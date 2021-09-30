Интеллектуально и позитивно во Владивостоке состоялся финал конкурса «Воспитатель года -2021»

В конкурсе приняли участие педагоги дошкольных учреждений Владивостока. Фото: Милана СОКОЛ

В преддверии Дня учителя, который в России принято отмечать 5 октября, во Владивостоке состоялся конкурс для тех, кто имеет непосредственное отношение к образовательному процессу и подготовке ребятишек к школе. «Воспитатель года -2021» собрал педагогов из разных дошкольных учреждений города. В финал вышли пять конкурсанток. Специалисты дошкольного образования продемонстрировали не только свои профессиональные, но и личные качества. Эрудированность, смекалка, юмор и нетривиальный подход помогли конкурсантам преодолеть ряд заданий и получить расположение жюри. «КП-Владивосток» побывала на праздничном мероприятии.

Конкурс «Воспитатель года» во Владивостоке проводится в течение 12 лет. В этом году отборочные этапы стартовали в апреле и несмотря на пандемию участие в них приняли 63 специалиста. Мероприятие, которое помогает обмениваться опытом и повышать уровень квалификации педагогов организует администрация Владивостока.

В полуфинал конкурса, который проходил 28 сентября, вышли 11 педагогов из Владивостока, а в финал попали пять конкурсанток. Это воспитатель детского сада № 30 Ксения Коржова, воспитатель детского сада № 55 Наталья Мослова, педагог детского сада № 124 Анна Полякова, воспитатель детского сада № 121 Галина Токарь и педагог детского сада № 157 Татьяна Ионина.

В финал вышли пять конкурсанток. Фото: Милана СОКОЛ

– Ежегодно в «Воспитателе года» принимают участие от 60 до 80 человек. Этот конкурс дает нам возможность получить новый педагогический опыт. Это инновационная практика, благодаря которой можно узнать о подходе и наработках определенного воспитателя. У педагогов есть возможность показать себя, при просмотре образовательной деятелльносьи мы обязательно оцениваем умение взаимодействовать с детьми. Все финалисты смогут принять участие в региональном этапе конкурса, – отметила начальник отдела дошкольного образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Наталья Птахова.

Успехи конкурсанток оценивало беспристрастное жюри. Фото: Милана СОКОЛ

Финальный этап городского мероприятия состоялся на базе МБДОУ «Детский сад №26». Коллектив дошкольного образовательного учреждения подошел настолько творчески к встрече коллег, что конкурс превратился в настоящий праздник. И речь идет не только об украшении всей территории, но и концерте с невероятным сольным номером от заведующей Ольги Крамар, с выступлением ребятишек и, конечно, цветами.

Участие в праздничном мероприятии приняла и Первореченская общественная организация ветеранов «Дети Великой Отечественной войны» города Владивостока, которые вот уже несколько лет плотно сотрудничают с садиком №26. Малышам с ранних лет прививают патриотизм и уважение к старшим.

Ольга Крамар и Альбина Антонова. Фото: Милана СОКОЛ

– Дорогие друзья, вы не представляете, какой у меня счастливый день. Мне 82 года, у меня огромный опыт в педагогической сфере, я – «Отличник народного просвещения». Я счастлива, что встречаюсь со своими коллегами, увидела здесь такой новый и хороший опыт дошкольного образования. И к счастью, этот опыт востребован. Благодарю организаторов конкурса «Воспитатель года». Это, действительно, такая находка, которую нужно развивать дальше. Я благодарна за то, что вы вместе с нами достойно воспитываете подрастающее поколение. Мы глубоко убеждены, что патриотическое воспитание нужно начинать с малого – с детской сада, с младшей группы. Все начинается с пеленок, – подытожила председатель общественной организации ветеранов Альбина Марьяновна Антонова.

Представители Первореченской общественной организации ветеранов «Дети Великой Отечественной войны» по достоинству оценили конкурс. Фото: Милана СОКОЛ

Финальный этап конкурса прошел на одном дыхании, однако для участниц еще не все волнительные моменты позади. Имя победительницы объявят на Торжественном собрании, посвященном Дню учителя. Администрация города уже подготовила для всех финалисток дипломы, ценные подарки, однако интрига пока сохранится до 5 октября.