тут то же самое. Просто округ у меня стал больше.

- А есть предпочтение, в какой комитет хотите?

- Есть комитет, по-моему, муниципальной собственности и экономической политики. Если я правильно понимаю, то он ближе всего к теме ЖКХ. И, если вдруг там не будет мест, то международный.

- Заксобрание обновилось практически на 50%. Любопытно, как оно будет работать.

- Так же и будет работать. Большинство все равно у «Единой России».

- А внутри КПРФ обсуждали, как кресла будете распределять? Кого предложите спикером?

- На роль спикера, скорее всего, партия выдвинет председателя краевого отделения КПРФ Анатолия Долгачева. В данном случае, все ожидаемо.

- А будет партийная конференция?

- Нет, мы уже собирались, обсудили это все между собой. Кто там в какие комитеты пойдет примерно разобрались. Нам сказали, как все будет: приемная, корочка, фонд на помощников. Выстраивайте свою работу. Вот я встала и сказала: ребята, вот вы все, кто был списочниками в Думе города, вы все стали одномандатниками. Имейте в виду, что вам нужно работать на территории. Но мне бы хотелось, чтобы все мои коллеги: и красного, и синего цвета, неважно, по какому округу прошли, - чтобы все выстраивали свою работу по округам, чтобы эта работа велась качественно.

Депутат Заксобрания Приморского края Надежда Телелюева Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Я вот сейчас, наверное, наивный вопрос задам, а КПРФ - это дружная команда?

- Наверное, в большей степени, чем «Единая Россия». Есть, скажем так, такие союзы. Например, я и Наталья Кочугова, нам с ней понятно и комфортно. Мы две такие работающие девушки. В России принято, что женщины работают, и мы, в принципе, с ней подтверждаем это своим примером.

- Оставили вы с Натальей Думу города без двух депутатов до конца созыва.

- Но, с другой стороны, наши округа увеличились, поэтому еще больше работы будет во Владивостоке от качественных депутатов. Я это вот так только вижу.

- Избиратель в этом плане ничего не потерял?

- Избиратель выиграл. Прямо выиграл, это однозначно. Если мы не снизим темпы своей работы и качество, то избиратель только выиграет. И город Владивосток только от этого выиграл, потому что будут каталогизированы все непочиненные лестницы, незакрытые люки, грязные помойки и так далее.

- Давайте перечислим, какие улицы теперь входят в ваш округ.

- С большим удовольствием. От конца Эгершельда до Первой Морской - эта территория остается. Потом, грубо говоря, от Океанского проспекта в сторону Луговой, ограниченное сверху улицей Всеволода Сибирцева, то, что мы называем проспект Красоты, вот от него к морю – это все территория моего округа. Потом еще вся Нерчинская, вся Тунгусская, и еще маленький кусочек Первомайского района: буквально 5 домов в районе завода «Стройдеталь» и Патрокл вместе с его бессменным мэром Виталием Гречанюком.

- А элитное жилье, которое стоит вдоль моря, относится к вашему округу?

Относится. И что самое интересно, мы думаем, что в элитном жилье живут одни мажоры, я извиняюсь, конечно, но так все думают, так думает весь город. Там тоже люди голосовали за КПРФ.

- Вы все-таки депутат с Эгершельда, сами говорите, что каждую лестницу на своем районе знаете. А как на новых территориях вы знакомили людей с собой?

- Я проводила встречи. Все мои два месяца предвыборной работы я просто раскидывала объявления по ящикам, что у вас будет встреча с Надеждой Телелюевой, депутатом Думы города, действующим депутатом. По ящикам раскидали, на подъезд наклеили, через 2 дня пришли, если у дома или у группы домов есть проблемы, люди выходят и говорят: Надежда, тут вот все пропало, тут надо помочь, тут управляйка, тут лестница, тут вот крыша течет. Если у дома или у группы домов нет проблем вообще, то никто не выходит. Я думаю: да тут хорошо живут. Как-то так.

Там, где люди выходили, там как раз было понятно, как сильно различаются люди по районам. Если, например, на Нерчинской темы были ЖКХ - трубы, стояки, управляйка, то, например, Тунгусская - там у них проблемы с застройщиком.

