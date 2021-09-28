Квартирный вопрос в Приморье обернулся стрельбой в упор

Момент стрельбы попал на камеру. Фото: instagram.com/dps_vl

Неделю назад, 21 сентября, в городе Артеме 59-летний мужчина вошел в офис 36-летнего бизнесмена, чтобы выстрелить лично и в упор. Злоумышленник дождался, когда его жертва останется одна, неспешно подошел к цели и направил заряженный пистолет в сидящего за столом мужчину. Преступник нажал на курок, но что-то пошло не так. Что не так – разберется следствие. А в тот момент горе-стрелка быстро обезвредили, хотя по кадрам с видеорегистратора кажется, будто нападавший даже не пытался дать отпор.

По словам старшего помощника руководителя СУ СК России по Приморскому краю, полковника юстиции Авроры Римской, у 59-летнего мужчины были личный мотив и неприязнь к потерпевшему. Нападавший жил в квартире, которая, по предварительным данным, принадлежала семье бизнесмена и была выставлена на продажу. По всей видимости, вопрос недвижимости и стал поводом для такого поступка.

Тема получила большой резонанс в социальных сетях. Мнения разделились поровну: одни считают, что у пожилого пенсионера, который, к слову, до этого не был судим, наверняка был повод пойти на такую крайность, вторые же не видят ни одной причины, оправдывающей попытку убийства.

Кстати, по видео непонятно, было ли оружие огнестрельным, так как после хлопков из пистолета пошел дым, и, возможно, он был травматическим. Также отметим, что инцидент случился внутри ТРК «Арена», недалеко от центра города, и в светлое время суток, то есть вокруг было достаточно людно.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). В данный момент следствие продолжается, стрелок заключен под стражу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03