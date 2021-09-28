Силовики нагрянули с обысками в ГИБДД Владивостока – источник

Фото: instagram.com/news.vl

В межрайонный экзаменационный отдел Госавтоинспекции нагрянули силовики. По информации источника «КП – Владивосток», обыски проводит следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю.

Сначала сообщения о том, что в ГИБДД нагрянули люди в масках появилась в социальных сетях, как и подтверждающая слова очевидцев фотография. Затем информацию подтвердил источник редакции.

Жители Приморья в комментариях под фото шутят, что это связано со сложной сдачей экзаменов, а после «маски-шоу» их и вовсе никто не сдаст.

В настоящее время причины обысков выясняются.