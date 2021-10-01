Владивосток предложили сделать через 30 лет удобным для 2,5 миллиона жителей

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

На сайте городской администрации опубликован документ «Владивосток–2050: стратегия пространственного развития города» - обобщенное представление архитекторов и других специалистов о том, как наш город будет выглядеть в будущем. Яркие иллюстрации к документу уже разлетелись по соцсетям. Тут и реновация существующих районов, например, Голубиной пади, или строительство бизнес-хаба на месте Первореченской нефтебазы. И строительство новых микрорайонов, как Уссурийский в районе Щитовой, или освоение полуострова Саперный.

Многие идеи и концепции в итоге объединили в один документ. Тут и действующий генплан, и наработки КБ «Стрелка», и даже японский мастер-план от компании «Никкен Секкей», который презентовали ещё несколько лет назад. Главная идея документа: превратить нынешний «город-порт» в город, удобный для жизни и бизнеса.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Акцент сделан на доступное жилье, качественную городскую среду, высококвалифицированные рабочие места, развитую сферу образования, культуры, досуга. Главные проблемы города, которые предстоит решить: отток населения, приоритет личного транспорта над общественным, недостаток вело- и пешеходной инфраструктур, изношенность инженерной инфраструктуры и другие.

«Эксперты предлагают перейти к стратегии сбалансированного роста города, основные элементы которой – разнообразие видов жилой застройки, компактность, связанность и комфорт перемещений и другие. Еще один элемент - смешанное землепользование, который означает строительство различных видов жилья, офисов, школ, парков, магазинов, ресторанов и других типов объектов в одном квартале. Смешанное землепользование привлекает больше людей на территорию в разное время суток, что позволяет поддержать малый и средний бизнес, повысить безопасность и жизнеспособность такой территории», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Иными словами, город будущего не должен делиться на спальные районы и деловые центры. Кроме того, стратегия предлагает делать упор не на строительство новых районов, как Патрокл или Снеговая Падь, а развитие старых по принципу «Компактный город» - заполнение пустот, на которых сейчас расположены гаражи, склады, промзоны. Специалисты подсчитали, что если эти пустоты ввести в оборот, то можно построить порядка 5 миллионов квадратных метров жилья – а это не менее 150 тысяч жителей.

Впрочем, глобальным проектам тоже нашлось место: комплексное освоение полуострова Саперный на острове Русский, острова Елены, бухты Патрокл, создание нового планировочного района Уссурийский (в районе бухты Щитовая), реновация Голубиной Пади. Из японского мастер-плана перекочевала идея создания центрального бизнес-хаба в районе Первой Речки на месте нынешней нефтебазы, сюда когда-то предлагалось даже вынести городскую администрацию.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

А к 2050 году, сказано в стратегии, необходимо планировать комплексную реновацию территорий массовой жилой застройки 1950-1980 годов.

Нашлось в стратегии место и двум грандиозным мостам: с Эгершельда на Елену и с Эгершельда на Чуркин. Прописали создание парка на полуострове Назимова.

В городе наконец-то появятся выделенные полосы для автобусов и электротранспорта и платные парковки вдоль центральных улиц. А также кольцевая железная дорога с городской электричкой.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Многие проекты сейчас выглядят фантастично и в дальнейшем будут скорректированы. И вообще пока это только первый этап большой аналитической работы по пространственному развитию, но это уже серьезный шаг, который позволяет увидеть образ города будущего, определить его основные ценности и модели дальнейшего развития.

Сейчас Владивосток – это город-порт, логистический центр, а также центр международного сотрудничества России со странами АТР. Но есть шанс сделать Владивосток городом, удобным для жизни и ведения бизнеса. И, при условии выполнения целого ряда мер и программ развития, говорится в стратегии, население нашего города к 2050 году может достигать 2,5 миллионов человек.