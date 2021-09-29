Как итальянский Капри: остров Елены во Владивостоке превратят в мини-город, где каждый дом – с видом на море

Рендер проекта на острове Елена. Фото: предоставлено Кириллом Солгаловым

На прошлой неделе завершились общественные обсуждения по проекту застройки и межевания земель на острове Елены. Результаты будут опубликованы в среду, 29 сентября, но авторы проекта уже поделились визуализациями и деталями застройки, в планах которой организовать 15-минутный мини-город, где любую услугу местные жители смогут получить в короткий срок, не покидая микрорайона.

Подробно о проекте застройки рассказал советник главы города Владивостока, член Союза архитекторов России, член градостроительного совета Приморского края, эксперт АСИ в категории «Жилье и городская среда», главный архитектор SPI Planning Group Кирилл Солгалов:

– У нас есть возможность поэкспериментировать и увидеть каким может быть Владивосток в ближайшем будущем. Это тот образ, к которому можно стремиться, – рассказал Солгалов, добавив, что источником вдохновения для архитекторов стали лучшие мировые и отечественные практики в области освоения островных территорий, в том числе итальянский остров Капри, знаменитый сложным рельефом и большим количеством видовых точек.

Жилой дом. Фото: предоставлено Кириллом Солгаловым

Море в каждом окне

Как пояснил архитектор, концепция застройки выстроена так, чтобы не портить вид со стороны Владивостока и защитить застройку от северного ветра:

– Было принято решение делать все в малоэтажном исполнении, в проекте нет высотных зданий, максимум шесть этажей. Мы доказали, что такой вариант здесь целесообразен, причем количество квадратных метров получается таким же, как при 60-этажной застройке за счет плотности и компактности территории. Максимальная этажность идет по хребту и снижается ближе к морю так, чтобы у каждого объекта сохранялся вид, а также чтобы минимизировать визуальное воздействие на восприятие острова с воды и города. Плотность застройки также увеличивается ближе к хребту, – отметил специалист.

Схема этажности застройки. Фото: предоставлено Кириллом Солгаловым

Большая часть острова останется в естественном состоянии, его северная часть станет природным парком с объектами культурного наследия. Сам мини-город тоже будет «зеленым» – с помощью дендрологов были подобраны растения, подходящие под местные условия. Также в планах у застройщиков создать пляж в бухте Девятка, которую между собой они назвали «закатная» за шикарный вид вечером.

Отдельно рассматривается инвестиционный проект строительства марины, к которому привлекается ряд достаточно крупных игроков на рынке яхтенного туризма. Также на территории причала запланировано открытие ресторана.

Типы возможного озеленения территории. Фото: предоставлено Кириллом Солгаловым

Рай урбаниста

Первые этажи жилых домов в мини-городе на острове рассчитаны на коммерческие организации. По словам Солгалова, до 15% от общей площади жилого дома будут задействовано в коммерческих целях. В результате получатся живые и яркие улицы с кафе, бутиками, мастерскими, галереями, встроенными детскими садами и так далее. Школа будет базироваться в поселке через мост, где построят еще один корпус на 1200 учащихся, причем по плану для учащихся с острова Елены потребуется 800 мест, то есть еще 400 освободится для других детей, проживающих на острове Русский.

Интересно еще то, что проект застройки сохраняет два исторических объекта: здание штаба, которое находится в ключевой точке острова, и остов здания казармы, построенной в 1910 году. Команда проектировщиков между собой называют штаб домом губернатора острова, потому что «если бы у острова был губернатор, он жил бы именно в этом доме». Отметим, что эти сооружения не являются объектами культурного наследия. По словам Солгалова, их планируется восстановить и привести к современному виду для пользования: «на здании казармы планируется достроить еще два этажа по опыту Семеновской, 7В (ресторан "Токио Кавай"), то есть два этажа каменных и верхний этаж под дерево. Это тот стиль, который был во Владивостоке в начале прошлого века».

Здание штаба, которое находится в ключевой точке острова. Фото: предоставлено Кириллом Солгаловым

Остов здания казармы, построенной в 1910 году. Фото: предоставлено Кириллом Солгаловым

В плане застройки есть отдельная зона на возвышенности и ближе к бухте Девятка, где рассматривается устройство более дорогих объектов.

– Бизнес-класс – это не цена 500 тысяч за квадратный метр, это скорее количество квадратов на человека. Жилье во Владивостоке стоит столько же, сколько предполагается в этом проекте. Конечно, есть эксклюзив, так как это современное жилье на острове, а кто бы не хотел жить на своем маленьком острове. Но застройщик будет продавать в реалиях рынка. Как показывает практика более устойчивы районы, которые предлагают жилье разного типа и цены, – отметил автор проекта.

Частный сектор. Фото: предоставлено Кириллом Солгаловым

Владивосток будущего

На территории застройки не будет производственных зон, в первую очередь потому что таким объектам приписаны санитарно-защитные зоны. «Мы не предполагаем ничего, что нарушало бы экологию», – заметил Солгалов. Конечно, планируется размещение канализационно-насосных станций и параллельном с этим увеличение мощностей очистных станций Русского острова, которыми, в том числе, пользуется кампус ДВФУ.

Автор проекта отметил, что застройка острова является частным проектом и планируется вне зависимости от строительства ВКАДа, но все же есть трудности:

– Сегодня проект рассматривается в совокупности с развитием полуострова Саперный. Есть вопросы с оперативным подключением, вопрос с отоплением. Речь идет о целостном мини-городе, где будет все: рабочие места, объекты делового обслуживания, муниципальный пляж, марина, благоустроенный парк, гостиницы и прочее. Мы проработали торговые и пешеходные маршруты, спуск к морю и остальные элементы аттракции. Дворы будут закрытыми, то есть доступ к ним будут иметь только местные жители, – рассказал Солгалов.

Проект детализирован до мелочей. Уже точно рассчитано количество жителей при полном заселении на спроектированной территории – 8 795 человек могут стать счастливыми собственниками недвижимости на острове. По плану 305 тысяч квадратных метров займет жилая площадь, и 96 тысяч останется под коммерческую застройку. Первый этап реализации проекта рассчитан до 2025 года, завершить работы планируется до 2030.

Собственником земель предполагаемой застройки является московская компания ООО «Квартал Девелопмент», среди учредителей которой есть выходцы с Приморья. Отметим, что проект не является финальным вариантом застройки.

Рай урбаниста. Фото: предоставлено Кириллом Солгаловым

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