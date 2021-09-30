ФСБ: во Владивостоке пресечен теракт

Фото: Рамиль ГАЛИ

Во Владивостоке пресечен теракт, сообщает ФСБ России. Один из лидеров местных неонацистов «Правые Приморья» планировал устроить взрыв, чтобы повлиять на миграционную политику России.

– Задержан лидер регионального неонацистского объединения «Правые Приморья» 2000 года рождения, осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства, - говорится в релизе федеральной службы безопасности.

Во время обыска у молодого человека нашли компоненты взрывчатки, инструкции по изготовлению бомбы и четыре единицы холодного оружия. Все это было изъято.

Также оперативники нашли устав праворадикальной группировки, согласно которому участники организации должны совершать преступления насильственного характера.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту – часть 1 статьи 30 и статья 205 УК РФ.

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