- Районы вашего округа очень разные. Патрокл и Нерчинская. Есть районы, которые вам ближе и понятней, а какие-то, наоборот, для вас совершенно новые?

- Мне, наверное, очень сильно повезло потому, что в тот округ, который получился в результате перенарезки, я называю его «Центральный район», и это действительно центральный район Владивостока, и это как раз те места, где я постоянно много хожу пешком. И по вечерам мы можем прогуляться с Третьей Рабочей до центра, поесть где-нибудь и вернуться обратно. И когда, например, мне на Тунгусской говорят: Надежда, тут вот лестница. Я говорю: да я знаю, зимой она там вся во льду и там реально не спуститься.

На Патрокле, например, на Тихой жили мои бабушка с дедушкой, и мы через Патрокл ходили на Диван купаться все детство. Поэтому Патрокл я горячо люблю, детские воспоминания.

Опять же, по району Тунгусская – Пушкинская, кусочек старого Владивостока - я его просто люблю. Там у меня мама живет, дом Элеоноры Прей. Поэтому эти все проблемы я тоже знаю.

Нерчинская – там, где я не гуляю, где не проходят мои маршруты, там тоже есть личная связь. Там жили мои дедушка с бабушкой по отцовской линии. И над тюрьмой когда-то были одноэтажные домики, потом их уже посносили, построили длинные «крейсера». Так получилось, что семейная история связана вот со всем этим округом, который вот так получилось, сейчас стал моим.

- Собственно мы в студии тоже в вашем округе. Вы наверняка сюда шли и на какие-то подпорные стены и лестницы обратили внимание.

- Да-да-да. Еще у вас тут рядом находится сооружение гражданской обороны, если вы знаете, под мостом, там 2 этажа.

- Подземный завод 4040. Сейчас входы завалены.

- Да. А в детстве мы все там бывали.

- Вы же из Владивостока?

Да, я местная, уже в четвертом поколении. Звучит гордо. И я этим горжусь.

- Вы какое-то время жили на Седанке и какое-то время на Нейбута, если я не ошибаюсь?

- Так и есть. О, какие вы интересные факты про меня нашли. Это прямо удивительно.

- Но сейчас ни тот район, ни другой не попадают?

- Не попадают. Ничего страшного. На Седанке я жила, по-моему, до девятого класса школы. То есть там с сознанием и самосознанием мало что связано. Там человек как бы растет, и у него в голове мозг еще не до конца сформировался. У меня, по крайней мере, на тот момент. Помню, жизнь в районе Седанки. А потом мы переехали на Нейбута и тоже там прожили, по-моему, пять лет.

А потом я начала снимать квартиры в разных районах центра, поэтому я знаю всю Миллионку. Я там напереснимала кучу разных квартир, знаю все проходные дворы. Так что это всё тоже моё. Я очень люблю Миллионку. Жить там сложно, специфично. Раньше было проще, сейчас слишком много людей, я бы сказала.

- У вас есть какое-то самое любимое место в городе?

- Много. У меня где-то давным-давно был пост, и я там перечисляла десятку любимых мест Владивостока. И самое интересное, это было лет 10 назад, когда на него пришли куча народу и сказали: Надежда, да мы тоже любим эти места, мы тоже их знаем, мы тоже там ходим.

- Можете сейчас по своему округу назвать самые главные проблемы, по которым избирателям стоит именно к вам сейчас обращаться?

- Мы за время предвыборной кампании набрали на встречах просто тонну проблем. Я ходила и скрупулезно записывала все, что мне говорили люди. И мне тоже говорили: Надежда, вы потом это выкинете, что вы исполняете тут. Я говорю, что нет, не выкину. Я просто не успеваю сейчас, но я это сяду и все переведу в обращения и направлю. Поэтому на текущий момент, если что-то острое, то можно писать, звонить – я открыта для всех каналов. На текущий момент вот такая вот стопка, ее надо всю перевести в текст, в обращения. Дождаться ответов, они все будут опубликованы, я про них расскажу, что ответили и куда двигаемся дальше. И можно ли куда двигаться вообще. И потом уже начать закидывать новые. Я думаю так правильно.

Думаю, мне нужно минимум недели две, чтобы все разгрести. То есть сейчас у меня необработанный пласт. Я их закидываю, новые приходят, мы их закидываем нарастающим итогом. Обычная история.

