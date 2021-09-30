На Камчатке пылает поселок. Из соседнего села прибыл вертолет для помощи

Фото: instagram.com/kamchatka_life_ru

Крупный пожар вспыхнул утром 30 сентября в селе Пахачи Олюторского муниципального района на Камчатке. Огонь охватил жилые дома, а сильный ветер продолжает распространять пламя. На помощь местным пожарным направлены дополнительные силы.

Изначально пожар был в заброшенном здании площадью 150 «квадратов», которое должны были снести. Такая информация поступила в Центр управления кризисных ситуаций ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю утром 30 сентября. На место происшествия выехала дежурная смена местной пожарной части КГКУ «ЦОД».

Фото: instagram.com/kamchatka_life_ru

Однако сильный ветер кардинально изменил обстановку в поселке: уже через некоторое время пламя перекинулось на соседнее строение. По оперативной информации, в огне пять домов. Только стоит отметить, что, согласно данным портала Weather, скорость ветра составляет 12 метров в секунду. Поэтому огонь в любой момент может перекинуться на близрасположенные здания. Тушение усложняется плохими метеоусловиями.

Также стоит отметить, что Пахачи – небольшой поселок с населением 321 человек.

Фото: instagram.com/kamchatka_life_ru

Сейчас на месте крупного пожара работают местные огнеборцы и добровольная пожарная дружина. Также из села Тиличики, которое расположено в 170 километрах от Пахачей, вылетел вертолет Ми-8 Камчатского авиапредприятия. На борту – личный состав тиличинской пожарно-спасательной части МЧС РФ и сотрудники филиала поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД». Всего пожар тушат 25 человек.

Добавим, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет. 20 жителей домов были эвакуированы. Обстановка уточняется.