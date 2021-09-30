«Увидел свой дом из космоса»: славный город Владивосток показали с борта МКС

Фото: Олег Артемьев, instagram.com/olegmks

Любопытную фотоподборку выложил космонавт Роскосмоса Олег Артемьев. В своем Инстаграме он поделился с подписчиками кадрами Владивостока и острова Русский, которые сфотографировал с борта Международной космической станции. На снимках – вереницы домов, с огромной высоты похожие на скопление поездов в депо; море воды, как поет Иван Панфилов; множество судов, которые кажутся совсем крошечными; кампус ДВФУ и Приморский океанариум на острове, скорее напоминающие инопланетные символы на полях, нежели здания; и, конечно, знаменитые мосты – Золотой и Русский.

Фото: Олег Артемьев, instagram.com/olegmks

Фото: Олег Артемьев, instagram.com/olegmks

– Продолжаем космическое путешествие по России и на серии снимков Приморский край, а именно – город Владивосток и остров Русский! – написал Олег Артемьев.

Подборка очень понравилась жителям Приморья, они оставили десяток восторженных и благодарственных комментариев.

Фото: Олег Артемьев, instagram.com/olegmks

Фото: Олег Артемьев, instagram.com/olegmks

Фото: Олег Артемьев, instagram.com/olegmks

«Роскошные снимки, благодарю Вас за возможность увидеть свой город с высоты», «Спасибо за крутые снимки Владивостока», «Спасибо, увидел свой дом из космоса», «Моя Родина! Мой Владивосток!», «Благодарность Вам от всего Владивостока, Олег Германович! Какая же это красота, какая высота, ухх», «Ура! Мой остров любимый! Спасибо!», – пишут приморцы.

Фото: Олег Артемьев, instagram.com/olegmks

Фото: Олег Артемьев, instagram.com/olegmks

Фото: Олег Артемьев, instagram.com/olegmks

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