Депутат Заксобрания Приморского края Надежда Телелюева Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Хотелось бы еще больше с вами познакомиться и познакомить ваших избирателей с вами. Если бы вы были в прошлом созыве, как бы вы проголосовали в 2018-м, когда поднимали пенсионный возраст, и в 2020-м, когда вносили поправку в конституцию? Почему?

Я бы голосовала против пенсионной реформы. А по поправкам в конституцию: там что-то приняли, а потом что-то откатили. Я помню, я голосовала против, не как депутат Думы, а как обычный гражданин. Я даже помню свою фотографию, где я голосую против. Я придерживаюсь своего мнения. Вот их приняли, но сейчас их откатывают обратно. Это о чем говорит – о том, что это все была какая-то инструментальная работа.

- Вы уже думали над тем, какие три первых законопроекта вы внесете, став депутатом Заксобрания?

- Мне нужно разобраться, как это все работает, какие законы вносятся, реально ли их внести, потому что, я напомню, у нас перевес за «синими», а это означает, что «красные законы» не должны пройти. Вы понимаете, здесь обычная математика. Мы можем сколько угодно говорить, вот мы хотим, но есть обычная математика, которая все равно нас пригвоздит: «красные» законы не должны пройти.

- Есть пример, когда закон не проходил, когда был «красным», но потом он в том же виде прошел уже от ЕР.

- Все верно, вы про «Детей войны». Мы же понимаем, что это было под губернаторскую кампанию сделано, и хорошо сработало.

- И закон был адекватный. Вообще, наверное, не стоит делить законы на «красные» или «синие», а вносить то, что нужно сейчас людям, потому что люди устали немножко от споров и хотят конструктива. Возможно, никто не будет смотреть, был закон предложен «красными» депутатами или кем-то другим.

- Ничего подобного. Дело не в спорах, дело в математике. Со стороны моих оппонентов другого цвета я бы не допустила принятия «красных» законов, потому что это означает какой-то там пиар – вот так коммунисты молодцы. Такого нельзя же говорить, они же хотят побеждать сами. Зачем им показывать нашу работу. Это же логично. Они будут ее показывать и не будут давать принимать наши законы. Это нормально. Обычная политическая игра.

- Вы часто говорите про математику, но мы понимаем, что некоторые депутаты единой России могут заболеть и не прийти на заседание.

- Могут заболеть и не прийти, но это очень маловероятно. Многие депутаты прошлого созыва не добрались до конца по независящим причинам. То есть, их причины были не в математике.

- Плюс у Вас есть возможность создавать коалиции с другими оппозиционными партиями. Кстати, несколько это вероятно?

- С какими оппозиционными партиями?

- Прошли по одному депутату от ЛДПР, Справедливой России, Партии пенсионеров.

- Я думаю, что они примкнут к «синим». Я не строю иллюзий. Я ставлю главную цель перед собой – это работа на территории.

- Как вы попали в КПРФ? Вы можете сказать с чистой совестью избирателю, что вы – коммунист, социалист?

- Я скажу по-другому. Тут я такой политический прием применю: мне партия КПРФ позволяет более эффективно работать. То есть, если бы я была депутатом «синего» цвета, то я думаю, что меня бы попросили: Надежда, ты тут что-то сильно высовываешься, слишком много критики деструктивной, будь потише, поспокойней.

- Или вас бы попросили возглавить какую-нибудь социальную программу «1000 дворов».

- На текущий момент я «красного» цвета, поэтому это невозможно. Но красный цвет дает мне как раз вскрывать все болевые места города и открыто про это говорить. Говорить про Некрасовский путепровод, про Покровский парк и смотреть, что происходит на других территориях. Говорить: а вот здесь у нас стекают стоки в море и никем не чистятся. И, кстати, вот это то, чем я хотела бы заниматься в Заксобрании. Неподъемные для меня темы, потому что это сложно, тяжело, но я хочу этим заниматься.

- Может ли при этом коммунист быть либералом? Вы против частной собственности?

- У меня у самой есть частная собственность, как я могу быть против этого? Как могут быть пчелы против меда.

- Вы сейчас бы могли сменить партию? Что для этого должно произойти?

