Силовики нагрянули с обысками в ГИБДД Владивостока – источник

Фото: instagram.com/news.vl
В межрайонный экзаменационный отдел Госавтоинспекции нагрянули силовики. По информации источника «КП – Владивосток», обыски проводит следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю.
Сначала сообщения о том, что в ГИБДД нагрянули люди в масках появилась в социальных сетях, как и подтверждающая слова очевидцев фотография. Затем информацию подтвердил источник редакции.
Жители Приморья в комментариях под фото шутят, что это связано со сложной сдачей экзаменов, а после «маски-шоу» их и вовсе никто не сдаст.
В настоящее время причины обысков выясняются.