- Отвечу так. У меня сейчас доверие избирателей. Все знают, что я работаю на территории и делаю это максимально качественно, в меру своих сил. И вот представьте, что я сменяю партию, и это доверие избирателей просто предаю. Да после этого можно взять чемодан и в Австралию уехать, потому что это просто зашквар. То есть я могу привести пример Вельгодского, когда он поменял партию

- И выиграл выборы после этого…

- Он прошел по спискам, если я правильно помню. Он получил место в списке, и сейчас он проиграл. То есть я считаю, что смена партии в данном случае она несет вот для меня лично потерю доверия. Нет, я не хочу менять партию. Мне очень комфортно в КПРФ, и я в общем-то рада, что я этого цвета.

- Вы ведь когда-то работали с Андреем Ищенко. Сейчас уже нет? Можете сказать, что с ним произошло?

- Насколько я могу судить со стороны, я просто с ним прекратила общение, по-моему, в 2019 году. И с тех пор я с ним не общаюсь, никакую связь не поддерживаю, но мне очень странно то, что с ним произошло. Мне кажется, что это было просто такое большое психологическое давление, что человек, ну может быть, не справился с давлением, я бы так сказала. Мне странно. Но я вот такое вижу первый раз в публичной политике, и мне странно на это смотреть.

- Как вы относитесь к инициативе губернатора сократить расходы на ЗС ПК в пользу врачей? Как будете голосовать по ней?

- Выглядит это очень хорошо, потому что сократить расходы в пользу медицинских работников - это и звучит очень красиво. Но надо посмотреть на это уже в конечных цифрах. То есть, я хочу посмотреть сколько миллионов конкретно пойдет в пользу медицинских работников и как они распределятся.

- Но он сказал, что будут сэкономлены десятки миллионов рублей в год. Вы будете голосовать скорее всего «за»?

- Я уверена, что мы будем фракцией голосовать «за».

- А если это коснется депутатских зарплат?

- Я вот обычная девочка, у меня нет за спиной каких-то кланов. Я вряд ли претендую на какую-то зарплату. Я знаю, что часть КПРФ пойдет на зарплаты, но я сомневаюсь, что я попаду в эти списки.

- Там же еще есть расходы на помощников.

- А вот расходов на помощников, мне кажется, инициатива не коснется, потому что расходы на помощников – это как раз важная часть работы. Для того, чтобы писать качественные запросы, у тебя должен быть качественный помощник, который юридически подготовлен и понимает механизм всех этих взаимодействий. И я это очень четко поняла на примере своей думской работы.

- Как можно работать депутатом полноценно, не получая зарплаты? У вас есть на что жить?

- У меня есть на что жить. У меня есть маленький свой бизнес, у меня есть ИП, мы занимаемся техникой складской. Спасибо мужу, на жизнь хватает.

- Во всех соцсетях вы «Афина-Паллада» – богиня мудрости и военной стратегии!

- Я не совсем Афина Паллада, я Афина Па, потому что до Афины Паллады мне, как до Луны пешком. Это все-таки греческая богиня. Есть такая книга, они называется «Греческие боги в каждом человеке» или что-то вроде того, и там авторы раскладывают людей по архетипам греческих богов. Очень интересно. По мужским и по женским. Но я эту книгу прочитала несколько позже, чем выбрала для себя этот псевдоним. И я поняла, что я выбрала правильно, что это действительно мой архетип.

Депутат Заксобрания Приморского края Надежда Телелюева Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Вы как-то говорили в интервью, что «вышли замуж» за свой округ? А сейчас проговорились, что есть и настоящий супруг.

- У каждой приличной девочки должен быть муж.

- А дети? Вы считает себя человеком семейным?

Про детей тоже все понятно, если бы у меня они были, они были бы в моем Инстаграме. Если в Инстаграме их нет, значит их нет.

Я не показываю мужа, потому что это семья, а семья – это внутреннее. Но у меня есть две кошки, они периодически там вот показываются. У меня есть родительская семья, у меня есть сестра, то есть я в общем-то вполне семейный человек. Даже не вполне, а семейный человек. Просто так получилось по жизни, что вот на текущий момент детей у меня нет. Будут – не будут – одному богу известно, тут уже как судьба…

- А можно ли совмещать общественную работу и личную жизнь?

- Можно. Практика показывает, что можно. Даже нужно. Если у тебя перевес в одну сторону, ты рано или поздно завалишься. Вы знаете же про принцип табуретки? Это когда у вас есть хорошая работа, всё в семье хорошо, у вас есть хобби для развития и здоровье, условно говоря. Вот четыре ножки, на которые вы опираетесь. Вот и здесь то же самое.

- Работать будете только на своем округе? А соседние?

Есть такие городские проблемы, которые зацепляют весь город. Я, конечно, придерживаюсь принципа, что не фиг лезть в чужие округа, потому что нельзя впихнуть все в одно и нужно заниматься своим, потому что это ответственность твоя перед твоими избирателями. Но есть такие вопросы, как экология, вопрос стоков, который меня беспокоит, Некрасовский путепровод. Вы там дыры эти видели? Просто нельзя пройти мимо. Просто это аж возмущает, что хочется немножечко подключиться, но только вот только в случаях, которые бы я назвала исключениями из этого правила. То есть это вот правило, что я не лезу на чужие территории, я работаю на своей, потому что я ответственна перед своими избирателями.

- А насколько вам вообще знаком Приморский край? Ведь он отличается от города очень сильно.

- Скажем так, я знаю отдельные локации. Я знаю Уссурийск, у меня там живет бабушка. Я знаю Хасан, потому что я там работала и я с людьми общалась. Понимаю, что из себя представляет Хасан. Я знаю чуть-чуть Находку, тоже там проработала какое-то время. То есть мое знание края – оно фрагментарно. Я не разбираюсь в сельском хозяйстве, никогда с этим не сталкивалась. Мы – сумма нашего опыта, который у нас был. У меня по краю был именно фрагментарный. В рамках его я что-то знаю, но не более того.

- Напоследок про Эгершельд. Что с мостом на Елену? Нужен?

- Здесь есть две точки зрения. Мы думаем, что вот появится мост, и он сразу разгрузит Эгершельд. Нет, это не так. На самом деле это одна точка зрения. Потому что весь поток с Русского острова пойдет через дороги Эгершельда, которые на текущий момент имеют низкую пропускную способность. То есть, там было, грубо говоря, 500 машин в час, будет 700 машин, и они там будут стоять, потому что дороги, извините, узкие. Мы все знаем, что в 5 часов вечера поехать на Эгершельд - это означает там остаться. И ты не выкатишься обратно.

- Я правильно понимаю, что вы не из тех автомобилистов, которые считают, что дороги должны быть шире, развязок должно быть больше, светофоры надо убирать?

- Ну, вот смотрите, возьмем, например, Лос-Анджелес: там широкие дороги, огромные автобаны, огромные развязки, тем не менее, там пробки. Урбанисты современные говорят, что это не выход. Выход именно в уменьшении количества машин. И еще у нас некуда строить более широкие дороги. Мы живем на полуострове Муравьева-Амурского, мы его никак не растянем, при всем нашем желании. И возвращаясь к мосту на Елену, многие считают, что мост на Елену нужен, будет, потому что там жилье, застройка…Я отношусь к тому крылу, которое беспокоится о дорогах Эгершельда и говорит о том, что я опасаюсь, что с мостом они будут забиты еще больше. Ну и кроме того, мне бы хотелось, я считаю маяк – это символ Владивостока, и многие горожане так считают. Я опасаюсь, что наличие вот какой-то большой бетонной конструкции сверху, этот прекрасный наш маяк низведет до уровня маленькой финтифлюшечки на косе. И меня это беспокоит.

- Как сделать пешеходный спуск к маяку?

- Мы в начале пандемии начали собирать подписи под петицией, что мы хотим тротуар на маяк от заправки и до самого маяка. Потому что летом ходит просто прорва народу. Даже в этом году не было туристов, ходила та же самая прорва народа. Ходили вдоль обочин, там прямо протоптанная тропинка, там машины – люди – кони – все смешалось. И видно, что этот тротуар там нужен. Сложность заключается в том, что земельный участки слева и справа уже понарезаны и выкуплены. Там нужно находить какие-то способы, переносить его с одной стороны на другу. Это все сложно. Но, к счастью, администрация текущая понимает, что этот проект нужно реализовывать.